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> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > 高雄市六龜區高雄旅遊│客庄山城趣│騎乘電輔車逛新威森林公園.六龜傳統辦桌菜＋老街巡禮＋檨仔腳ＤＩＹ窯烤麵包.入住寶來

高雄市六龜區高雄旅遊│客庄山城趣│騎乘電輔車逛新威森林公園.六龜傳統辦桌菜＋老街巡禮＋檨仔腳ＤＩＹ窯烤麵包.入住寶來

2024-10-04 16:55:04 Fresa芙芮莎 人氣：12
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窩客好文

Fresa芙芮莎

發表篇數：574篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：高雄市 > 六龜區

高雄旅遊│客庄山城趣│騎乘電輔車逛新威森林公園.六龜傳統辦桌菜＋老街巡禮＋檨仔腳ＤＩＹ窯烤麵包.入住寶來轉角26Villa泡溫泉渡假去│新寮老街│中興社區

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高雄六龜好好玩，整路的山景和溪流美景真是無價！
來到新威森林公園不只能夠散步欣賞桃花心木，還能騎乘電輔車輕鬆遊玩前往觀景台.
走遊六龜老街，有老屋改造日式咖啡廳，傳統糕餅店及中藥行，賣著各種傳統點心.
道地的辦桌菜吃得非常澎派，價格好實惠，山產海鮮通通都有！
檨仔腳體驗束口袋植物染窯烤麵包有夠香又Ｑ，黑胡椒入菜和烤雞香腸超級豐盛.
中興社區及新寮社區不一樣的歷史故事及生活方式，讓我們也能想像當時生活情景.
安排入住寶來轉角26Villa泡溫泉渡假去，真是好吃好玩又放鬆.

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●遊程活動歡迎洽詢：梓辰文化創造

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內容目錄

新威森林公園（遊客中心）

新威森林公園擁有多處停車場.
舒服的遊客中心，有影音導覽、紫斑蝶展覽、旅遊資訊.
還來在這喝杯咖啡、飲品或是冰棒，沁涼一下.

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遊客中心後方小平台有餐飲販售.
假日生意很好，沙發座味也很受遊客喜愛.

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新威森林公園可以租借電輔車，以小時計費.
闆闆說，可以騎到多納部落、六龜老街，電力非常足夠.

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新威森林公園（茂管處桃花心木步道）

新威森林公園最美一景就是整排的桃花心木步道.
現場種植上千顆桃花心木，每年大約三月，還能欣賞變色的夢幻場景.
可是吸引許多遊客慕名而來！

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整排桃花心木排列成神秘自然隧道，讓人很像走入卡通龍貓中的隧道場景.
高聳翠綠的桃花心木伴隨著身邊禪聲鳥鳴，各種交響樂曲非常放鬆又舒壓.

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這樣拍起來整條隧道翠綠的好美～

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我們這次一樣不能錯過留下與桃花心木的合影.

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大夥兒也騎著電輔車和桃花心木拍照！
是不是這樣的照片更有紀念！

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沿途有多個造景，騎著電輔車真的很輕鬆.
可以調整動力，輕鬆上坡.
我們來到觀景台，遠望山腳下的荖濃溪.
天氣超好，對面的白雲繚繞，山景起伏綠意盎然.
很休閒的氣氛.

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最後，再騎回來遊客中心旁邊還車.

【新威森林公園】
時間：08：30～17：30
電話：（07）687-1234
地址：高雄市六龜區新威里171號

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十八羅漢山休息站

每次來到高雄六龜旅遊，我一定都會停留在十八羅漢山休息站.
不只可以上廁所，還有小商店.
假日有小攤賣著皮件包包等！還會遇到現場演奏.
很多遊客會攜帶水果餅乾飲料等來這邊聽歌放鬆.
若是幸運遇到活動市集，整個活動更是熱鬧非凡.

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來到六號隧道門口，先在洞口做導覽解說.

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透過山脈外觀可以看到一層又一層的土礫堆積而成.
這座山脈不只十八座，而是多達四十幾座錐形山體組合而成.

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儷園餐廳

我們前往六龜老街附近的儷園餐廳享用午餐.
感受當地傳統熱鬧的辦桌菜.
不過儷園餐廳的老闆，沒有舉辦外燴哦！

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空間感明亮舒服，大圓桌很有團聚氛圍.
我超喜歡和朋友家人們一起吃辦桌菜.
大家邊吃邊聊天，整個氣氛很活絡.

