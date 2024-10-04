去了一中街這麼多次，沒想到這裡竟然有好吃的日式可麗餅店？！位在一中轉角內的桐生可麗餅店，沒有光鮮亮麗的裝潢與招牌，卻有不輸日本的軟式可麗餅，店內光是可麗餅口味的選擇竟高達百種，鹹甜口味都有，還可額外加購好吃的冰淇淋在可麗餅上，期間還會推出季節限定口味，料多味美外，還非常好拍喔！

桐生日式可麗餅 店家資訊

桐生日式可麗餅

評分： / 4.1

/ 4.1 地址：40444台灣台中市北區一中街179巷1號( 地圖 )

電話：04 2225 2665

營業時間

星期一: 14:00 – 21:00



星期二: 14:00 – 21:00



星期三: 14:00 – 21:00



星期四: 14:00 – 21:00



星期五: 14:00 – 21:00



星期六: 14:00 – 21:00



星期日: 14:00 – 21:00

星期一: 14:00 – 21:00 星期二: 14:00 – 21:00 星期三: 14:00 – 21:00 星期四: 14:00 – 21:00 星期五: 14:00 – 21:00 星期六: 14:00 – 21:00 星期日: 14:00 – 21:00 官網、FB、IG

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

完整菜單

高達百種選擇，每次來都可以吃不一樣的口味！

店內環境

這家店對我來說，真的很不顯眼，無論是招牌還是裝潢，都很普通，也因為這樣，我每次經過，都沒有注意到這裡有一家可麗餅店（哈！）

戶外有座位可以坐

店內空間不大，座位大約3桌

櫃檯旁邊有半開放式廚房，點完餐後，可以在旁邊看可麗餅的製作過程

櫃檯的右側，有一大面的網美牆，可以拍照

這次我跟朋友點了一鹹一甜來吃看看，看哪一種好吃

溫泉蛋系-培根起司溫泉蛋（鹹）

店家加料完全不手軟，鋪上滿滿的生菜，剛剛好的醬料、起司片，還有滿滿的培根

捲起來後再放上靈魂溫泉蛋

每一口都吃得到滿滿的餡料，吃起來鹹香爽脆不油膩，還有溫泉蛋的濃郁蛋香，默默的就完食

起司蛋糕系-芋泥起司蛋糕（甜）

濃郁的芋泥跟鮮奶油的搭配，最後再放上一整條的起司蛋糕跟餅乾脆

我自己還有加點一顆牛奶冰淇淋

不得不說，這個牛奶冰淇淋好好吃，滿滿奶香，很推薦加購！

吃完冰淇淋後，再來往下挖，不膩口的奶油搭配微甜芋泥，甜度中和的很剛好

雖然甜的口味不膩口，吃多了還是會有點偏甜，當我感覺快吃膩時，就吃到乳酪蛋糕跟餅乾翠，完美的轉味，好吃！怕甜的朋友，我很推薦可以點一杯無糖茶來搭配喔！

店內近百種口味，每次吃都可以吃不一樣的口味，完全吃不膩，無論鹹的還是甜的都很好吃，對可麗餅有興趣的你，趕緊跟朋友相約來吃吃看吧！

一起來看看影片吧！

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