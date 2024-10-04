小屁孩雖然開學了，搶在開學日後第一個假日來闔家觀看展覽【會動的清明上河圖】台北場，Ivy覺得這個展覽很有意義，彷彿穿越時空享受一場藝術饗宴，當中國古代藝術和現代科技結合激盪出的火花，絕對不能錯過正在台北華山1914文化創意產業園區展出的這場展覽！

指示牌非常清楚

展覽地點：華山1914文化創意產業園區 中4B館（台北市中正區八德路一段1號）

假日人潮眾多，平日的觀賞品質更佳

驗票入口及商店免費參觀

清明上河圖有三個版本:張擇端本、清院本、明仇英本仇英本，在【會動的清明上河圖】展覽中，這三個版本的《清明上河圖》以動態方式展示在觀眾面前。透過現代科技重現，不僅能夠清晰地看到不同版本間差異，還能夠感受到每一個時代對於這幅傳世名作的不同詮釋。當穿梭於北宋、清朝和明朝之間，這場穿越時空的文化之旅帶來無與倫比的視覺和心靈震撼。

三個版本的《清明上河圖》，三段歷史縮影，訴說著中國古代城市文明的演變與發展。這次的展覽不僅是一場藝術饗宴，更是一場歷史與文化深度對話。踏上這段跨越千年時光旅程，探索這幅傳世名作無限魅力。

展覽的裝潢布置很有置身歷史的情境

清明、春景、夏秋時節為專家根據清明上河圖的出現的內容所臆測

原來清明是地名，清明坊–>汴河口上河的繁華景色，汴河是畫作中心場景之一，貫穿汴京城重要河流，也是當時主要水運通道。汴河上橋梁、船隻，還有兩岸碼頭和商業活動，生動再現北宋時期水路交通繁忙與城市經濟繁榮。

《清明上河圖》自北宋時期問世以來，歷經數百年流傳，成為中國古代繪畫史上經典之作。這幅畫流傳過程中，經歷了朝代更替、收藏變遷，並衍生出了多個版本，每個階段都為它增添新故事與價值。

“上河”一詞在《清明上河圖》中具有特定歷史背景與地理意涵。“上河”指的是沿著汴河（今河南省開封市的汴河）向上的方向，也就是順著河流從下游到上游、或是從城市外圍進入城市內部的路徑。北宋時期，汴河是貫穿都城汴京（開封）的重要水路，也是繁榮經濟活動和人員往來生命線，與整幅畫卷的內容息息相關。

張擇端(ㄉㄨㄢ)簡介，發現很多在場民眾都會念呈瑞(ㄖㄨㄟˋ)，生於約1085年，卒於1145年，字正道，是北宋時期一位著名畫家。出生於山東東武（今山東省諸城），以擅長描繪風俗畫和城市生活場景而聞名。最為著名的《清明上河圖》，成為中國繪畫史上的不朽經典，並讓張擇端名字與中國古代繪畫藝術緊密聯繫。

《清明上河圖》這幅畫作上沒有署名或題款，這在中國古代畫作中並非罕見。儘管《清明上河圖》是張擇端的代表作，但畫卷上並無任何署名或標識來直接表明作者身份。這一現象引發不少學者和藝術愛好者興趣與研究。

風俗畫指的是以日常生活、社會風貌、習俗活動為主要題材的繪畫作品，世界第一風俗畫稱號源於其藝術表現上卓越成就以及在中國乃至世界範圍內深遠影響。這幅畫不僅是中國古代繪畫巔峰之作，也在風俗畫領域樹立無可撼動地位。

這幅畫作以汴京城的繁華景象為背景，詳細描繪從郊區到城市中心生活場景，展現北宋都城的經濟繁榮與社會生活的全貌。這場展覽將北宋畫家張擇端傳世名作《清明上河圖》以全新方式呈現，讓觀眾彷彿置身於千年前的繁華都市，體驗一場前所未有的沉浸式藝術之旅。

接著往上走到二樓

透過展示實物重現了北宋汴京一天十二個時辰內的生活情景，汴京十二時辰概念，古代中國的一天被分為十二個時辰，每個時辰約等於現代的兩小時。每個時辰都有特定的名稱和對應的時間段，這些時辰反映古人對一天中不同時間的活動安排和日常生活節奏。對於汴京這樣的大都市，每個時辰都有其特有的活動和風貌，這正是“汴京十二時辰”所展現的內容。

寅時（03:00-05:00）： 場景：黎明前的寧靜，城內農夫開始準備一天耕作，商販們在市場上早早準備著各種貨物，城市甦醒。

辰時（07:00-09:00）： 場景：太陽升起，汴京城內開始充滿生機。人群在街市上湧動，商業活動開始繁忙，河上船隻來往不息。辰時最重要的早餐，可見宋代菜單選擇多元，口味多樣，比起現代早餐毫不遜色，有粥飯、燒餅、饅頭、包子。蠻有趣的!

