高雄六龜好好玩，整路的山景和溪流美景真是無價！

來到新威森林公園不只能夠散步欣賞桃花心木，還能騎乘電輔車輕鬆遊玩前往觀景台.

走遊六龜老街，有老屋改造日式咖啡廳，傳統糕餅店及中藥行，賣著各種傳統點心.

道地的辦桌菜吃得非常澎派，價格好實惠，山產海鮮通通都有！

檨仔腳體驗束口袋植物染，窯烤麵包有夠香又Ｑ，黑胡椒入菜和烤雞香腸超級豐盛.

中興社區及新寮社區不一樣的歷史故事及生活方式，讓我們也能想像當時生活情景.

安排入住寶來轉角26Villa泡溫泉渡假去，真是好吃好玩又放鬆.

高雄旅遊│客庄山城趣│騎乘電輔車逛新威森林公園.六龜傳統辦桌菜＋老街巡禮＋檨仔腳ＤＩＹ窯烤麵包.入住寶來轉角26Villa泡溫泉渡假去

●遊程活動歡迎洽詢：梓辰文化創造

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新威森林公園（遊客中心）

新威森林公園擁有多處停車場.

舒服的遊客中心，有影音導覽、紫斑蝶展覽、旅遊資訊.

還來在這喝杯咖啡、飲品或是冰棒，沁涼一下.

遊客中心後方小平台有餐飲販售.

假日生意很好，沙發座味也很受遊客喜愛.

新威森林公園可以租借電輔車，以小時計費.

闆闆說，可以騎到多納部落、六龜老街，電力非常足夠.

新威森林公園（茂管處桃花心木步道）

新威森林公園最美一景就是整排的桃花心木步道.

現場種植上千顆桃花心木，每年大約三月，還能欣賞變色的夢幻場景.

可是吸引許多遊客慕名而來！

整排桃花心木排列成神秘自然隧道，讓人很像走入卡通龍貓中的隧道場景.

高聳翠綠的桃花心木伴隨著身邊禪聲鳥鳴，各種交響樂曲非常放鬆又舒壓.

這樣拍起來整條隧道翠綠的好美～

我們這次一樣不能錯過留下與桃花心木的合影.

大夥兒也騎著電輔車和桃花心木拍照！

是不是這樣的照片更有紀念！

沿途有多個造景，騎著電輔車真的很輕鬆.

可以調整動力，輕鬆上坡.

我們來到觀景台，遠望山腳下的荖濃溪.

天氣超好，對面的白雲繚繞，山景起伏綠意盎然.

很休閒的氣氛.

最後，再騎回來遊客中心旁邊還車.

【新威森林公園】

時間：08：30～17：30

電話：（07）687-1234

地址：高雄市六龜區新威里171號

十八羅漢山休息站

每次來到高雄六龜旅遊，我一定都會停留在十八羅漢山休息站.

不只可以上廁所，還有小商店.

假日有小攤賣著皮件包包等！還會遇到現場演奏.

很多遊客會攜帶水果餅乾飲料等來這邊聽歌放鬆.

若是幸運遇到活動市集，整個活動更是熱鬧非凡.

來到六號隧道門口，先在洞口做導覽解說.

透過山脈外觀可以看到一層又一層的土礫堆積而成.

這座山脈不只十八座，而是多達四十幾座錐形山體組合而成.

儷園餐廳

我們前往六龜老街附近的儷園餐廳享用午餐.

感受當地傳統熱鬧的辦桌菜.

不過儷園餐廳的老闆，沒有舉辦外燴哦！

空間感明亮舒服，大圓桌很有團聚氛圍.

我超喜歡和朋友家人們一起吃辦桌菜.

大家邊吃邊聊天，整個氣氛很活絡.

冰箱內有飲料都能取用，再和闆闆結帳.

儷園餐廳的辦桌菜色算是無菜單料理.

