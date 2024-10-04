東湖知名的王家水餃旁開了一間看起來有點小文青風格的豆花店「貴李季島灰」，晚上吃完水餃經過這，想說貴李季是啥，順著唸下來原來是過日子豆花的台語發音，這裡有賣一般豆花不稀奇，居然還有烤的脆脆的像是烤布蕾的炙燒豆花也太特別！

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貴李季島灰 營業時間

貴李季島灰｜手工豆花

評分： / 4.6

/ 4.6 地址：114台灣台北市內湖區東湖路119巷4號1 樓( 地圖 )

電話：0985 012 855

營業時間

星期一: 13:00 – 21:30,

星期二: 09:30 – 21:30,

星期三: 09:30 – 21:30,

星期四: 09:30 – 21:30,

星期五: 09:30 – 21:30,

星期六: 09:30 – 21:30,

星期日: 09:30 – 21:30

星期一: 13:00 – 21:30, 星期二: 09:30 – 21:30, 星期三: 09:30 – 21:30, 星期四: 09:30 – 21:30, 星期五: 09:30 – 21:30, 星期六: 09:30 – 21:30, 星期日: 09:30 – 21:30 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

貴李季島灰 位置｜環境

「貴李季島灰」的貴、季二字，原來都出自於店長與店長媽媽的名字其中之一，取名「貴李季島灰」讀起來真的是蠻可愛的諧音梗。貴李季島灰空間不大，就在東湖國小旁，王家水餃隔壁隔壁，內用大約可容納12位，外帶的客人也不少，開車來的話就停在東湖國小地下停車場，捷運最近的是東湖站，走過來約十幾分鐘的路程。

貴李季島灰 菜單

櫃檯點餐取餐，菜單忘記拍了，還好貴李季島灰FB上有菜單，除了賣豆花，還有罐裝豆漿以及日本富士山冰，應該是剉冰吧！豆花是手工豆花，一共有五種口味，這次點了限定炙燒豆花，看到限定這兩個字就腦波弱。

貴李季島灰 餐點

限定炙燒豆花

點至燒豆花要稍微等一下，因為會把豆花表面撒上砂糖，炙燒後再加上配料與糖水，用湯匙敲一敲還有脆脆的聲音，吃起來跟烤布蕾一樣，豆花軟軟嫩嫩，加上脆脆焦糖口感真的很加分。配料選了芋圓、地瓜圓與仙草，芋圓跟地瓜圓口感很Q，非常有飽足感，仙草真的很好吃耶，非常滑嫩。

限定炙燒豆花的口感跟味道都算優秀，第一次吃到這種口感的豆花，脆脆焦糖、細緻豆花，非常特別的搭配，喜歡傳統豆花的也有一般豆花可以選擇，有興趣的話可以來吃看看喔！

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