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台南市後壁區台南全新景點～後壁雅聞湖濱療癒森林，順遊馬沙溝3D彩繪村！不管有沒有車，就到高雄全球租車規劃行程，搭配

2024-10-04 16:50:06 屎蛋媽就是可以很親子 人氣：14
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窩客好文

屎蛋媽就是可以很親子

發表篇數：253篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台南市 > 後壁區

台南市後壁區台南全新景點～後壁雅聞湖濱療癒森林，順遊馬沙溝3D彩繪村！不管有沒有車，就到高雄全球租車規劃行程，搭配

天氣越來越熱，想要抓住暑假的尾巴，就到高雄全球租車搭配附駕輕鬆出遊去！ 

 

隨便呼朋引伴就成群出遊去啦！ 

 

不想一台車跟著一台車，就學Stanma聰明到高雄全球租車去！ 

把行程規劃好，連司機都一起傳便便，朋友們手拉手輕鬆租車出遊去～ 

 

台南市後壁區台南全新景點～後壁雅聞湖濱療癒森林，順遊馬沙溝3D彩繪村！不管有沒有車，就到高雄全球租車規劃行程，搭配

 

高雄全球租車就位在高雄前鎮區！ 

想要租車只要一通電話，就能預約～ 

在意車況的朋友，也能到現場參觀選擇喜歡的車款！ 

 

高雄全球租車在哪裡： 

 

地址: 高雄市前鎮區天后街71號7樓 

客服專線：07 831-9037  

客服信箱：globalrentcar.tw@gmail.com 

Line：@car888  

微信：grc_tw 

官網： https://www.global-rent-car.com/ 

 

台南市後壁區台南全新景點～後壁雅聞湖濱療癒森林，順遊馬沙溝3D彩繪村！不管有沒有車，就到高雄全球租車規劃行程，搭配

 

Stanma想著平常自己開車還要帶著屎蛋，實在是又熱又累！ 

但是暑假快結束了啦！ 

再不旅行就只能等到人擠人的假日啦！ 

  

所以，這次的家庭小旅行，Stanma預約了全球租車附駕服務！ 

 

把想去的行程，輕鬆規劃好！ 

用全球租車的附駕服務帶著家人參加台南半日遊 ！ 

 

台南市後壁區台南全新景點～後壁雅聞湖濱療癒森林，順遊馬沙溝3D彩繪村！不管有沒有車，就到高雄全球租車規劃行程，搭配

 

預約的9人巴士，準時就抵達啦～ 

健談的司機，讓屎蛋一家一路上都不無聊～ 

 

超舒適的車款，讓高雄全球租車成為各大企業主、公家機關的指定品牌！ 

無論企業長期租車、短期租車、自由行、觀光旅遊、結婚禮車、交通車、 機場接送和貴賓接送！ 

想的到的服務，全球租車幾乎通通都有！ 

 

高雄全球租車的車型包含TOYOTA CAMRY、BMW 加長型7系列、 福斯T5商旅車、福斯八人座明星保母車、 20人座中型巴士、26人座巴士和大型的43人座遊覽車，少少人出遊或揪團旅行，都再適合不過啦！ 

 

台南市後壁區台南全新景點～後壁雅聞湖濱療癒森林，順遊馬沙溝3D彩繪村！不管有沒有車，就到高雄全球租車規劃行程，搭配

 

車上還貼心準備好飲料放置區～ 

一個座位一個，實在太方便啦～ 

 

台南市後壁區台南全新景點～後壁雅聞湖濱療癒森林，順遊馬沙溝3D彩繪村！不管有沒有車，就到高雄全球租車規劃行程，搭配

 

 

全球租車每一個車款都配好一位專屬司機！ 

租車時一起選擇附駕服務，出遊好輕鬆～ 

 

看屎蛋邊享受邊看著戶外的風景，好難得今天不用專心開車，就能陪伴屎蛋用力玩樂去！ 

 

預約時只要先預定好遊程，再跟高雄全球租車討論決定報價！ 

依照行車的距離、景點的多寡和行程路線是否有特殊地形來評估報價！ 

在包車的時間裡，只要安心遊玩就好～ 

享受自己的包車行程，還能自己決定遊玩時間，一整個VIP！ 

 

台南市後壁區台南全新景點～後壁雅聞湖濱療癒森林，順遊馬沙溝3D彩繪村！不管有沒有車，就到高雄全球租車規劃行程，搭配

 

今天屎蛋一家決定到台南各大知名景點走走逛逛去！ 

第一站我們到了雅聞最新景點-雅聞湖濱療癒森林！ 

雅聞觀光工廠斥資10億建造，一整個好華麗吶！

 

司機貼心的讓我們在最近的入口處下車，完全了解怕曬的Stanma的心吶～ 

 

雅聞湖濱療癒森林在哪裡： 

 

地址：台南市後壁區里12之66號
營業時間：周一至周日 08：30－17：00
電話：（09）1166－5268 

 

台南市後壁區台南全新景點～後壁雅聞湖濱療癒森林，順遊馬沙溝3D彩繪村！不管有沒有車，就到高雄全球租車規劃行程，搭配

 

園區擁有四大花園，整座園區佔地高達一萬五千坪 ！ 

逛上半天剛剛好！ 

重點是免門票啦！ 

 

台南市後壁區台南全新景點～後壁雅聞湖濱療癒森林，順遊馬沙溝3D彩繪村！不管有沒有車，就到高雄全球租車規劃行程，搭配

 