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冰箱內有飲料都能取用，再和闆闆結帳.

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儷園餐廳的辦桌菜色算是無菜單料理.
以當日採購蔬菜肉品海鮮為主.
以辦桌價格來安排菜色～很有期待感.

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白斬雞，肉質滑嫩又大塊，鮮美滋味，不用沾醬就吃得到甜美.
喜歡沾醬多了醬油鹹香，更加豐富了味蕾.

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白斬雞表皮很有彈度，不油膩很爽口.

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梅干扣肉，一上桌就讓大家眼睛發亮，梅干菜鹹香配上扣肉嫩嚼，很入味.

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麻竹筍，鮮脆可口的麻竹筍，放上辣椒提點味道更涮嘴.

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蒸鮮魚，魚肉細嫩好鮮，還滿大一尾，大家吃得好過癮.

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蒸魷魚，沾上五味醬的香氣更濃郁，Ｑ嫩肉質越吃越香.

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薑絲大腸，客家菜人氣款，ＱＱ好有嚼勁，帶酸味好開胃.

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排骨芋頭，深受喜愛的菜色，排骨肉好嫩，也很大塊.

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炸魚蝦，現撈魚蝦，配上九層塔一起炸過，整個就是下飯！

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海鮮捲，包入好多蝦蝦，咬下薄脆酥香，內層濕潤餡料飽滿，很有口感.

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四寶湯，裡頭用料有夠豐富，讓我們每次一撈都是驚喜，排骨、蛤仔、筍塊、蓮子，鹹香湯頭很順口.

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餐後水果，當日提供芭樂，有脆又甜，吃了二塊呢！

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餐廳對面還有彩繪牆面，我們也在這邊拍個合影.

【儷園飯店】
時間：10：00～21：00
電話：（07）689-2679
地址 : 高雄市六龜區維新街68號

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開車五分鐘左右，來到六龜老街散步，欣賞老屋建築.
吃得太飽，消化一下.

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洪稇源商號

原為日治時期六龜番產交換所（山地特產交易所）.
現在老屋重新整修，成了亀心商行.

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老屋廊道搭配這塊木牌，拍照起來很有風情.

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走入咖啡廳，裡頭有和風座位區，點餐後可以自由入座.

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是內擺放也還原了當年生活樣貌.
每一處都是生活點滴，也能聞到木頭香氣.

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室內空間很大哦.

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還有一間房間也規劃成用餐區，從那扇門走出去有洗手間.
也有樓梯通往二樓露臺，欣賞屋頂建築結構.

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龜心商行，主要販售咖啡、甜點.

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咖啡香氣濃郁很順口，不苦澀，清爽透心涼.

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找個喜歡的座位坐下來好好品嚐咖啡香.

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走上二樓遠望周邊山景，天氣真的很熱！

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很是特別的六龜圖樣！

【洪稇源商號】
時間：13 ：30～21：00
公休：星期二
電話：（07）689-2100
地址：高雄市六龜區六龜里民治路18號

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清甘堂豆沙餅

清甘堂豆沙餅，就在六龜老街上.
平假日都有營業.
若有特別喜愛的傳統糕點.
建議提早電話預約.
以當日販售傳統糕點為主.

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百年歷史的清甘堂，有賣家人愛吃的龜龜餅！

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鳳梨龜龜餅、蒜頭餅、番薯餅、茶香豆沙餅.
六隻龜龜，代表了我們此行六龜之旅，包入鳳梨餡，超有古早味.
茶香豆沙餅，也是加入六龜原山茶，很有代表性的茶點.

其他還有紅豆餅、白豆餅、綠豆餅、綠豆椪.
等我下次再訪，再來通通一次買齊.

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蕃薯餅是限定款！記得提早訂購才會有哦！
包裹著香甜地瓜，外層是肉桂粉，實在好搭.

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提供精美禮盒裝，可以送給親朋好友，很體面.

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冰淇淋蛋糕、鮮奶油蛋糕、生日蛋糕、彌月蛋糕、訂婚喜餅、壽龜壽桃、三牲祭品.