以當日採購蔬菜肉品海鮮為主.

以辦桌價格來安排菜色～很有期待感.

白斬雞，肉質滑嫩又大塊，鮮美滋味，不用沾醬就吃得到甜美.

喜歡沾醬多了醬油鹹香，更加豐富了味蕾.

白斬雞表皮很有彈度，不油膩很爽口.

梅干扣肉，一上桌就讓大家眼睛發亮，梅干菜鹹香配上扣肉嫩嚼，很入味.

麻竹筍，鮮脆可口的麻竹筍，放上辣椒提點味道更涮嘴.

蒸鮮魚，魚肉細嫩好鮮，還滿大一尾，大家吃得好過癮.

蒸魷魚，沾上五味醬的香氣更濃郁，Ｑ嫩肉質越吃越香.

薑絲大腸，客家菜人氣款，ＱＱ好有嚼勁，帶酸味好開胃.

排骨芋頭，深受喜愛的菜色，排骨肉好嫩，也很大塊.

炸魚蝦，現撈魚蝦，配上九層塔一起炸過，整個就是下飯！

海鮮捲，包入好多蝦蝦，咬下薄脆酥香，內層濕潤餡料飽滿，很有口感.

四寶湯，裡頭用料有夠豐富，讓我們每次一撈都是驚喜，排骨、蛤仔、筍塊、蓮子，鹹香湯頭很順口.

餐後水果，當日提供芭樂，有脆又甜，吃了二塊呢！

餐廳對面還有彩繪牆面，我們也在這邊拍個合影.

【儷園飯店】

時間：10：00～21：00

電話：（07）689-2679

地址 : 高雄市六龜區維新街68號

開車五分鐘左右，來到六龜老街散步，欣賞老屋建築.

吃得太飽，消化一下.

洪稇源商號

原為日治時期六龜番產交換所（山地特產交易所）.

現在老屋重新整修，成了亀心商行.

老屋廊道搭配這塊木牌，拍照起來很有風情.

走入咖啡廳，裡頭有和風座位區，點餐後可以自由入座.

是內擺放也還原了當年生活樣貌.

每一處都是生活點滴，也能聞到木頭香氣.

室內空間很大哦.

還有一間房間也規劃成用餐區，從那扇門走出去有洗手間.

也有樓梯通往二樓露臺，欣賞屋頂建築結構.

龜心商行，主要販售咖啡、甜點.

咖啡香氣濃郁很順口，不苦澀，清爽透心涼.

找個喜歡的座位坐下來好好品嚐咖啡香.

走上二樓遠望周邊山景，天氣真的很熱！

很是特別的六龜圖樣！

【洪稇源商號】

時間：13 ：30～21：00

公休：星期二

電話：（07）689-2100

地址：高雄市六龜區六龜里民治路18號

清甘堂豆沙餅

清甘堂豆沙餅，就在六龜老街上.

平假日都有營業.

若有特別喜愛的傳統糕點.

建議提早電話預約.

以當日販售傳統糕點為主.

百年歷史的清甘堂，有賣家人愛吃的龜龜餅！

鳳梨龜龜餅、蒜頭餅、番薯餅、茶香豆沙餅.

六隻龜龜，代表了我們此行六龜之旅，包入鳳梨餡，超有古早味.

茶香豆沙餅，也是加入六龜原山茶，很有代表性的茶點.

其他還有紅豆餅、白豆餅、綠豆餅、綠豆椪.

等我下次再訪，再來通通一次買齊.

蕃薯餅是限定款！記得提早訂購才會有哦！

包裹著香甜地瓜，外層是肉桂粉，實在好搭.

提供精美禮盒裝，可以送給親朋好友，很體面.

冰淇淋蛋糕、鮮奶油蛋糕、生日蛋糕、彌月蛋糕、訂婚喜餅、壽龜壽桃、三牲祭品.

