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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 高雄市前金區七賢鴨肉飯 – 傳承一甲子的美味 | 高雄老字號美食

高雄市前金區七賢鴨肉飯 – 傳承一甲子的美味 | 高雄老字號美食

2024-10-04 15:30:08 高雄旅遊王 人氣：12
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窩客好文

高雄旅遊王

發表篇數：360篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 前金區

造訪商家：

七賢鴨肉飯專賣店
phone07-2874562
place高雄市前金區七賢二路220號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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吃心絕對 2024 年 8 月 27 日 在〈七賢鴨肉飯 – 傳承一甲子的美味 | 高雄老字號美食〉中留言功能已關閉

關於七賢鴨肉飯的兩三事

前金區的知名小吃店，位於七賢二路與中華路的交接口，已有超過80年的歷史，作為高雄老店，七賢鴨肉飯承載著許多人的回憶，許多在地人都曾光顧過這間店。

包括江蕙、豬哥亮等藝人都是七賢鴨肉飯的粉絲，更增添了這間店的知名度，店家以其美味的鴨肉飯和多樣化的鴨肉料理而聞名，吸引了許多在地人和遊客前來品嚐。

高雄市前金區七賢鴨肉飯 – 傳承一甲子的美味 | 高雄老字號美食




七賢鴨肉飯短影片


🎵背景音樂
東京の街が笑ってる
番匠谷紗衣Banjoya Sae

這首歌的旋律非常輕快活潑
能讓人感受到滿滿的活力
非常適合搭配美食的場景

https://www.youtube.com/watch?v=zzjM8aPvK14&t=43s

七賢鴨肉飯位置與環境

高雄市前金區七賢鴨肉飯 – 傳承一甲子的美味 | 高雄老字號美食
▲▼由於人氣很高，建議避開用餐高峰期前往，以免排隊過久。

高雄市前金區七賢鴨肉飯 – 傳承一甲子的美味 | 高雄老字號美食

高雄市前金區七賢鴨肉飯 – 傳承一甲子的美味 | 高雄老字號美食
▲▼因為人手不足，前陣子掛出紅布條，只提供外帶，但最近又開始提供內用座位了，只有下午兩點後才提供內用，外帶內用的鴨肉飯都是用餐盒提供。

高雄市前金區七賢鴨肉飯 – 傳承一甲子的美味 | 高雄老字號美食

高雄市前金區七賢鴨肉飯 – 傳承一甲子的美味 | 高雄老字號美食

七賢鴨肉飯菜單

高雄市前金區七賢鴨肉飯 – 傳承一甲子的美味 | 高雄老字號美食
▲這些菜品各有特色，無論是主食、湯品還是小菜，都能滿足不同的口味需求。

七賢鴨肉飯餐點介紹

高雄市前金區七賢鴨肉飯 – 傳承一甲子的美味 | 高雄老字號美食

✅ 外帶鴨肉飯 💰55/小 | 💰 65/大

高雄市前金區七賢鴨肉飯 – 傳承一甲子的美味 | 高雄老字號美食

鴨肉飯淋上香濃的鴨油，搭配嫩滑的鴨肉條和嫩薑片，鴨肉給的很大方，肉質軟嫩、肥瘦適中，搭配粒粒分明的白飯，非常的美味~~😋

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✅ 鴨腸湯 💰45

高雄市前金區七賢鴨肉飯 – 傳承一甲子的美味 | 高雄老字號美食

鴨腸湯的湯頭清爽，鴨腸脆口，吃起來清爽不油膩

✅ 當歸鴨麵線 💰65

高雄市前金區七賢鴨肉飯 – 傳承一甲子的美味 | 高雄老字號美食

這是帶回家吃的，當歸鴨麵線當歸湯頭濃郁，喝完後身很很有滋補的感覺，但鴨腿肉略柴，
好像傳統的這道料理都會這樣。

✅ 拌豆芽菜 💰20/小 | 💰40/中 | 💰60/大

高雄市前金區七賢鴨肉飯 – 傳承一甲子的美味 | 高雄老字號美食

清爽的豆芽菜拌上帶有紅蔥頭的肉燥，簡單卻美味。

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✅ 米血糕 💰35/小 | 💰70/中 | 💰105/大

高雄市前金區七賢鴨肉飯 – 傳承一甲子的美味 | 高雄老字號美食

Q彈的米血糕，搭配特製的甜辣醬，口感豐富且有嚼勁。

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✅ 鴨肉一份 💰55

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單點鴨肉一份，鴨肉嫩而多汁，無論是單吃還是搭配其他菜品都非常適合。

高雄市前金區七賢鴨肉飯 – 傳承一甲子的美味 | 高雄老字號美食

七賢鴨肉飯營業資訊

  • 🏠 前金區七賢二路220號
  • ⌚️ 10:30–19:00
  • 🛏️ 星期四五休息
  • ☎️ 07-287-4562
  • 🚇 捷運前金站 走路6分鐘


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