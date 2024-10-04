午安

我是阿肥，今天結束了玉泉洞行程，我們準備前往 #好市多 沖繩南城倉庫店，今天晚餐準備在家自己煮

好市多 沖繩南城倉庫是今年8月新開幕的，新開度的好市多，往往都會大排長龍，聽說開幕當時要排上五小時才能進場

台灣好市多卡一樣通用。

好市多 沖繩南城倉庫

地址：日本〒901-0601 Okinawa, Nanjo, Tsukishiro, IC南土地区画整理事業地内1街区1

營業時間：每週一至週日 上午10:00-20:00

好市多卡一張可攜眷三位大人+一位小孩，無奈我們一行八人，所以呢？

只好部分在車上等待。

一進入好市多，就看到好多人都抱著一隻大熊，這隻大熊果然不論在台灣還是日本都擄獲人心啊😘

在台灣也是只要一上架便搶購一空，在日本一樣啦‼️‼️幾乎每車一熊，其實我自己也很喜歡呢？

尤其是在台灣的價格跟日本的價格還真的差異很大，要不是礙於行李箱怕超重，我真的會抱回來了

回來後我才知道，我看到日本節目才知道，其實可以到日本郵局寄送，我是還沒試過，但聽說寄送速度之快

看看圖片中的腳掌，都大於前面男生的一顆頭 ，我在大熊面前猶豫好久，台灣的價格等於日幣價格🤣🤣，所以真的很便宜，還是看看就好，種點是今天的晚餐。

姐夫還在好市多搬了一座 #免治馬桶座，因為價格與台灣差異近3000元，看起來很重，但實際重量也才6公斤，姐夫二話不說，直接拿了。

好市多必逛區，當然就是保健品、面膜勒 ，

這價格真的也差太多了吧！！武田折合台幣才1200多（我換匯0.21)不論我在台灣好市多還是日藥本舖都要2000⬆️⬆️，大正製藥更是划算，不過大正是備用藥，所以我通常不會買太多，且飛沖繩也才一個多小時的時間，只要機票價格優惠，隨時都能飛。

再來看看每天都要用的面膜⬇️⬇️⬇️

這價格比日本的藥妝店還要便宜許多，我跟姐姐都買了不少，雖然這沖繩的這幾天，外出防曬是必備的，但還是有曬黑，決定買回去在民宿就開始用

媽媽的藥妝就先這樣吧！！

再來就是我很喜歡的 #芳香豆，我很習慣使用芳香豆，喜歡衣櫥內充滿香氣，其實價格差一點，但還是比台灣便宜。

現在準備去看看拉麵吧！！！

今天的晚餐，拉麵＋烤和牛，這在裡的一蘭拉麵（一盒內有五束拉麵，就是五人份），買了兩種口味，其實兩種口味都是辣味的，但辣醬調味包可自己選擇是否加入，口味真的很道地的一蘭拉麵，不過我個人覺得有點鹹，口味清淡的可多加點水。

⬇️⬇️⬇️這是為了隔天的早餐準備的罐頭，因為前一天有買現成的馬鈴薯泥、吐司＆雞蛋，薯泥+水煮蛋＋罐頭一起拌入，抹在吐司上，大人小孩都很愛。

烤肉當然要來店醬料，雖然說好的肉質，不需要任何調味料，只需要一點海鹽就可以很好吃，不過每個人的吃法都不一樣，醬料當然也不能缺少

聽說日本的燒肉醬很不一樣，當然我們也不能錯過，但要提醒大家，這些醬料開封就不能帶回台灣，我們回程時在日本還真的看到有台灣人被日本航警攔下來，只因為醬料開封還攜帶回台灣，買之前就決定，用不完就留在民宿，如果下加入住的有要自煮，或許會用到，也有可能被民宿主人直接丟棄，但我們盡可能將它用盡。

圖一 的醬料我個人比較比喜歡，味道清淡點，不會蓋過和牛本身的味道。

我們來到肉品區了，當天光是和牛就買了不少，畢竟有8個人的肚子要照顧，這和牛真的很好吃，鮮嫩油花均勻，入口不會滿口油，不愧是黑毛和牛。

因為擔心不太單調，所以又買了握壽司，台灣也有的握壽司，雖然很常吃，但還是想試試看，魚類口感是不是不一樣

這樣一路逛下來也是挺累人的，不比在走玉泉洞，在車上等待我們的老少，不斷地催促，說肚子餓了要我們快點，今天的採購，也算是滿滿一車，

光是 #免治馬桶座就佔了不少空間😂😂😂。

對了，在costco的外帶餐點區，熱狗堡+一杯飲料700cc，只要台幣89元，這個價格很便宜，再來就是洋蔥及醬料區，我發現比我們台灣乾淨很多，我相信大家都在好市多看到醬料區一片狼籍的慘況，但在日本我只見檯面乾淨，大家排隊輪流添加，哎..........真的是台日文化大不同啊

在沖繩 #costco，我發現採買的習慣大不同，可能是在台灣我們也習慣去一次可能就是一週了量，但在沖繩，我看到很多當地人，其實購物車上都只有一兩樣商品，

我看到一位婦人，她就只為了買一包家庭號的沐浴乳，有些則是很簡單買一些日常用品，很少看到滿滿整車的，大概這就是台灣與日本大不同的地方。

我們在沖繩的日子，第三天就在沖繩costco結束啦！我們準備回家準備晚餐了。

好市多好買到，連橡皮擦都差點一起買回來囤

雖然之前就跟姊姊＆姐夫一起出過國，也知道跟姊夫一起旅遊絕對是鐵腿行程，不過姐夫真的很會帶團，姐夫（圖二，我們家可愛的姐夫）可說是一打七也是挺累人的，在這要跟姐夫致上最高的敬意，晚餐後鐵腿專用藥水，泡完澡後沒有一個人不擦的啦！！

拉麵準備中，光頭哥代勞煮麵，哥哥準備泡茶（餐後喝茶一直都是我們家的習慣）。