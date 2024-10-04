分享一間位於台中舊酒廠旁巷弄內的民生豬血！這間民生豬血可說是在地人的愛，一早來滿滿的人潮驚呆我了！

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民生豬血 位置

位於南區民生路上的民生豬血，斜對面就是老嘉義碗粿米糕，兩間都是古早味的早餐店，而且都是人氣爆棚！

民生豬血的用餐環境都在室內，騎樓是店家的爐灶廚房區，地板是復古的磨石子地。

民生豬血 菜單

民生豬血賣的東西非常簡單明瞭，要吃主食的話就只有乾麵的選項，再來就是腸類的小菜，或者是湯類。

一旁有餐具和調味料，都放在檯面上，餐桌上沒有任何調味料，要加蒜泥或者胡椒或辣椒，要自己過來加。

民生豬血 店內環境

店內座位不多不少，大概五張桌子，但座無虛席，每張椅子上幾乎都有人，以這個人潮來說，跟別的客人共桌用餐是常態。

民生豬血 乾麵(小) 25元

乾麵的部分是黃麵，老闆端上桌的時候就是配上一些韭菜，除此之外沒有其他調料，要自己去前台加。

網友們極力推薦，一定要加上蒜泥、胡椒與東泉辣椒醬！

老公把上面有的醬全加了！？沒想到整體吃起來挺不錯的。

他們家的麵條吃起來Q軟，並沒有一般的滷肉或者肉燥去點綴，就單純的麵條配上韭菜，但依然受到饕客們的喜愛，就是愛這種古早味！

民生豬血 魯油豆腐 10元

覺得單吃乾麵太單調了，來點其他小菜配著吃，順便點了一分魯油豆腐，3個10元價錢很親民。

民生豬血 隔間肉/大腸 50元

店內也有賣腸類的小菜，一份50元，我點了大腸和隔間肉，分量不算多，但蠻好吃的。

大腸清理得很乾淨，隔間肉的部分吃起來也不會太澀，還不錯。

民生豬血 豬血湯 25元

豬血湯配上滿滿的酸菜，整個超搭。豬血口感入口即化像果凍一樣，酸菜的部分也不會有很化學的酸味，整體吃起來湯頭清爽又好喝！

民生豬血 綜合湯(大) 50元

綜合湯裡面有許多腸類和隔間肉，整碗湯料超多、撈起來很豐富的感覺！還有網友說很推薦骨仔肉湯，大骨配上豬血的味道非常誘人，改天再來吃吃看！分享這間在地人也很愛的古早味早餐給大家。

店名：民生豬血

地址：台中市南區民生路7-1號

電話：0912-388553

營業時間：07:00-14:00

公休日：禮拜日

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