【清甘食品行】
時間：06：30～22：00
電話：（07）689-1127
地址：高雄市六龜區民生路31號

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太和堂藥房

太和堂藥房，建築外觀是和洋建築，老街風情很濃烈！

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現在的太和堂藥房不只販售中藥.
還有草仔粿、烏梅汁等限定點心.

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我們當天來沒有茶葉蛋，太可惜！

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中藥行都是以前的裝潢中藥櫃，很有傳統風情.

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草仔粿都是掌門人媳婦美月阿姨自己製作.
手做包入炒鹹菜脯，外皮Ｑ軟，餡料很香.

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歡迎大家來到六龜老街慢慢逛～
一定要買來當作下午茶點心.

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每一顆草仔粿都很飽滿餡料，炒得很香.

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烏梅汁，酸甜開胃，尾韻回甘.
大熱天喝起來非常的舒服暢爽.

【太和堂藥房】
時間：08：00～18：00
電話：（07）689-1020
地址：高雄市六龜區光復路8號

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順發茶園

順發茶園，我們來品茗茶香囉！
現場也可以購買茶葉，還有獲獎國際米其林二星大獎的紅茶茶葉哦.
很可愛精緻的巧克力茶磚，也深受國外遊客喜愛，讓人眼睛一亮！

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牆面有山茶的製作過程.

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大大展覽櫃上有獲獎的茶葉，搭配禮盒送禮超好看.

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這張獎狀米其林獲獎茶葉，國際米其林二星大獎，真的來之不易！
中間那塊獨特的巧克力茶磚，也是店內人氣商品！

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大家圍在一起，泡著茶香，瀰漫開來.

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進入第三代，和我們泡茶的是媳婦林美齡，也跟我們分享回鄉經營的心路歷程.
一邊述說山茶故事，紅茶茶葉的辛苦製程，最終獲得爸爸的肯定，真的非常有成就感.

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很輕鬆沒有壓力的慢慢喝著現沖現泡山茶香！

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喝上一口山茶，尾韻甘甜，整個身體都暖了！

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還貼心的提供茶點，店家自製的綠豆餅.
融入山茶茶葉製成，清甜軟綿口感，好好吃.
還有連日本客人都讚不絕口的洛神花乾.

【順發茶園】
時間：08：00～21：00
電話：0976-02- 578
粉絲團：順發茶園 七間茶屋
地址：高雄市六龜區和平路251~5號

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荖濃文化工作室

通往高雄寶來溫泉鄉的路上.
就在轉角７－１１超商斜對面.
這裡藏著一間荖濃文化工作室.
可以讓人更加了解平埔原住民文化歷史及生活形態.
在這裡的平埔族群是荖濃大武壠族群.

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有非常多的荖濃大武壠族群生活的用具及植物可以現場觀賞.

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荖濃文化工作室韋騰雅老師.
向大家介紹荖濃大武壠族群的生活過往.
先來看看韋騰雅老師身上背的包包.
是自己一針一縫製而成，耗時一個多月呢！
可以看到這些繡花細節非常細緻.
需要使用放大鏡慢慢縫紉，真的非常費力辛苦.
不過這樣的完全的一針一線的傳統包包.
精湛手工藝品，傳達出對於大武壠族群的萬分敬意.

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透過一張張的老照片及耆老口述.
也能拼湊還原出當年的生活情況.

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當地山林植物種類非常多樣化，透過導覽更能深入了解.

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透過老照片也能知道漁獵技巧，感受荖濃大武壠族群日常生活.

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走吧！一起去山上砍柴吧.

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現場對於大武隴族群的植物、生活、地質、流域等介紹完整.

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桌上都有各種造型菸斗可以拿著拍個打卡照.
與這位湯姆生攝影家一起合影，很有紀念感.

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當地人都會使用吸食菸草.
透過照片就能發現菸斗有長有短的各樣造型.

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許多照片都是湯姆生攝影師所拍攝紀錄.
現場導覽照片還有同一地點，過去與現在的對比照.
以前拍照還要扛著大機器，更要冒著被出草的風險.
才能拍下這一張張非常珍貴的影像紀錄.

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現場還有種植大武隴族群的植物生態，可以深入了解族群生活.

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羅氏鹽膚木，其實是早期的鹽巴哦.

