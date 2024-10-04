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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 高雄市三民區咖啡廳吃雞腿飯？！還是在高雄讓我感覺最有法味的一家咖啡廳？！【Illuminate 河映咖啡館】悠閒、舒服的環

高雄市三民區咖啡廳吃雞腿飯？！還是在高雄讓我感覺最有法味的一家咖啡廳？！【Illuminate 河映咖啡館】悠閒、舒服的環

2024-10-04 17:02:25 尖尼 人氣：2
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窩客好文

尖尼

發表篇數：789篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 三民區

造訪商家：

河映咖啡館
phone07-3432883
place高雄市三民區河堤路302號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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高雄市三民區咖啡廳吃雞腿飯？！還是在高雄讓我感覺最有法味的一家咖啡廳？！【Illuminate 河映咖啡館】悠閒、舒服的環

河堤邊讓我覺得最浪漫的一家店；或許它看起來很簡單、沒有很特別，但是從我知道這家店開始，我心中始終覺得它就是一種很有溫度、浪漫風格感十足的一家咖啡店

來這邊用餐過幾次了，菜單變動不大，不過就是依照當時店家提供的餐點為主喔

 

關於河映咖啡館

店名：Illuminate 河映咖啡館

地址：高雄市三民區河堤路302號

電話：07-3432883

營業時間：8:00 -21:00 周四公休

粉絲專頁：河映咖啡館

高雄市三民區咖啡廳吃雞腿飯？！還是在高雄讓我感覺最有法味的一家咖啡廳？！【Illuminate 河映咖啡館】悠閒、舒服的環  

真的在河邊嗎?是的，過一條馬路就到河堤社區的愛河？

不過真的是好愛這種氛圍，雖然沒能去過塞納河畔，但是這麼一間低調卻帶有浪漫感的咖啡店卻讓我有無限想像

高雄市三民區咖啡廳吃雞腿飯？！還是在高雄讓我感覺最有法味的一家咖啡廳？！【Illuminate 河映咖啡館】悠閒、舒服的環

大片的落地窗中，是溫暖的木頭色澤搭配著燈光、陽光

不是走繽紛感，卻是這種沉著穩定的感覺

有一樓、二樓的用餐空間，平日沒限時、假日限制客滿時2小時

可以靜靜地享用一杯咖啡、片刻悠閒

 

關於河映咖啡館餐點

河映咖啡館很特別，早餐有早餐的組合，不過午晚餐有中式、西式可以挑選

用的食材絕對精挑細選，橄欖油、義大利海鹽都是使用的油品與調料

 

點餐有附湯與南非國寶茶，如果要點其他飲品則是8.5折

 高雄市三民區咖啡廳吃雞腿飯？！還是在高雄讓我感覺最有法味的一家咖啡廳？！【Illuminate 河映咖啡館】悠閒、舒服的環 

附湯今天是羅宋湯，好有西餐廳的感覺

高雄市三民區咖啡廳吃雞腿飯？！還是在高雄讓我感覺最有法味的一家咖啡廳？！【Illuminate 河映咖啡館】悠閒、舒服的環

我個人雖然裡面的料不敢吃，但是湯品喝起來是蠻香甜的、涮嘴

高雄市三民區咖啡廳吃雞腿飯？！還是在高雄讓我感覺最有法味的一家咖啡廳？！【Illuminate 河映咖啡館】悠閒、舒服的環 

料給的很多很足，真的是貨真價實

  高雄市三民區咖啡廳吃雞腿飯？！還是在高雄讓我感覺最有法味的一家咖啡廳？！【Illuminate 河映咖啡館】悠閒、舒服的環 

南非國寶茶溫熱的喝很舒暢

高雄市三民區咖啡廳吃雞腿飯？！還是在高雄讓我感覺最有法味的一家咖啡廳？！【Illuminate 河映咖啡館】悠閒、舒服的環

奶油蘑菇雞肉螺旋麵。360元

距離我上回去吃已經有漲價了，目前po出的金額為最新的金額，若有更動依照店家提供為主

雖然看似簡單，但是這一盤麵我可是讚譽有加

高雄市三民區咖啡廳吃雞腿飯？！還是在高雄讓我感覺最有法味的一家咖啡廳？！【Illuminate 河映咖啡館】悠閒、舒服的環

麵條本身帶Ｑ，而且有基本的厚度，所以是會有咀嚼上的飽足感

高雄市三民區咖啡廳吃雞腿飯？！還是在高雄讓我感覺最有法味的一家咖啡廳？！【Illuminate 河映咖啡館】悠閒、舒服的環

 

脆口的蘑菇搭配鮮嫩的雞肉，每一口都對味

雞肉本身不會太乾澀，醬香十足

高雄市三民區咖啡廳吃雞腿飯？！還是在高雄讓我感覺最有法味的一家咖啡廳？！【Illuminate 河映咖啡館】悠閒、舒服的環 

奶香味濃郁，醬汁沒有說特別多，但是保證每一口都是味道十足

高雄市三民區咖啡廳吃雞腿飯？！還是在高雄讓我感覺最有法味的一家咖啡廳？！【Illuminate 河映咖啡館】悠閒、舒服的環

 

皮脆脆雞腿排飯。360元

很酷吧！居然在這邊有賣這樣的中式餐點

有人會覺得很貴嗎？

但是我覺得以咖啡廳來說，這樣的分量、還有實際吃起來的感受，我是可以接受的

雖然當時我來吃的價格是稍微便宜一些，此為漲價過後的價格

 高雄市三民區咖啡廳吃雞腿飯？！還是在高雄讓我感覺最有法味的一家咖啡廳？！【Illuminate 河映咖啡館】悠閒、舒服的環  

配菜會依照時令季節而做改變，不過非常大塊且厚實的雞腿酥脆香嫩的風味是絕對沒有改變

每一口都好吃～讓人喜歡

  高雄市三民區咖啡廳吃雞腿飯？！還是在高雄讓我感覺最有法味的一家咖啡廳？！【Illuminate 河映咖啡館】悠閒、舒服的環 

拿鐵。140元

冷熱有不同的價格，我個人偏好喝熱拿鐵

對了，因為有點餐所以可以享有八五折的優惠唷～

 

來到河映咖啡怎麼可以不喝喝它的咖啡，我個人是覺得咖啡味道很濃香，即便是奶味也不會去影響到它整體的風味感

順口不苦澀

 

以上

跟大家分享河映咖啡館帶給我的感受，我真的必須說雖然它看起來單價偏高，但是當你坐在裡面感受那悠閒感的時候，一切似乎變得非常合理

給自己片刻的舒服時刻，好好的享用屬於你的餐點，這豈不是人生快樂之事嗎？！

 

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