【清甘食品行】

時間：06：30～22：00

電話：（07）689-1127

地址：高雄市六龜區民生路31號

太和堂藥房

太和堂藥房，建築外觀是和洋建築，老街風情很濃烈！

現在的太和堂藥房不只販售中藥.

還有草仔粿、烏梅汁等限定點心.

我們當天來沒有茶葉蛋，太可惜！

中藥行都是以前的裝潢中藥櫃，很有傳統風情.

草仔粿都是掌門人媳婦美月阿姨自己製作.

手做包入炒鹹菜脯，外皮Ｑ軟，餡料很香.

歡迎大家來到六龜老街慢慢逛～

一定要買來當作下午茶點心.

每一顆草仔粿都很飽滿餡料，炒得很香.

烏梅汁，酸甜開胃，尾韻回甘.

大熱天喝起來非常的舒服暢爽.

【太和堂藥房】

時間：08：00～18：00

電話：（07）689-1020

地址：高雄市六龜區光復路8號

順發茶園

順發茶園，我們來品茗茶香囉！

現場也可以購買茶葉，還有獲獎國際米其林二星大獎的紅茶茶葉哦.

很可愛精緻的巧克力茶磚，也深受國外遊客喜愛，讓人眼睛一亮！

牆面有山茶的製作過程.

大大展覽櫃上有獲獎的茶葉，搭配禮盒送禮超好看.

這張獎狀米其林獲獎茶葉，國際米其林二星大獎，真的來之不易！

中間那塊獨特的巧克力茶磚，也是店內人氣商品！

大家圍在一起，泡著茶香，瀰漫開來.

進入第三代，和我們泡茶的是媳婦林美齡，也跟我們分享回鄉經營的心路歷程.

一邊述說山茶故事，紅茶茶葉的辛苦製程，最終獲得爸爸的肯定，真的非常有成就感.

很輕鬆沒有壓力的慢慢喝著現沖現泡山茶香！

喝上一口山茶，尾韻甘甜，整個身體都暖了！

還貼心的提供茶點，店家自製的綠豆餅.

融入山茶茶葉製成，清甜軟綿口感，好好吃.

還有連日本客人都讚不絕口的洛神花乾.

【順發茶園】

時間：08：00～21：00

電話：0976-02- 578

粉絲團：順發茶園 七間茶屋

地址：高雄市六龜區和平路251~5號

荖濃文化工作室

通往高雄寶來溫泉鄉的路上.

就在轉角７－１１超商斜對面.

這裡藏著一間荖濃文化工作室.

可以讓人更加了解平埔原住民文化歷史及生活形態.

在這裡的平埔族群是荖濃大武壠族群.

有非常多的荖濃大武壠族群生活的用具及植物可以現場觀賞.

荖濃文化工作室，韋騰雅老師.

向大家介紹荖濃大武壠族群的生活過往.

先來看看韋騰雅老師身上背的包包.

是自己一針一縫製而成，耗時一個多月呢！

可以看到這些繡花細節非常細緻.

需要使用放大鏡慢慢縫紉，真的非常費力辛苦.

不過這樣的完全的一針一線的傳統包包.

精湛手工藝品，傳達出對於大武壠族群的萬分敬意.

透過一張張的老照片及耆老口述.

也能拼湊還原出當年的生活情況.

當地山林植物種類非常多樣化，透過導覽更能深入了解.

透過老照片也能知道漁獵技巧，感受荖濃大武壠族群日常生活.

走吧！一起去山上砍柴吧.

現場對於大武隴族群的植物、生活、地質、流域等介紹完整.

桌上都有各種造型菸斗可以拿著拍個打卡照.

與這位湯姆生攝影家一起合影，很有紀念感.

當地人都會使用吸食菸草.

透過照片就能發現菸斗有長有短的各樣造型.

許多照片都是湯姆生攝影師所拍攝紀錄.

現場導覽照片還有同一地點，過去與現在的對比照.