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還請我們吃當地種植的芒果.
在地金煌芒果真的好甜～
飽滿多汁，滿滿滿的芒果香！

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體驗大武壠族群的綁頭布，男女都有哦！

一起與潘鳳英耆老跳傳統牽戲.
牽手繞圈圈，並且唱起族歌！

【荖濃平埔文化工作室】
電話：（07）688-3061
粉絲團：荖濃文化工作室
地址：高雄市六龜區荖濃里頂濃路49巷6號

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轉角２６ＶＩＬＬＡ

轉角２６ＶＩＬＬＡ是在巷弄內.
走到寶來大街也不遠.
有大大的停車場，可以住宿和泡湯.

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木造大廳，前方有大庭院，好天氣時，和大家坐在這裡聊天好輕鬆.

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大廳門口旁邊有飲水機，提供咖啡包、奶茶包.

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大廳環境簡單乾淨，另一個門走出去是停車場.

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我們前往今天住的房型，從對面走進去就到囉！

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很有峇里島風情的住宿環境.
下過雨後，地上出現好多小蝸牛.

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我剛好住在最後面，整排住宿都是我們這一行人！
可以說是全部包場啦！

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房間一進門就是露天有洋傘的泡湯區.
有二個不一樣的泡澡湯池.

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房間是一張大床＋單人床，空間不會太小.
透明玻璃可以看到外面泡澡區.

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冰箱內的飲料都是免費使用.

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浴室廁所和淋浴區是有隔起來.

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入住轉角26villa，憑早餐券.
走去國蘭二六溫泉行旅的餐廳用餐！
可以散步個１０分鐘就能抵達.
或是開車上去，會比較輕鬆啦！

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可以順道逛逛國蘭二六溫泉行旅環境.
中間是個大庭院，有多個休憩涼亭.
還有個可愛的神社.

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吃飽飯後，還能在園區中散步，感受山林中的好空氣.

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還有一隻鸚鵡耶！

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在小木屋中吃早餐，有冷氣開放，大長桌坐在一起，大家都很有活力！

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中式菜色有多樣品項，也有炸物薯條.

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中式白粥和配菜，還有咖啡、牛奶.

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走到後面，還有土司果醬、番茄香蕉水果.

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簡單中西早餐，搭配咖啡，一天滿滿活力，繼續遊玩六龜！

【轉角26villa】
時間：24H
電話：（07）688-1233
粉絲團：轉角26Villa
地址：高雄市六龜區寶來二巷18之26號

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寶來風味餐館

寶來風味餐館就在寶來的大馬路上.
我們把行李放好後，就一起散步出來吃晚餐囉.

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是內有大圓桌和長桌，可以選擇.

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本店推薦菜色，可以參考哦！

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黃金白斬玉米雞，滑嫩肉質好大塊，吃起來有湯汁，單吃就美味.

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梅子豆腐，酸甜滋味，豆腐綿軟，超入味，大家搶著吃.

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黃香酥魚將蝦兵，現炸溪蝦溪魚，喀滋清爽不油膩.

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涼拌山豬皮，好Ｑ感的山豬皮，吃起來不油膩，還挺爽口.

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蔗筍東坡肉，油嫩口感，瘦肉紮實香嫩，配飯真的好吃.

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奶香南瓜，南瓜口感軟糯有Ｑ度，還有蛤仔肉，搭配起來挺獨特.

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爆炒山豬肉，來到寶來就要吃山產，山豬肉嫩嚼有味，配上青菜好可口.

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炒龍鬚菜，細嫩菜葉鹹香有味.

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高山蔬菜，真的很脆又甜，瞬間被秒空！

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酸菜筍片湯，酸筍清脆有微微酸勁，非常解膩的湯品.

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一整桌寶來道地美味辦桌菜！

【寶來風味餐館】
時間：11：00～21：00
電話： （07）688-3380
地址：高雄市六龜區中正路56號

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檨仔腳文化共享空間

檨仔腳文化共享空間就在寶來橋旁邊，對面有停車場.

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很適合團體遊客一起來辦活動，大草皮活動大空間.

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現場販售很多寶來當地的產品、蔬果、陶藝品、窯烤麵包.

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窯烤麵包相當多樣，價格也不貴.

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後方有土角厝可以參觀.

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重新整修的土角厝也保留的很好，讓很多現代人可以看到當年的生活房屋.

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我們還有品嘗窯烤麵包及寶來限定啤酒.