午時（11:00-13:00）： 場景：正午時分，城中的活動達到高潮。餐館和茶樓生意興隆，街上的攤販叫賣聲不絕於耳。午時最重要的午餐，可見宋代菜單選擇多元，口味多樣，比起現代午餐毫不遜色，有宮廷菜、飯、開口湯、招牌菜、糕點、果子。蠻有特色的!

未時（13:00-15:00）： 場景：午後的陽光灑在城內的街道和建築上，商業活動依然繁忙，但部分人開始午休，城市的節奏稍有放緩。未時不可或缺的冷飲，可見宋代茶酒單選擇多元，比起現代手搖店、居酒屋毫不遜色，有熟水、廣式涼茶、湯品、果汁、香飲子、酒品。蠻有文化的!

酉時（17:00-19:00）： 場景：黃昏時分，城內的活動逐漸減少，工匠們收工回家，街市逐漸安靜，但酒樓和茶館依然熱鬧非凡。傍晚最重要的休閒活動-投壺。這項活動結合了運動、技巧與社交，深受喜愛。在《清明上河圖》中，投壺活動被生動地描繪出來，展現了北宋時期人們的生活風貌和社交文化。

亥時（21:00-23:00）： 場景：夜深，城市的喧囂逐漸平息，人們回到家中休息，城門關閉，只有少數的夜行人還在街上走動。夜市是常見的景象，燈火通明， 隨著夜色加深，汴京街道和夜市開始亮起各色燈籠和火把，燈光映照著熙攘人群，為整個城市增添溫暖而熱鬧氣氛。

卯時（05:00-07:00）： 場景：天光微亮，城內的活動漸漸增多，早起的工匠和店家開始打開鋪子，城門開啟，迎接新的一天。獨特的宋錦是絲織品，以其精緻的工藝和華麗的圖案著稱。這種錦織品通常以多種顏色的絲線交織而成，展現出豐富的色彩和複雜的花紋。宋錦在北宋時期達到頂峰，成為貴族和上層社會喜愛的布料。

丑時（01:00-03:00）： 場景：深夜中的城鎮安靜祥和，只有幾個晚歸的行人和夜市的小販還在忙碌，城中的燈火逐漸熄滅。深夜時分，是人們最容易感到孤獨和失眠時刻。失眠情緒在古詩詞中經常被表現出來，表達夜深人靜時的思緒和情感。

筆觸很細緻，人物都有表情，如果是背面還可以看到他的髮型

換個不同方向繼續看，真的⋯⋯挺有趣的，很有不同風貌

動態呈現，栩栩如生，透過先進投影技術，《清明上河圖》中的人物、馬匹、車輛、樹木和河流都被賦予生命。每隔4分鐘，白天與夜晚場景交替變換，讓畫作中1068個人物、29艘船隻以及73匹牛、馬、驢、騾都活靈活現地展現眼前

觀賞清明上河圖的同時，發思古之幽情，身臨時空其境，畫作中的北宋都城汴京（今河南開封）被細緻地重現，在展覽中漫步，感受當時市井風情與社會生活。這不僅是一場視覺盛宴，更是一場文化之旅，讓我深入了解北宋時期的繁榮與喧囂。

《清明上河圖》不僅描繪了北宋都城汴京的繁榮景象，更是古代城市生活的縮影。而如今，這幅靜止的畫卷在現代科技的加持下，變得栩栩如生。當畫中的商販開始吆喝，船隻在河中緩緩駛過，甚至可以聽到遠處傳來的馬蹄聲，這樣的體驗無疑將古代與現代之間的鴻溝瞬間拉近。

沉浸式體驗：感受古代生活的點滴，展廳中仿佛置身於千年前的汴京街頭，四周充斥著人聲鼎沸的市集、飄揚著香氣的街邊小吃攤。隨著畫卷的展開，你會發現每一個細節都被細膩地呈現，從酒樓裡的吆喝聲，到碼頭上忙碌的工人，甚至連風掠過河面的微妙變化都能捕捉到。