園區內有四大玫瑰花園！ 

脈輪玫瑰花園、法式玫瑰花園、熱帶雨林森林以及古典玫瑰花園，每一個花園都好美吶～

 

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特邀泥作大師-加藤孝幸老師設計的超精緻泥作小屋 ，就像置身在童話世界，好想一起跟著縮小去～ 

 

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室內也超好拍！

 

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熱了還能在雅聞湖濱療癒森林享受午茶時光～ 

 

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憑發票還享冰淇淋半價活動！ 

不誇張～屎蛋吃了兩支啦！ 

 

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販售冰淇淋的地點可是仿照英國莎士比亞的故居1:1 比例縮小建造～ 

讓曾經造訪過英國莎士比亞的Stanma忍不住嘖嘖稱奇！

 

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第二站就到了台南知名景點～馬沙溝3D彩繪村 ！ 

司機貼心的給了我們一張馬沙溝3D彩繪村的地圖，準備尋寶去啦～（啾咪） 

 

台南市後壁區台南全新景點～後壁雅聞湖濱療癒森林，順遊馬沙溝3D彩繪村！不管有沒有車，就到高雄全球租車規劃行程，搭配

 

馬沙溝3D彩繪村是誠品書局創辦人-吳清友先生的故居所在地！ 

舊地的彩繪畫作，象徵在這裡誕生的名人所從事的志業！ 

 

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隨意穿梭在小街巷弄裡，到處都是驚喜！ 

 

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地上的跳房子，讓人不禁回憶起小時候的童年時光～（遠目） 

 

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超多的3D地景，怎麼拍都好玩！ 

 

台南市後壁區台南全新景點～後壁雅聞湖濱療癒森林，順遊馬沙溝3D彩繪村！不管有沒有車，就到高雄全球租車規劃行程，搭配

 

終於找到吳清友先生的故居啦！ 

畫上「誠品書局」四個字，就是吳清友先生的老家吶～

 

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來到馬沙溝就想去沙灘玩沙玩水啦～ 

這時沙灘不近不遠，雖然不在原訂的行程內～ 

司機還是圓了屎蛋的期待～ 

衝沙灘啦～ 

台南市後壁區台南全新景點～後壁雅聞湖濱療癒森林，順遊馬沙溝3D彩繪村！不管有沒有車，就到高雄全球租車規劃行程，搭配

 

伴著夕陽玩沙，連Stanma也覺得天水一片的，心情好暢快～ 

 

台南市後壁區台南全新景點～後壁雅聞湖濱療癒森林，順遊馬沙溝3D彩繪村！不管有沒有車，就到高雄全球租車規劃行程，搭配

 

回程驚見可愛的魚型雕塑！ 

司機也因為我們的好奇停下車來，讓我們有機會拍照留念～ 

融入傳統剪粘、鑲嵌和交趾陶的技法製作～

展現雲嘉南濱海豐富的魚種資源，讓雕塑繽紛又可愛！ 

 

台南市後壁區台南全新景點～後壁雅聞湖濱療癒森林，順遊馬沙溝3D彩繪村！不管有沒有車，就到高雄全球租車規劃行程，搭配

 

有趣的半日遊程一下子就結束啦！ 

想去哪就去哪，不管順不順路都交給高雄全球租車吧！ 

 

口碑超好的全球租車司機，一整個好親切，連服務態度也是一級棒～ 

讓玩興大增，一路都有好心情～ 

 

許多全球租車的司機也早已成為玩咖遊客們的指定附駕！ 

特別是旅遊旺季的連假時間，所以想出遊一定要提早預定啦！（叮嚀） 

 

台南市後壁區台南全新景點～後壁雅聞湖濱療癒森林，順遊馬沙溝3D彩繪村！不管有沒有車，就到高雄全球租車規劃行程，搭配

 

 

屎蛋一家留下滿滿的回憶，期待下次出遊去！ 

出遊一定要指定全球租車啦！ 

 

習慣自己開車的朋友，也能選擇在全球租車的指定地點租空車！ 

只要驕車和九人座的車款，都能自行駕駛～ 

 

坐上大眾交通工具，到指定地點交車後，就能開始遊玩！ 

省去一大半聚精會神的開車時間，玩起來更輕鬆！ 

 

指定交還車地點： 

 

左營高鐵店： 

左營高鐵店-google-gps 

電話：(07)831-9037 

傳真：(07)822-2976 

高雄市左營區高鐵路105號4樓 

 

 

高雄前鎮門市： 

高雄草衙門市-google-gps 

全球包車-高雄草衙門市 

電話：(07)822-2933 

傳真：(07)822-2976 

高雄市前鎮區天后街71號7F 

 

高雄小港機場門市 

高雄小港機場門市-google-gps 

全球包車-高雄小港機場門市 

電話：(07)822-2975 

傳真：(07)822-2976 

高雄市小港區沿海一路6號 

 

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台灣真的好美吶！ 

不知道去哪玩！ 

還能參加高雄全球租車的規劃好的指定行程！ 

無論是自己揪團玩或是跟著高雄全球租車的指定時間一起出遊，都隨心所欲～ 

台南市後壁區台南全新景點～後壁雅聞湖濱療癒森林，順遊馬沙溝3D彩繪村！不管有沒有車，就到高雄全球租車規劃行程，搭配

 

 

全球租車定期保養車款！

安心安全的租車體驗，讓每個人都能輕鬆走訪台灣各大秘境！ 

享受租車、住宿一站式服務，讓遊玩變的好輕鬆吶～ 

 

不要在待在家啦！ 

抓住暑假的尾巴，現在就預約高雄全球租車出遊去啦！ 

 


 

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