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分享寶來經過八八風災後的生活方式.
結合大家會的陶藝品製作、窯烤麵包、植物染等工作.
一起創建這個空間，讓大家把工藝傳承下去.
也讓大家更能認識寶來這塊土地的故事.

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我們來到另一個教室空間，準備來做束口袋植物染.

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真的好美的植物染束口袋.

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透過不同植物的根莖葉，來進行染色，可選自己喜愛的顏色.

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投影片上有說哪種顏色是哪種植物所染成的.

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不只介紹植物染的顏色來源.
福木（黃色）、七里香（綠色）、洋蔥（咖啡色）、阿勃勒（卡其色）.
接著說明綁袋樣式，綁的地方不會染色.
綁染技法（根捲）、夾染技法（豆腐塊）、綁染技法（抓抓染）、綁染技法（扇染）.

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我們這天提供二種顏色！

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自己隨意綁起來，染後都是獨一而二的花紋色調.

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我這次選擇咖啡色的，染起來真的很好看耶！

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旁邊就是窯烤爐，好吃麵包要出爐囉.

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現烤麵包，馬上訂了一個帶回家.

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牆面有QR CODE，可以認識許多陶藝品的介紹.

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適合團體遊客舉辦活動，手做體驗、麵包點心、活動場域.

【檨仔腳文化共享空間】
時間：08：00～17：00
電話： （07）688-3651
粉絲團：檨仔腳文化共享空間
地址：高雄市六龜區寶來里檨仔腳32-8號

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獅山胡椒園

我很喜歡獅山胡椒園的團體桌菜，吃過後就念念不忘.

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用餐環境很簡單純樸，是大圓桌，老饕才會來哦！

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黑胡椒烤雞，每桌必點，烤雞肉質好嫩，帶有黑胡椒香！

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大雞腿肉質嫩口有湯汁，超好吃的！

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黑胡椒香腸，紮實中帶著嫩度，微辣黑胡椒香.

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炒豬肉，一樣有黑胡椒入味，肉嫩油香.

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現炸鮮魚，魚肉細嫩鮮香.

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胡椒土雞湯，加入胡椒熬煮湯頭，使用整隻雞烹煮，雞肉有嫩不乾澀，湯頭甘甜非常好喝.

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四款是來到這裡必點哦！

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煎蛋，簡單家常味道.

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炒高麗菜，鮮脆可口，大家也是快速掃盤.

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炒竹筍，脆口清甜，好開胃.

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來囉！好豐盛的一整桌胡椒風味餐.

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來認識黑胡椒、白胡椒.

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有喜歡各式胡椒都能購買哦！

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戶外綠地都是紫斑蝶，翩翩飛舞！

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獅山胡椒園，現在經營是第二代，陳裕隆老闆，相當親切.
帶我們前往種植園區參觀介紹.
這就是黑胡椒粒！
是六龜最大的胡椒產地！

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還能看到種植一棵棵波蘿蜜，超級大棵，營養十足！
不過，我自己真的不愛榴槤和波蘿蜜，還是看看就好.

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連高單價的夏威夷豆都有種植.
每個人看到都說夏威夷豆很貴耶！
闆闆不只會種黑胡椒，超有種植天分！
還是第一次看到夏威夷豆的果實樣貌.

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把夏威夷果用機器壓開，可以吃到米白色的果仁.
吃起來酸酸的，和烘焙完成的夏威夷果完全不同.

【獅山胡椒園】
時間：09：30～17：00
電話 : 07-679 1798
粉絲團：獅山胡椒園
地址 : 高雄市六龜區新發里獅山78號 

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中興社區

來到中興社區的活動中心，跟著社區媽媽走遊當地的巷弄彩繪.

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當地社區媽媽們帶大家走遊社區.

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沿途有許多當年大學生的牆面彩繪.

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現在部分老屋都是由當年來台的退輔會協助建造.
整個社區保留當年特色建築以目前導覽區域為主.
大約僅存９９戶，其他都已修建成透天房屋！

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這面彩繪牆說明了當年居民來到六龜開採的故事.
當年二戰後，跟著政府搭船來台，最後落腳六龜.
分配蓋了許多民房，讓大家有住宿空間.
來到六龜深山，墾採過程真的辛苦.

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這是當地社區媽媽們一起來這玩水的水圳.
水質很清澈，看得到河底.
現在不開放玩水囉.