透過“會動的清明上河圖”觀賞，看到他們的日常生活、工作和娛樂，彷彿與那個時代的人們一同分享快樂與日常，激起對過去的深刻思考及對文化的反思，檢視現代生活的快節奏與古代生活的緩慢之美。

情感共鳴，《清明上河圖》中的房子和建築風格展現北宋時期的城市風貌，這些細緻入微的建築描繪不僅反映當時的工藝技術，也讓觀者感受到那個時代的生活氛圍。比如古樸的結構，屋頂呈現出典雅的弧線，飛簷翹角使整個建築更加靈動。

房屋的門窗和屋脊上常常裝飾著精美的裝飾，展現出高超的工藝水準。每一個細節都充滿了生氣，讓人不禁讚嘆於古人對美的追求和對生活的用心。整體布局呈現出一種和諧的美感。文化的傳承，建築不僅是物質的存在，更是文化承載體。

畫中每一座房子都見證當時風俗民情，讓觀眾能夠窺見北宋人們的生活方式與價值觀。

“會動的清明上河圖”展覽以生動的數位化呈現，讓這幅千年畫作重新煥發活力，重新認識北宋的社會風貌，並引發對歷史和文化的深刻思考。在這樣的展覽中，古老的故事得以延續，文化價值也在新形式中重新展現。

互動體驗，寓教於樂，展覽不僅僅是動態的觀賞，還增添了許多互動元素，體驗一日宋民，你可以參與其中，與畫中人物互動，甚至可以透過AR技術，親身體驗古代的生活場景。這樣的設計不僅讓展覽更具趣味性，也在娛樂中學習到更多的歷史知識。

紀念品區，提供多種商品，讓參觀者可以將這次獨特的體驗帶回家。包括藝術品複製品，有多款《清明上河圖》掛畫、帆布印刷品等，細節清晰，讓參觀者能夠將這幅歷史名作完美地保存家中。

商品區還有以《清明上河圖》為主題的特色帆布小提袋，不僅實用，還充滿了文化氣息，讓人可以在日常生活中隨時感受到北宋的魅力，適合收藏或作為贈禮。這些紀念商品不僅是展覽延伸，更是一種文化傳承。

透過這些商品，參觀者可以將古代文化與現代生活相結合，讓歷史在日常中延續。珍貴的回憶，每一件商品都承載著參觀者在展覽中的美好回憶，許多商品設計融入《清明上河圖》的元素，讓人感受到藝術的魅力。

紀念商品區的商品相當精緻，讓每一件商品都像是一件藝術品，吸引著我的目光，令人目不暇給，凝聚歷史的精髓和藝術魅力，買回去後仍能懷念那段與古代文化的深刻對話，將歷史美好與當下的生活緊密相連，讓《清明上河圖》的故事在心中持續流傳

保溫瓶讓人每喝一口水都能緬懷歷史的美好

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參觀心得

【會動的清明上河圖】展覽不僅僅是一場展覽，更是一場與歷史、文化深度對話，觀展穿越時空，走進這幅生動古畫，感受北宋汴京脈動與繁華！

適合全家人文化之旅

從來沒有想過一幅千年古畫前，竟然動起來，【會動的清明上河圖】展覽，感受宋代繁華都市的生活脈動。這次邀請了表姊一家，【會動的清明上河圖】展覽是一場讓我們深刻難忘的文化之旅。小朋友們了解宋代生活方式，增長知識的同時，也能激發對歷史的興趣，感受到中國古代城市文明魅力。

科技與藝術完美結合

這次展覽的最大亮點莫過於將傳統藝術與現代科技完美結合。透過高科技投影和音效設計，觀眾能夠在巨大屏幕前看到《清明上河圖》活靈活現的景象。從白天到晚上，當夜幕降臨，汴京城華燈初上，整座城市彷彿甦醒，燈火輝煌、熱鬧非凡，這一切都讓人彷彿穿越時空，親臨千年前繁華都市。

非常精彩值得一遊的展覽分享給大家~假日趕緊來場藝術之旅吧!藝術生活化的理念，從現在開始!再告訴大家一個好消息!現在到嘉義佐登妮絲城堡也可以欣賞到會動的清明上河圖專區哦!

展覽資訊介紹

展覽名稱：會動的清明上河圖

展覽日期：2024/06/26(三)-2024/09/15(日)

展覽時間：週一到週日 10:00-18:00（17：00停止售票、入場）

展覽地點：華山1914文化創意產業園區 中4B館 （台北市中正區八德路一段1號）

票價資訊：

展覽只到9/15，優惠票價連結：https://reurl.cc/Orvj0r