以前拍照還要扛著大機器，更要冒著被出草的風險.

才能拍下這一張張非常珍貴的影像紀錄.

現場還有種植大武隴族群的植物生態，可以深入了解族群生活.

羅氏鹽膚木，其實是早期的鹽巴哦.

還請我們吃當地種植的芒果.

在地金煌芒果真的好甜～

飽滿多汁，滿滿滿的芒果香！

體驗大武壠族群的綁頭布，男女都有哦！

一起與潘鳳英耆老跳傳統牽戲.

牽手繞圈圈，並且唱起族歌！

轉角２６ＶＩＬＬＡ

轉角２６ＶＩＬＬＡ是在巷弄內.

走到寶來大街也不遠.

有大大的停車場，可以住宿和泡湯.

木造大廳，前方有大庭院，好天氣時，和大家坐在這裡聊天好輕鬆.

大廳門口旁邊有飲水機，提供咖啡包、奶茶包.

大廳環境簡單乾淨，另一個門走出去是停車場.

我們前往今天住的房型，從對面走進去就到囉！

很有峇里島風情的住宿環境.

下過雨後，地上出現好多小蝸牛.

我剛好住在最後面，整排住宿都是我們這一行人！

可以說是全部包場啦！

房間一進門就是露天有洋傘的泡湯區.

有二個不一樣的泡澡湯池.

房間是一張大床＋單人床，空間不會太小.

透明玻璃可以看到外面泡澡區.

冰箱內的飲料都是免費使用.

浴室廁所和淋浴區是有隔起來.

入住轉角26villa，憑早餐券.

走去國蘭二六溫泉行旅的餐廳用餐！

可以散步個１０分鐘就能抵達.

或是開車上去，會比較輕鬆啦！

可以順道逛逛國蘭二六溫泉行旅環境.

中間是個大庭院，有多個休憩涼亭.

還有個可愛的神社.

吃飽飯後，還能在園區中散步，感受山林中的好空氣.

還有一隻鸚鵡耶！

在小木屋中吃早餐，有冷氣開放，大長桌坐在一起，大家都很有活力！

中式菜色有多樣品項，也有炸物薯條.

中式白粥和配菜，還有咖啡、牛奶.

走到後面，還有土司果醬、番茄香蕉水果.

簡單中西早餐，搭配咖啡，一天滿滿活力，繼續遊玩六龜！

寶來風味餐館

寶來風味餐館就在寶來的大馬路上.

我們把行李放好後，就一起散步出來吃晚餐囉.

是內有大圓桌和長桌，可以選擇.

本店推薦菜色，可以參考哦！

黃金白斬玉米雞，滑嫩肉質好大塊，吃起來有湯汁，單吃就美味.

梅子豆腐，酸甜滋味，豆腐綿軟，超入味，大家搶著吃.

黃香酥魚將蝦兵，現炸溪蝦溪魚，喀滋清爽不油膩.

涼拌山豬皮，好Ｑ感的山豬皮，吃起來不油膩，還挺爽口.

蔗筍東坡肉，油嫩口感，瘦肉紮實香嫩，配飯真的好吃.

奶香南瓜，南瓜口感軟糯有Ｑ度，還有蛤仔肉，搭配起來挺獨特.

爆炒山豬肉，來到寶來就要吃山產，山豬肉嫩嚼有味，配上青菜好可口.

炒龍鬚菜，細嫩菜葉鹹香有味.

高山蔬菜，真的很脆又甜，瞬間被秒空！

酸菜筍片湯，酸筍清脆有微微酸勁，非常解膩的湯品.

一整桌寶來道地美味辦桌菜！

【寶來風味餐館】

時間：11：00～21：00

電話： （07）688-3380

地址：高雄市六龜區中正路56號

檨仔腳文化共享空間

檨仔腳文化共享空間就在寶來橋旁邊，對面有停車場.

