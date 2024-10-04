分享一間位於審計新村附近的早午餐：三口ㄜˋ了。餐點挺好吃，份量也蠻夠的，是一間以法鬥為主題的寵物友善早午餐店，一踏進店內無處不見法鬥的裝飾品。

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三口ㄜˋ了 環境

三口ㄜˋ了位於中興街上，機車較方便，開車的朋友們建議在審計新村附近找路邊停車位。

店面外面種了很多綠色植栽，綠意盎然的感覺讓這間早午餐店多了活潑的氣息。

三口ㄜˋ了 菜單

店內賣的餐點非常多款式，有義大利麵、焗烤飯、咖哩飯、溫沙拉、早午餐、甜點與飲品、下午茶等，低消是一份套餐。

三口ㄜˋ了 店內環境

店內的設計也非常活潑，無論桌面上或者抬頭也能看得到植栽，座位的數量上我覺得算蠻多的。

中間有張超大的桌子，這可容納蠻多客人，一旁也有靠窗的座位區，適合2~4人用餐。

法鬥的裝飾實在是太可愛了，店內其實也有一隻法鬥店狗，但我這天來用餐的時候狗剛好出去玩了XD 沒看到。

櫥櫃裡面也有甜點，都是店家自己做的。如果點套餐，會有甜點的選擇，就可以直接在櫥窗前面選自己想吃的甜點。

板腱牛排早午餐 318元

早午餐份量也不少，裡面有麵包、沙拉、炒時蔬、雞蛋、麵包或冷麵，這份板腱牛排搭配的是麵包。

軟法上面塗的抹醬有兩種口味，一種是巧克力，另外一種是蛋白霜的樣子，吃起來甜甜的，兩種抹醬我都很愛。

板腱牛的部份也挺不錯吃的，肉質咬起來不錯，不會柴硬。

煙燻櫻桃鴨胸早午餐 328元

煙燻櫻桃鴨胸這款搭配的是冷麵，但說是冷麵吃起來是熱的(笑)，應該是剛煮好。

麵條細緻Q軟，搭配上頭的肉醬汁帶點微辣，挺開胃的。

煙燻櫻桃鴨胸吃起來很美味。

沙拉的部份醬汁也可以選擇，我跟老公都選擇胡麻醬，他們家的生菜沙拉也挺好吃，很多款生菜在裡面，還搭配烤櫛瓜、花椰菜等。

飲品的杯子好可愛，而且好大一杯。

另外選了甜點，看起來都好可愛，視覺上佔了很高的分數。

我選了款優格的甜點，上層有優格，底下還有果醬！整體吃起來這間三口ㄜˋ了餐點上表現都還不錯，早午餐的內容豐盛，吃完真的是會蠻飽的那種，有機會可以來吃吃看這間寵物友善餐廳喔。

店名：三口ㄜˋ了

地址：台中市西區中興街55號

電話：04-23028899

營業時間：08:00-17:00

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