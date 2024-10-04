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在地紅茶冰也能有新潮面貌

臺灣主打新式紅茶冰品牌－ 紅茶巴士Black Tea Bus ，將傳統紅茶冰新潮改版包裝，不變的是那＄25一杯、彷彿在地小攤販的親民價格，目前在臺灣北中南甚至花東地區都有紅茶巴士的站牌，今年九月在臺中太原火車站附近設下新的巴士站囉～

店面環境

紅茶巴士的店面裝潢造型皆以巴士車站為原型靈感去設計，能將小小店面完善規畫並納入不少品牌想呈現的各種巧思，也有保留大面積潔白牆面，避免顯得主題太多反而雜亂無章。

點餐櫃檯區就彷彿巴士車頭一樣，多處圓角設計也讓水泥色的外殼顯得沒有那麼金屬冰冷感，以紅色元素畫龍點睛之下凸顯出點餐窗台區域，紅白兩色搭配出的整體氛圍意外和諧不衝突。

右手邊有內嵌出一個小小的座位區，也用了許多公車站的元素，像是塑膠連排椅跟直立式站牌，可以讓客人在此等候、打卡拍照；比較特別的是在牆上的霓虹字樣燈會根據不同的地區換上自己分店的名字，像臺中就有「一中街」、「逢甲」、「健行」店等字樣。

飲品分享

跟大家分享紅茶巴士四款店內人氣品項，以上這四杯單價都不超過＄50元，最低只要$25真的好便宜，而且其實店內賣最貴的單品也才＄55元而已（北部花東再貴$5元），在這個手搖飲店開滿大街、競爭激烈的世代還能看到如此親民的價格，重點是品牌創立一兩年就已經有不少門市據點且持續增加中，看來紅茶巴士也是一個不容小覷的後起之秀。

判斷一家店是否好吃好喝，肯定首選招牌或是基礎茶，店家的招牌巴士紅茶我選擇無糖款，口感清新喝得到紅茶葉原始香氣而非寡淡如水，雖然無糖起初喝會微微酸澀但在尾韻中可以感受回甘的滋味，是個解渴消暑的好選擇。

巴士紅茶純飲不錯喝，想必拿來作為基底調飲也是襯托而非拖下水；這杯加入了荔枝醬與椰果後，整體風味上幾乎被強勢的荔枝香氣給佔據，建議選無糖紅茶可以中和掉荔枝醬帶來過甜過香的滋味，椰果也是飲料店經典配料老伙伴了，整體味道是走酸甜清香的路線。

說到配料系飲品怎能忘記臺灣之光珍珠奶茶呢！紅茶巴士的珍珠奶茶一杯＄50元有找真的便宜，只不過紅茶巴士只有小珍珠，沒有波霸珍珠能滿足我的咀嚼慾。

不過值得推薦的是紅茶巴士的珍珠配料是使用黑糖熬煮到外層彷彿穿著一件黑亮的糖衣，煮的時間恰到好處，讓珍珠中心既能熟透又可以保持彈牙不糊爛的口感~

#爆打檸檬綠 ＄50

接下來介紹一杯可以點來讓店員宣洩壓力的品項，也就是爆打檸檬系列飲品，先放入適量檸檬片跟冰塊準備就緒，看似風平浪靜馬上掀起狂風暴雨。

店員會在檸檬跟冰塊毫不知情狀況下爆打他們一頓，再讓他們跟綠茶(也可選紅茶)迅速混合在一起，快到檸檬皮來不及發苦就被冰塊凍住哈哈~

整杯因為爆打的關係讓檸檬的酸與香氣完全釋放出來，嚥下之後隨著呼吸感受到茶葉的尾韻氣息，沒有一點苦澀感，不過建議選個微糖減緩檸檬的酸澀滋味，且放久溫度變高就漸漸會苦，要趁早喝完。

我個人喝起來感覺到莫名會有話梅的鹹甜感，這杯我挺喜歡的而且製作過程我看得很開心很療癒（只是辛苦店員賣力爆打、還有委屈檸檬跟冰塊了。

一起環保愛地球~

現在飲料店都因限塑政策而使用紙杯與不主動提供塑膠袋，盡可能降低塑料垃圾產生並帶來環保危害，不少飲料店也為此推出了自家LOGO隨行杯，紅茶巴士的環保隨行杯款式簡約有質感且附吸管跟背帶，一個只要$199，以目前市面上水壺價格來說很便宜，另外店家也有推出保冷袋、便利貼等周邊商品，有興趣的可直接到店詢問是否有存貨呦～

🔍店家資訊

【紅茶巴士Black Tea Bus-臺中太原店】

營業時間

☞︎ 10:00－23:00

電話

☞︎ 0984 114 962

地址

☞ 臺中市北屯區太原路三段498號

IG

☞ @blackteabus

官網

☞ https://blackteabus.com.tw/

官方FB

☞ https://www.facebook.com/blackteabuscompany/

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