天氣越來越熱，想要抓住暑假的尾巴，就到高雄全球租車搭配附駕輕鬆出遊去！

隨便呼朋引伴就成群出遊去啦！

不想一台車跟著一台車，就學Stanma聰明到高雄全球租車去！

把行程規劃好，連司機都一起傳便便，朋友們手拉手輕鬆租車出遊去～

高雄全球租車就位在高雄前鎮區！

想要租車只要一通電話，就能預約～

在意車況的朋友，也能到現場參觀選擇喜歡的車款！

高雄全球租車在哪裡：

地址: 高雄市前鎮區天后街71號7樓

客服專線：07 831-9037

客服信箱：globalrentcar.tw@gmail.com

Line：@car888

微信：grc_tw

官網： https://www.global-rent-car.com/

Stanma想著平常自己開車還要帶著屎蛋，實在是又熱又累！

但是暑假快結束了啦！

再不旅行就只能等到人擠人的假日啦！

所以，這次的家庭小旅行，Stanma預約了全球租車附駕服務！

把想去的行程，輕鬆規劃好！

用全球租車的附駕服務帶著家人參加台南半日遊 ！

預約的9人巴士，準時就抵達啦～

健談的司機，讓屎蛋一家一路上都不無聊～

超舒適的車款，讓高雄全球租車成為各大企業主、公家機關的指定品牌！

無論企業長期租車、短期租車、自由行、觀光旅遊、結婚禮車、交通車、 機場接送和貴賓接送！

想的到的服務，全球租車幾乎通通都有！

高雄全球租車的車型包含TOYOTA CAMRY、BMW 加長型7系列、 福斯T5商旅車、福斯八人座明星保母車、 20人座中型巴士、26人座巴士和大型的43人座遊覽車，少少人出遊或揪團旅行，都再適合不過啦！

車上還貼心準備好飲料放置區～

一個座位一個，實在太方便啦～

全球租車每一個車款都配好一位專屬司機！

租車時一起選擇附駕服務，出遊好輕鬆～

看屎蛋邊享受邊看著戶外的風景，好難得今天不用專心開車，就能陪伴屎蛋用力玩樂去！

預約時只要先預定好遊程，再跟高雄全球租車討論決定報價！

依照行車的距離、景點的多寡和行程路線是否有特殊地形來評估報價！

在包車的時間裡，只要安心遊玩就好～

享受自己的包車行程，還能自己決定遊玩時間，一整個VIP！

今天屎蛋一家決定到台南各大知名景點走走逛逛去！

第一站我們到了雅聞最新景點-雅聞湖濱療癒森林！

雅聞觀光工廠斥資10億建造，一整個好華麗吶！

司機貼心的讓我們在最近的入口處下車，完全了解怕曬的Stanma的心吶～

雅聞湖濱療癒森林在哪裡：

地址：台南市後壁區里12之66號

營業時間：周一至周日 08：30－17：00

電話：（09）1166－5268

園區擁有四大花園，整座園區佔地高達一萬五千坪 ！

逛上半天剛剛好！

重點是免門票啦！

園區內有四大玫瑰花園！

脈輪玫瑰花園、法式玫瑰花園、熱帶雨林森林以及古典玫瑰花園，每一個花園都好美吶～

特邀泥作大師-加藤孝幸老師設計的超精緻泥作小屋 ，就像置身在童話世界，好想一起跟著縮小去～

室內也超好拍！

熱了還能在雅聞湖濱療癒森林享受午茶時光～

憑發票還享冰淇淋半價活動！

不誇張～屎蛋吃了兩支啦！

販售冰淇淋的地點可是仿照英國莎士比亞的故居1:1 比例縮小建造～

讓曾經造訪過英國莎士比亞的Stanma忍不住嘖嘖稱奇！

第二站就到了台南知名景點～馬沙溝3D彩繪村 ！

司機貼心的給了我們一張馬沙溝3D彩繪村的地圖，準備尋寶去啦～（啾咪）

馬沙溝3D彩繪村是誠品書局創辦人-吳清友先生的故居所在地！

舊地的彩繪畫作，象徵在這裡誕生的名人所從事的志業！

隨意穿梭在小街巷弄裡，到處都是驚喜！

地上的跳房子，讓人不禁回憶起小時候的童年時光～（遠目）

超多的3D地景，怎麼拍都好玩！

終於找到吳清友先生的故居啦！

畫上「誠品書局」四個字，就是吳清友先生的老家吶～

來到馬沙溝就想去沙灘玩沙玩水啦～

這時沙灘不近不遠，雖然不在原訂的行程內～

司機還是圓了屎蛋的期待～

衝沙灘啦～

伴著夕陽玩沙，連Stanma也覺得天水一片的，心情好暢快～

回程驚見可愛的魚型雕塑！

司機也因為我們的好奇停下車來，讓我們有機會拍照留念～

融入傳統剪粘、鑲嵌和交趾陶的技法製作～

展現雲嘉南濱海豐富的魚種資源，讓雕塑繽紛又可愛！

有趣的半日遊程一下子就結束啦！

想去哪就去哪，不管順不順路都交給高雄全球租車吧！

口碑超好的全球租車司機，一整個好親切，連服務態度也是一級棒～

讓玩興大增，一路都有好心情～

許多全球租車的司機也早已成為玩咖遊客們的指定附駕！

特別是旅遊旺季的連假時間，所以想出遊一定要提早預定啦！（叮嚀）

屎蛋一家留下滿滿的回憶，期待下次出遊去！

出遊一定要指定全球租車啦！

習慣自己開車的朋友，也能選擇在全球租車的指定地點租空車！

只要驕車和九人座的車款，都能自行駕駛～

坐上大眾交通工具，到指定地點交車後，就能開始遊玩！

省去一大半聚精會神的開車時間，玩起來更輕鬆！

指定交還車地點：

左營高鐵店：

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電話：(07)831-9037

傳真：(07)822-2976

高雄市左營區高鐵路105號4樓

高雄前鎮門市：

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全球包車-高雄草衙門市

電話：(07)822-2933

傳真：(07)822-2976

高雄市前鎮區天后街71號7F

高雄小港機場門市

高雄小港機場門市-google-gps

全球包車-高雄小港機場門市

電話：(07)822-2975

傳真：(07)822-2976

高雄市小港區沿海一路6號

台灣真的好美吶！

不知道去哪玩！

還能參加高雄全球租車的規劃好的指定行程！

無論是自己揪團玩或是跟著高雄全球租車的指定時間一起出遊，都隨心所欲～

全球租車定期保養車款！

安心安全的租車體驗，讓每個人都能輕鬆走訪台灣各大秘境！

享受租車、住宿一站式服務，讓遊玩變的好輕鬆吶～

不要在待在家啦！

抓住暑假的尾巴，現在就預約高雄全球租車出遊去啦！