很適合團體遊客一起來辦活動，大草皮活動大空間.

現場販售很多寶來當地的產品、蔬果、陶藝品、窯烤麵包.

窯烤麵包相當多樣，價格也不貴.

後方有土角厝可以參觀.

重新整修的土角厝也保留的很好，讓很多現代人可以看到當年的生活房屋.

我們還有品嘗窯烤麵包及寶來限定啤酒.

分享寶來經過八八風災後的生活方式.

結合大家會的陶藝品製作、窯烤麵包、植物染等工作.

一起創建這個空間，讓大家把工藝傳承下去.

也讓大家更能認識寶來這塊土地的故事.

我們來到另一個教室空間，準備來做束口袋植物染.

真的好美的植物染束口袋.

透過不同植物的根莖葉，來進行染色，可選自己喜愛的顏色.

投影片上有說哪種顏色是哪種植物所染成的.

不只介紹植物染的顏色來源.

福木（黃色）、七里香（綠色）、洋蔥（咖啡色）、阿勃勒（卡其色）.

接著說明綁袋樣式，綁的地方不會染色.

綁染技法（根捲）、夾染技法（豆腐塊）、綁染技法（抓抓染）、綁染技法（扇染）.

我們這天提供二種顏色！

自己隨意綁起來，染後都是獨一而二的花紋色調.

我這次選擇咖啡色的，染起來真的很好看耶！

旁邊就是窯烤爐，好吃麵包要出爐囉.

現烤麵包，馬上訂了一個帶回家.

牆面有QR CODE，可以認識許多陶藝品的介紹.

適合團體遊客舉辦活動，手做體驗、麵包點心、活動場域.

獅山胡椒園

我很喜歡獅山胡椒園的團體桌菜，吃過後就念念不忘.

用餐環境很簡單純樸，是大圓桌，老饕才會來哦！

黑胡椒烤雞，每桌必點，烤雞肉質好嫩，帶有黑胡椒香！

大雞腿肉質嫩口有湯汁，超好吃的！

黑胡椒香腸，紮實中帶著嫩度，微辣黑胡椒香.

炒豬肉，一樣有黑胡椒入味，肉嫩油香.

現炸鮮魚，魚肉細嫩鮮香.

胡椒土雞湯，加入胡椒熬煮湯頭，使用整隻雞烹煮，雞肉有嫩不乾澀，湯頭甘甜非常好喝.

四款是來到這裡必點哦！

煎蛋，簡單家常味道.

炒高麗菜，鮮脆可口，大家也是快速掃盤.

炒竹筍，脆口清甜，好開胃.

來囉！好豐盛的一整桌胡椒風味餐.

來認識黑胡椒、白胡椒.

有喜歡各式胡椒都能購買哦！

戶外綠地都是紫斑蝶，翩翩飛舞！

獅山胡椒園，現在經營是第二代，陳裕隆老闆，相當親切.

帶我們前往種植園區參觀介紹.

這就是黑胡椒粒！

是六龜最大的胡椒產地！

還能看到種植一棵棵波蘿蜜，超級大棵，營養十足！

不過，我自己真的不愛榴槤和波蘿蜜，還是看看就好.

連高單價的夏威夷豆都有種植.

每個人看到都說夏威夷豆很貴耶！

闆闆不只會種黑胡椒，超有種植天分！

還是第一次看到夏威夷豆的果實樣貌.

把夏威夷果用機器壓開，可以吃到米白色的果仁.

吃起來酸酸的，和烘焙完成的夏威夷果完全不同.

【獅山胡椒園】

時間：09：30～17：00

電話 : 07-679 1798

粉絲團：獅山胡椒園

地址 : 高雄市六龜區新發里獅山78號

中興社區

來到中興社區的活動中心，跟著社區媽媽走遊當地的巷弄彩繪.

當地社區媽媽們帶大家走遊社區.

