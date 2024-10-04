目前鐵F.f Teppanyaki 在台北有三間分店，台中一間分店，

Ruby這次為了幫好姊妹慶生訂了這間菜單料理餐廳，

並且以海鮮和和牛為主要食材，看評論的照片

精緻的擺盤和多樣化的選擇讓人充滿期待。





套餐的價格為 1100+10%一位，套餐總共有十道菜，

雖每道菜的份看起來不大，但整個餐程吃下來還是很有飽足感。

入座時，主廚會將當日的食材展示在桌上，

當天的食材有鮑魚、澎湖大蝦、鴨胸、和牛漢堡排等。

套餐的大蝦可加價換龍蝦，訂位時就需先告知，價格為半隻$600+10%，

龍蝦是用台/澳龍蝦，也有現場加價的干貝和海膽。

記得不吃牛肉、海鮮過敏訂位都要告知，當天是無法更換的。

現場可加購酒精或是可樂雪碧一罐$50，

【飲酒過量，有害（礙）健康，未滿十八歲禁止飲酒

開車不喝酒，安全是回家唯一的路】

準備烹飪時，會為大家介紹每一道菜今天會怎麼樣烹飪及介紹產地等。

開胃小點是烏龍茶蛋沙拉

下面是黑糖饅頭茶蛋沙拉的香氣與饅頭的微甜形成絕佳搭配。

南瓜濃湯搭配現烤麵包，濃湯香甜，

搭配烤麵包，讓人暖心又暖胃。

澎湖海大蝦

蝦肉飽滿，滿Q彈的蝦子。

比目魚佐櫛瓜

搭配蛤蜊高湯和紫蘇梅，下面的湯品有一點勾芡，

有點魚肉本身的鮮甜味蓋過去稍微可惜。

活鮑魚佐娃娃菜

鮑魚鮮嫩，與娃娃菜的清脆相互呼應，口感層次豐富。

生菜和風沙拉

煎和牛

五分熟的和牛完美保留了油脂的鮮美和嫩滑口感。

鴨胸

鴨胸嫩滑油脂豐富，搭配筊白筍，

醬料是用鴨肉羹調配出來的醬料，

Ruby覺得單吃味道比較 美味 。

鮭魚炒飯上面佐一點點黑松露醬

手打和牛肉排吐司

以80%和牛和20%的豬後腿肉製作而成，

烤吐司加上酸黃瓜起司片，每一口都是豐富的肉香和奶香。

飲料有黑咖啡和紅茶兩種，冷熱都可以，

紅茶還可以加奶泡。

因為Ruby幫好姊妹慶生，訂位的時有告知，有提供畫盤插蠟燭及一顆馬卡龍，

唯一美中不足的是生日畫盤裡面有隻意外的訪客出現

店員的臨場處理有待加強。

甜點

口味偏酸有檸檬香味，口感有一點像冰淇淋

Ruby覺得用餐環境尚可，朋友表示上次來用餐時的菜色更加出色，

餐點的口味較為中規中矩，師傅的互動較少，適合喜歡安靜用餐的人。

期待下次用餐能品嚐其他特色創意料理。

【店家資訊】

👉鐵F.f Teppanyaki 西門店

🍽 FB官方粉絲團請點此 / IG官方粉絲團請點此 / 線上訂位請點此

🏠台北市萬華區西昌街49號

☎️0908-688-087

⏰PM12:00~PM14:00 / PM17:30~PM21:45

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐

交通 ⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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