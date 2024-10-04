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桃園市桃園區桃園/桃園市 B&G德國農莊茶&烘焙館 【B&G德國農莊複合式茶館 桃園藝文店】Brunch早午餐～大推炙燒鮭魚能量

2024-10-04 15:25:04 ♥只溶妮口不溶妮手♥ 人氣：13
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窩客好文

♥只溶妮口不溶妮手♥

發表篇數：128篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 桃園區

造訪商家：

B&G德國農莊複合式茶館
place桃園市桃園區中正1247號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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桃園/桃園市 B&G德國農莊茶&烘焙館 【B&G德國農莊複合式茶館 桃園藝文店】Brunch早午餐～大推炙燒鮭魚能量餐~鮭魚細緻綿密口感，新鮮鮭魚與酪梨營養豐富，能量滿滿、開胃清爽～

桃園市桃園區桃園/桃園市 B&G德國農莊茶&烘焙館 【B&G德國農莊複合式茶館 桃園藝文店】Brunch早午餐～大推炙燒鮭魚能量

【B&G德國農莊複合式茶館】以複合式方式結合東西飲食文化，

提供獨創花卉草本餐點、美味甜品、歐式草本花果麵包、天然草本花果茶、

精選台灣香茗、冠軍莊園咖啡豆及外帶手作茶飲 、咖啡服務、精緻禮盒瓷器...等，

主打在低調奢華的歐式時尚空間中，使用高雅精緻的骨瓷瓷器，

享受養生的質感草本新生活。 

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以茶研發各式精緻吸睛特調飲品，特別與台灣手作調飲師大賽冠軍、

全國咖啡比賽冠軍聯手合作，結合獨特萃取分子概念，

以草本茶搭配低溫冷萃釀茶技術，賦予其生命調配出米其林等級飲品、

調酒，成為網美們最夯的打卡話題飲品。並被許多名流選定為養生草本專用茶。 

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焦糖甘橙瑪黛茶特色

       ● 嚴選歐洲百年茶廠，德國專業調茶師製茶

       ● 淡雅之中帶著一絲番茄.橙皮酸甜   

       ● 清新的果香搭配瑪黛茶，瑪黛茶以『阿根廷最受歡迎的飲料』而聞名，更有『喝的沙拉』之稱。

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1樓是販賣下午茶以及麵包、甜點，2樓則為義大利餐廳～從下午茶到正餐都有，

很適合跟閨蜜或跟家人來此聚餐～桃園市桃園區桃園/桃園市 B&G德國農莊茶&烘焙館 【B&G德國農莊複合式茶館 桃園藝文店】Brunch早午餐～大推炙燒鮭魚能量

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烘焙主打「有靈魂的麵包」，嚴選天然草本花果茶，自行培育天然酵母。

超人氣的「德國水果茶天然酵母歐包」，搭配自行培育天然酵母魯邦菌種，

麵包咬下時，充滿小麥天然甘甜及花草果香芬芳，健康與美味兼具。

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剛出爐的麵包外酥內嫩~

草莓可頌$85

 

巧克力貝果

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藝文店重新將1樓改裝，以輕簡歐風為視覺，將原有的麵包部裝潢展開，

空間更加廣闊，納入可以喝花茶及享用麵包蛋糕的用餐位置。

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更是為此空間打造清爽少負擔的輕食菜單，桃園市桃園區桃園/桃園市 B&G德國農莊茶&烘焙館 【B&G德國農莊複合式茶館 桃園藝文店】Brunch早午餐～大推炙燒鮭魚能量

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希望顧客在不同時段與情境下，都可以享受到B&G對顧客的用心。桃園市桃園區桃園/桃園市 B&G德國農莊茶&烘焙館 【B&G德國農莊複合式茶館 桃園藝文店】Brunch早午餐～大推炙燒鮭魚能量

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走上二樓的用餐空間，從梯間就能感受帶著濃濃的復古歐風裝潢，如果2F餐廳坐滿 ，也會讓顧客改坐在1F用餐。

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好喜歡這種藝文氣息的氛圍~

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連洗手間也不馬虎~

 

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隨手一拍都可以拍得很好看~網美必拍的咖啡廳~桃園市桃園區桃園/桃園市 B&G德國農莊茶&烘焙館 【B&G德國農莊複合式茶館 桃園藝文店】Brunch早午餐～大推炙燒鮭魚能量

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現點現做的餐點，展現何謂豐盛！

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嚴選食材在店家巧手烹調下變化出美妙的口感，用美味喚醒仍在沉睡的精神與味蕾，