沿途有許多當年大學生的牆面彩繪.

現在部分老屋都是由當年來台的退輔會協助建造.

整個社區保留當年特色建築以目前導覽區域為主.

大約僅存９９戶，其他都已修建成透天房屋！

這面彩繪牆說明了當年居民來到六龜開採的故事.

當年二戰後，跟著政府搭船來台，最後落腳六龜.

分配蓋了許多民房，讓大家有住宿空間.

來到六龜深山，墾採過程真的辛苦.

這是當地社區媽媽們一起來這玩水的水圳.

水質很清澈，看得到河底.

現在不開放玩水囉.

以前這邊有個大水井，有棵大榕樹，現在只能外面遠遠的看.

經營好幾年的甘仔店，是當地的便利超商.

以前寄信都要拿到這邊.

新悠遊山城，是種植樹玫瑰的新興產業.

老闆和大家分享樹玫瑰的經營及種植.

真的不誇張，整面看到的都是樹玫瑰的品種.

天氣太熱，還要隨時噴水，都是外銷產品，還有得到國際肯定哦.

來到中興社區，了解戰後來台墾採，還有可愛的彩繪牆面.

認識價值高的新興產業，樹玫瑰的種植方式，真的好美！

在平地還能看到幾棵山茶種植，生態相當豐富.

新寮社區

新寮社區，就在新威森林公園旁邊.

進入六龜，一定會經過的社區.

路旁的土地公，就是新寮社區.

搭乘六龜線的高雄公車，可在新寮公車站牌下車即抵.

一定要來喝上一杯.

取自百年古井的甘甜井水.

沖泡出來的美式咖啡.

咖啡香飽滿醇厚，不苦澀很順口.

對面的甘仔店是當地的便利超商，還有賣麵包.

現場賣的自製白胡椒粉，一包５０元.

也很受當地人的推薦料理.

每次前往六龜都會看到這個土地公，原來就是新寮社區.

新寮古道，以前人都要前往山區工作，必經之路.

牆面都有圖畫述說新寮社區的故事，看得更有興趣了解.

我們後來有到新寮百年古井來看看古井源頭！

古井伯公在新寮百年古井的上方！

可以一起同遊哦～

了解新寮社區客家聚落的文化生活.

就到邱家伙房，傳統建築特色，很有歷史感.

沿途還會看到客家伯公的雕塑造景.

新寮百年古井，是當地人隨時都會來裝水回家煮哦！

剛剛喝的百年古井沖泡美式咖啡的古井水源就是這裡.

古井內還能看到小魚游來游去.

從新寮百年古井旁的山林古道.

往上走就能通往新威森林公園.

同時會到百年古井上方平台.

是客家人最獨特的墓塚式造型伯公.

黃昏時刻，很多在地人都會坐在矮牆暢談聊天.

客家和閩南人都有不同信仰.

互相尊重並且學習不同文化，讓旅途更有收穫.

距離新寮百年古井，走個十分鐘左右.

我們到了新寮湧泉.

是當地人喜愛玩水的好地方.

我們開車來到新寮祕境，新寮吊橋.

道路不大，吊橋旁邊有空地可以停車，但場地不大哦！

新寮吊橋在八八風災，整橋斷裂，後來就無法通行.

現在僅能從旁邊看到舊時吊橋基座.

新寮吊橋，荒漠了數十年，充滿了滄傷感！

高雄六龜不只有大景點可遊玩，社區旅行也很有特色.

搭配六龜老街的美食巡禮，也讓行程變得豐富又好玩.

記得住上一晚，寶來泡溫泉，身心靈都得到大放鬆！

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高雄吃什麼？餐廳、小吃！

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高雄燒肉【小泉SHOBA一人前燒肉專門店】超長厚切燒肉！個人專屬燒肉隨時開吃

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✔高雄 住哪兒？飯店、民宿！

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●康橋商旅│六合夜市中正館

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