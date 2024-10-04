河堤邊讓我覺得最浪漫的一家店；或許它看起來很簡單、沒有很特別，但是從我知道這家店開始，我心中始終覺得它就是一種很有溫度、浪漫風格感十足的一家咖啡店

來這邊用餐過幾次了，菜單變動不大，不過就是依照當時店家提供的餐點為主喔

關於河映咖啡館

店名：Illuminate 河映咖啡館

地址：高雄市三民區河堤路302號

電話：07-3432883

營業時間：8:00 -21:00 周四公休

粉絲專頁：河映咖啡館

真的在河邊嗎?是的，過一條馬路就到河堤社區的愛河？

不過真的是好愛這種氛圍，雖然沒能去過塞納河畔，但是這麼一間低調卻帶有浪漫感的咖啡店卻讓我有無限想像

大片的落地窗中，是溫暖的木頭色澤搭配著燈光、陽光

不是走繽紛感，卻是這種沉著穩定的感覺

有一樓、二樓的用餐空間，平日沒限時、假日限制客滿時2小時

可以靜靜地享用一杯咖啡、片刻悠閒

關於河映咖啡館餐點

河映咖啡館很特別，早餐有早餐的組合，不過午晚餐有中式、西式可以挑選

用的食材絕對精挑細選，橄欖油、義大利海鹽都是使用的油品與調料

點餐有附湯與南非國寶茶，如果要點其他飲品則是8.5折

附湯今天是羅宋湯，好有西餐廳的感覺

我個人雖然裡面的料不敢吃，但是湯品喝起來是蠻香甜的、涮嘴

料給的很多很足，真的是貨真價實

南非國寶茶溫熱的喝很舒暢

奶油蘑菇雞肉螺旋麵。360元

距離我上回去吃已經有漲價了，目前po出的金額為最新的金額，若有更動依照店家提供為主

雖然看似簡單，但是這一盤麵我可是讚譽有加

麵條本身帶Ｑ，而且有基本的厚度，所以是會有咀嚼上的飽足感

脆口的蘑菇搭配鮮嫩的雞肉，每一口都對味

雞肉本身不會太乾澀，醬香十足

奶香味濃郁，醬汁沒有說特別多，但是保證每一口都是味道十足

皮脆脆雞腿排飯。360元

很酷吧！居然在這邊有賣這樣的中式餐點

有人會覺得很貴嗎？

但是我覺得以咖啡廳來說，這樣的分量、還有實際吃起來的感受，我是可以接受的

雖然當時我來吃的價格是稍微便宜一些，此為漲價過後的價格

配菜會依照時令季節而做改變，不過非常大塊且厚實的雞腿酥脆香嫩的風味是絕對沒有改變

每一口都好吃～讓人喜歡

拿鐵。140元

冷熱有不同的價格，我個人偏好喝熱拿鐵

對了，因為有點餐所以可以享有八五折的優惠唷～

來到河映咖啡怎麼可以不喝喝它的咖啡，我個人是覺得咖啡味道很濃香，即便是奶味也不會去影響到它整體的風味感

順口不苦澀

以上

跟大家分享河映咖啡館帶給我的感受，我真的必須說雖然它看起來單價偏高，但是當你坐在裡面感受那悠閒感的時候，一切似乎變得非常合理

給自己片刻的舒服時刻，好好的享用屬於你的餐點，這豈不是人生快樂之事嗎？！