為一天揭開完美的序幕～不論是起得早，還是睡得晚都能大飽口福！桃園市桃園區桃園/桃園市 B&G德國農莊茶&烘焙館 【B&G德國農莊複合式茶館 桃園藝文店】Brunch早午餐～大推炙燒鮭魚能量

擁有豐富的搭配，清爽的口感，讓顧客感受料理在口中綻放新滋味的爆擊～

 

炙燒鮭魚🍣能量餐$395

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特選頂級舒肥鮭魚菲力，鮭魚細緻綿密口感，新鮮鮭魚與酪梨營養豐富，能量滿滿、開胃清爽～

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草本雞胸能量餐$380

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舒肥方式處理的雞肉，帶著細緻柔軟的口感，可搭配一旁的胡麻醬及凱薩醬享用～

清爽可口。
 

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若是在減重中低GI攝取，這道很推薦絕對是要品嘗的！桃園市桃園區桃園/桃園市 B&G德國農莊茶&烘焙館 【B&G德國農莊複合式茶館 桃園藝文店】Brunch早午餐～大推炙燒鮭魚能量

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還有酪梨、葡萄袖、水煮蛋在內，更顯豐盛~桃園市桃園區桃園/桃園市 B&G德國農莊茶&烘焙館 【B&G德國農莊複合式茶館 桃園藝文店】Brunch早午餐～大推炙燒鮭魚能量

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搭配紫米飯更養生~桃園市桃園區桃園/桃園市 B&G德國農莊茶&烘焙館 【B&G德國農莊複合式茶館 桃園藝文店】Brunch早午餐～大推炙燒鮭魚能量

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鮭魚貝果

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鮭魚的鹹香和煙燻風味相得益彰，再加上貝果外酥內軟，越嚼越香。

多重層次，衝擊味蕾，讓人一口接一口。

還有清爽的沙拉，在貝果上簡單提味，更能享受高貴典雅的滋味，

再配上酥脆的薯條，令人滿足又飽足桃園市桃園區桃園/桃園市 B&G德國農莊茶&烘焙館 【B&G德國農莊複合式茶館 桃園藝文店】Brunch早午餐～大推炙燒鮭魚能量

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貝果紮實彈牙，與鮭魚完美融合，炙燒焦糖煙燻鮭魚，可擠上檸檬汁，越嚼越香。

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塔塔黃金炸雞$190

 

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炸雞鮮嫩不乾柴，炸得很恰到好處~

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日月潭蜜香珍珠奶茶$190

 

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跟坊間的珍珠奶茶有很大的不同！茶香非常清香，即時帶著奶也不會感覺太厚重，

 

珍珠現煮很軟Q！喜歡珍珠奶茶的朋友一定要試試！喝完就回不去了～～～

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玫瑰拿鐵$180

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帶著玫瑰香氣的拿鐵，比例拿捏得很恰當～

 

上頭還有玫瑰花瓣點綴更顯雅緻~桃園市桃園區桃園/桃園市 B&G德國農莊茶&烘焙館 【B&G德國農莊複合式茶館 桃園藝文店】Brunch早午餐～大推炙燒鮭魚能量

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芒果🥭鮮果茶凍飲

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在炎炎夏日來上這杯真的會感覺很消暑～桃園市桃園區桃園/桃園市 B&G德國農莊茶&烘焙館 【B&G德國農莊複合式茶館 桃園藝文店】Brunch早午餐～大推炙燒鮭魚能量

裏頭還有柳橙丁及晶凍增加多層次口感~桃園市桃園區桃園/桃園市 B&G德國農莊茶&烘焙館 【B&G德國農莊複合式茶館 桃園藝文店】Brunch早午餐～大推炙燒鮭魚能量

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店面空間以簡約、清爽的風格裝潢，地板、牆面以沉穩的色調為基底，搭配跳色的擺設，

巧妙平衡嫻靜與活潑，讓慵懶間湧入一股活力，勾勒清新悠閒的用餐環境，

可以將繁忙的日程、日理萬機的疲憊拋諸腦後，沉浸在閒適的氛圍與熱騰騰的美食中~

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地址:桃園市桃園區中正路1247號1-2F
電話: (03)2756-336
營業時間: 
《1F烘焙館》: 10:00-21:30
《2F餐茶館》:平日11:00-21:00、假日11:00-21:30 (最晚點餐時間:20:00)

 

官網：https://www.teebar.com.tw/ 

粉絲團：https://www.facebook.com/BGBakeryTeaMitsui 

IG: https://www.instagram.com/bg_teabar/ 
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