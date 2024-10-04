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桃園市桃園區阿財鍋貼｜稱霸夜市老字號脆皮鍋貼，皮酥肉香好吃脆皮鍋貼

2024-10-04 15:35:04 大手牽小手。玩樂趣 人氣：19
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窩客好文

大手牽小手。玩樂趣

發表篇數：1366篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 桃園區

造訪商家：

阿財鍋貼水餃專賣店-桃園夜市
place桃園市桃園區正康二157號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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桃園美食推薦這家阿財鍋貼，每次有人問我到桃園夜市要吃什麼？身為桃園人的我還真不知道要怎麼推，唯一想到的就是這家阿財鍋貼了，從我有記憶以來阿財鍋貼就存在了，說是桃園夜市排隊名店也不為過，從下午5點30左右開始開攤一直到晚上10點30分打烊，上門的客人一直沒少過，網路評價雖然不高，但人氣還是搶搶滾啊～

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阿財鍋貼｜交通方式&停車資訊

阿財鍋貼就在桃園觀光夜市內正康二街上，停車可以繞一下在中正路找停車格，不然就是力行路附近找停車場，當然騎摩托車是最方便的，基本上阿財鍋貼很好找，看最多人排隊的那家就是了，攤位前總是滿滿的人

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阿財鍋貼生意真的很好，基本上一開攤後場包鍋貼的員工手一直沒停過，肉餡跟座小山似的

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在路邊就可以看到煎鍋貼的過程，煎鍋一次開兩個，但小小的煎鍋一次也煎不多，不管內用外帶都要等，但看著金黃酥脆熱騰騰的鍋貼，等待值得啦！

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阿財鍋貼|菜單價目表

阿財鍋貼賣的品項不多，就是鍋貼、水餃與酸辣湯三樣，鍋貼、水餃一個7元，也有冷凍水餃可以買回家，大家來幾乎都是吃鍋貼，之前喝過酸辣湯不是很合胃口，這次就不點了

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內用區直接進去找位置坐，要點什麼直接跟店員說就好，生意真的很好，內用坐滿滿的，外面還一堆人在等外帶！

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阿財鍋貼｜現煎鍋貼

小小等候一下，熱騰騰的鍋貼上桌囉，阿財鍋貼的尺寸算是中上，皮也不是特別薄，但阿財鍋貼的底皮真的有夠酥脆，光看那脆皮金黃的焦香感，光看就很誘人R~

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阿財鍋貼的皮比較厚，但吃起來不會硬還帶有彈性，內餡是用高麗菜跟豬肉絞肉外加韭菜末，咬起來真的很紮實還會有肉汁感，整個很飽滿，真的算是好吃鍋貼

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阿財鍋貼的評價真的很兩極，不少人都是嫌他的皮厚或是服務態度不好，但來了幾次服務上倒是沒遇到什麼不好的感受，老實說，如果拿阿財鍋貼跟連鎖店比，阿財算是很強的，口味就見仁見智囉！

 

阿財鍋貼

地址：桃園市桃園區正康二街157號

電話：03 336 3736

營業時間：05:30–22:30

阿財鍋貼FB

 


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