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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【萬華美食】鐵F.f Teppanyaki 西門，無菜單鐵板燒料理，採預約制餐廳可包場｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

【萬華美食】鐵F.f Teppanyaki 西門，無菜單鐵板燒料理，採預約制餐廳可包場｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

2024-10-04 16:01:00 Ruby說美食享受旅行 人氣：44
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窩客好文

Ruby說美食享受旅行

發表篇數：515篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 萬華區

造訪商家：

鐵 F.f Teppanyaki 鐵板燒 (西門店)
phone09-08688087
place台北市萬華區西昌街49號
作者本次評價：
3.00
美味度
3.00
服務品質
3.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
3.00
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組合圖.jpg

目前鐵F.f Teppanyaki 在台北有三間分店，台中一間分店，

Ruby這次為了幫好姊妹慶生訂了這間菜單料理餐廳，

並且以海鮮和和牛為主要食材，看評論的照片

精緻的擺盤和多樣化的選擇讓人充滿期待。

【萬華美食】鐵F.f Teppanyaki 西門，無菜單鐵板
 

套餐的價格為 1100+10%一位，套餐總共有十道菜，

雖每道菜的份看起來不大，但整個餐程吃下來還是很有飽足感。

【萬華美食】鐵F.f Teppanyaki 西門，無菜單鐵板

入座時，主廚會將當日的食材展示在桌上，

當天的食材有鮑魚、澎湖大蝦、鴨胸、和牛漢堡排等。

【萬華美食】鐵F.f Teppanyaki 西門，無菜單鐵板

套餐的大蝦可加價換龍蝦，訂位時就需先告知，價格為半隻$600+10%

龍蝦是用台/澳龍蝦，也有現場加價的干貝和海膽。

記得不吃牛肉、海鮮過敏訂位都要告知，當天是無法更換的。

【萬華美食】鐵F.f Teppanyaki 西門，無菜單鐵板

現場可加購酒精或是可樂雪碧一罐$50，

【飲酒過量，有害（礙）健康，未滿十八歲禁止飲酒

開車不喝酒，安全是回家唯一的路】

【萬華美食】鐵F.f Teppanyaki 西門，無菜單鐵板

準備烹飪時，會為大家介紹每一道菜今天會怎麼樣烹飪及介紹產地等。

開胃小點是烏龍茶蛋沙拉

下面是黑糖饅頭茶蛋沙拉的香氣與饅頭的微甜形成絕佳搭配。

【萬華美食】鐵F.f Teppanyaki 西門，無菜單鐵板

【萬華美食】鐵F.f Teppanyaki 西門，無菜單鐵板

南瓜濃湯搭配現烤麵包，濃湯香甜，

【萬華美食】鐵F.f Teppanyaki 西門，無菜單鐵板

【萬華美食】鐵F.f Teppanyaki 西門，無菜單鐵板

搭配烤麵包，讓人暖心又暖胃。

【萬華美食】鐵F.f Teppanyaki 西門，無菜單鐵板

澎湖海大蝦

蝦肉飽滿，滿Q彈的蝦子。

【萬華美食】鐵F.f Teppanyaki 西門，無菜單鐵板

【萬華美食】鐵F.f Teppanyaki 西門，無菜單鐵板

比目魚佐櫛瓜
搭配蛤蜊高湯和紫蘇梅，下面的湯品有一點勾芡，

有點魚肉本身的鮮甜味蓋過去稍微可惜。

【萬華美食】鐵F.f Teppanyaki 西門，無菜單鐵板

活鮑魚佐娃娃菜
鮑魚鮮嫩，與娃娃菜的清脆相互呼應，口感層次豐富。

【萬華美食】鐵F.f Teppanyaki 西門，無菜單鐵板

生菜和風沙拉

【萬華美食】鐵F.f Teppanyaki 西門，無菜單鐵板

煎和牛
五分熟的和牛完美保留了油脂的鮮美和嫩滑口感。

【萬華美食】鐵F.f Teppanyaki 西門，無菜單鐵板

鴨胸
鴨胸嫩滑油脂豐富，搭配筊白筍，

醬料是用鴨肉羹調配出來的醬料，

Ruby覺得單吃味道比較 美味

【萬華美食】鐵F.f Teppanyaki 西門，無菜單鐵板

鮭魚炒飯上面佐一點點黑松露醬

【萬華美食】鐵F.f Teppanyaki 西門，無菜單鐵板

【萬華美食】鐵F.f Teppanyaki 西門，無菜單鐵板

手打和牛肉排吐司
以80%和牛和20%的豬後腿肉製作而成，

烤吐司加上酸黃瓜起司片，每一口都是豐富的肉香和奶香。

【萬華美食】鐵F.f Teppanyaki 西門，無菜單鐵板

【萬華美食】鐵F.f Teppanyaki 西門，無菜單鐵板

飲料有黑咖啡和紅茶兩種，冷熱都可以，

紅茶還可以加奶泡。

【萬華美食】鐵F.f Teppanyaki 西門，無菜單鐵板

因為Ruby幫好姊妹慶生，訂位的時有告知，有提供畫盤插蠟燭及一顆馬卡龍，

唯一美中不足的是生日畫盤裡面有隻意外的訪客出現

店員的臨場處理有待加強。

【萬華美食】鐵F.f Teppanyaki 西門，無菜單鐵板

甜點
口味偏酸有檸檬香味，口感有一點像冰淇淋

【萬華美食】鐵F.f Teppanyaki 西門，無菜單鐵板

Ruby覺得用餐環境尚可，朋友表示上次來用餐時的菜色更加出色，

餐點的口味較為中規中矩，師傅的互動較少，適合喜歡安靜用餐的人。

期待下次用餐能品嚐其他特色創意料理。

 

【店家資訊】
👉鐵F.f Teppanyaki 西門店
🍽 FB官方粉絲團請點此  / IG官方粉絲團請點此 / 線上訂位請點此
🏠台北市萬華區西昌街49號
☎️0908-688-087
⏰PM12:00~PM14:00 / PM17:30~PM21:45

 

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌

 

RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐
回訪率⭐⭐
交通 ⭐⭐


Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。

 

FB封面0103.jpg
   

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