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以前這邊有個大水井，有棵大榕樹，現在只能外面遠遠的看.

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經營好幾年的甘仔店，是當地的便利超商.
以前寄信都要拿到這邊.

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新悠遊山城，是種植樹玫瑰的新興產業.

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老闆和大家分享樹玫瑰的經營及種植.

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真的不誇張，整面看到的都是樹玫瑰的品種.

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天氣太熱，還要隨時噴水，都是外銷產品，還有得到國際肯定哦.

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來到中興社區，了解戰後來台墾採，還有可愛的彩繪牆面.
認識價值高的新興產業，樹玫瑰的種植方式，真的好美！

【中興社區】
時間：星期二、三、四 08：00～12：00│13：00～16：00
電話：（07）689-1096
粉絲團：高雄市六龜區中興社區發展協會
地址：高雄市六龜區中興里194號

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在平地還能看到幾棵山茶種植，生態相當豐富.

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新寮社區

新寮社區，就在新威森林公園旁邊.
進入六龜，一定會經過的社區.
路旁的土地公，就是新寮社區.

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搭乘六龜線的高雄公車，可在新寮公車站牌下車即抵.

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一定要來喝上一杯.
取自百年古井的甘甜井水.
沖泡出來的美式咖啡.

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咖啡香飽滿醇厚，不苦澀很順口.

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對面的甘仔店是當地的便利超商，還有賣麵包.
現場賣的自製白胡椒粉，一包５０元.
也很受當地人的推薦料理.

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每次前往六龜都會看到這個土地公，原來就是新寮社區.

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新寮古道，以前人都要前往山區工作，必經之路.

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牆面都有圖畫述說新寮社區的故事，看得更有興趣了解.

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我們後來有到新寮百年古井來看看古井源頭！

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古井伯公在新寮百年古井的上方！
可以一起同遊哦～

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了解新寮社區客家聚落的文化生活.
就到邱家伙房，傳統建築特色，很有歷史感.

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沿途還會看到客家伯公的雕塑造景.

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新寮百年古井，是當地人隨時都會來裝水回家煮哦！
剛剛喝的百年古井沖泡美式咖啡的古井水源就是這裡.

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古井內還能看到小魚游來游去.

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新寮百年古井旁的山林古道.
往上走就能通往新威森林公園.

同時會到百年古井上方平台.
是客家人最獨特的墓塚式造型伯公.
黃昏時刻，很多在地人都會坐在矮牆暢談聊天.
客家和閩南人都有不同信仰.
互相尊重並且學習不同文化，讓旅途更有收穫.

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距離新寮百年古井，走個十分鐘左右.
我們到了新寮湧泉.
是當地人喜愛玩水的好地方.

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我們開車來到新寮祕境，新寮吊橋.
道路不大，吊橋旁邊有空地可以停車，但場地不大哦！
新寮吊橋在八八風災，整橋斷裂，後來就無法通行.

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現在僅能從旁邊看到舊時吊橋基座.

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新寮吊橋，荒漠了數十年，充滿了滄傷感！

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高雄六龜不只有大景點可遊玩，社區旅行也很有特色.
搭配六龜老街的美食巡禮，也讓行程變得豐富又好玩.
記得住上一晚，寶來泡溫泉，身心靈都得到大放鬆！

●遊程活動歡迎洽詢：梓辰文化創造

【新寮社區】
電話： 0928-505-268
粉絲團：高雄市六龜區新寮社區發展協會
地址：高雄市六龜區新寮里三民路26-1號
（０８ＡＵＧ２４│旅遊分享文）

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●鮪魚家族飯店│鹽埕館

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●康瀚飯店│三人房

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●康瀚行旅│雙人房

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●旗津道沙灘酒店

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●頭等艙飯店 高雄站前館

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●帕鉑舍旅│帕鉑豪華四人房

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●台灣精緻商旅-信宗大飯店

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●康橋商旅│六合夜市中正館

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●阿爾兔兔民宿

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●美濃：蝶舞澗

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●六龜：美崙山溫泉渡假山莊

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●寶來：國蘭花園Villa會館

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●阿蓮：花季度假飯店

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評分者：Fresa
評論分數
4.8

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●暖時逸旅

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贊美酒店

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●徠歸仁飯店

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Light Hostel承億輕旅

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森弄民宿

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樂遊民宿

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