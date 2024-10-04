「omocafe」位於天母SOGO百貨公司的5樓，用餐環境有寬敞的大面落地窗，讓整個空間顯得格外的通透舒適，適合與朋友或家人聚餐，也可以來一個人度過悠閒的下午茶時光。店內提供品項有義大利麵、燉飯、早午餐、甜點、飲料，而且都是全天候供應，營業時間內都可以任意選擇！假日用餐限時2小時，而平日用餐沒有限時，推薦下午兩點後或是晚餐時段來用餐比較不需要等待更加舒適

omocafe

地址：台北市士林區中山北路六段77號5F

芝山站2號出口 步行3分鐘

(天母sogo5F，百貨公司附設停車場，用餐皆可折抵)

電話：02-28341668

每人低消為一個品項不限金額；套餐組合視為一人低消、雙人為兩人低消

大面落地窗白天的擁有舒適的自然光，到了晚上看著外面的車流也相當愜意

omocafe的下午茶點心看起來也都很精緻，下次再來享受下午茶時光

這次的餐點選擇雙人套餐的組合，有義大利麵、燉飯、濃湯跟飲品還有甜點的完整組合

厚培根燻雞凱撒沙拉

沙拉的份量相當足夠，對於平常外食少有機會吃到青菜的人來說，絕對是個不錯的選擇。生菜非常新鮮，清脆可口，沙拉中還搭配了蘋果切片、小番茄和水煮蛋，厚培根和燻雞肉片更是這道沙拉的靈魂，煙燻的香氣和豐富的肉汁讓每一口都充滿了驚喜。這道沙拉不僅滿足了對蔬菜的需求，更帶來了一種吃肉的豪邁感受，非常過癮！

主廚當日例湯-南瓜濃湯

溫暖的南瓜濃湯，呈現出誘人的金黃色，濃稠的質地看起來就讓人感到滿滿的幸福。一口喝下去，南瓜的甜味在口中散開，湯中還帶有些許奶油的香氣，口感順滑又濃郁，讓人感受到一種被溫暖包圍的感覺。這碗南瓜濃湯，是個完美的開場

香辣鯷魚醬培根雞腿義大利麵

主餐部分選了香辣鯷魚醬培根雞腿義大利麵，義大利麵的醬汁別具特色，帶有微微的辣味，吃起來清爽不油膩。大塊的雞腿排肉質軟嫩，煎得剛剛好，表皮煎的香氣十足，雞肉軟嫩，特別的是鯷魚醬的加入，這醬汁每一口都浸滿了麵條，讓人越吃越滿意，鯷魚的鹹香與培根的煙燻味道相輔相成，整體來說這道義大利麵絕對能滿足喜歡濃郁風味的朋友！

番茄蒜香松板豬烤飯

另一個主餐是番茄蒜香松板豬烤飯，一上桌便散發出濃郁的番茄香氣，喜歡番茄的人一定會對這道料理愛不釋口！每一口都充滿著酸甜的番茄風味，配料中還有小番茄和炸蒜片，蒜片的香氣更是點睛之筆，讓整道料理的香味更加濃郁。松板豬肉不肥不膩，吃起來軟嫩多汁，尤其是邊邊煎得酥脆的部分，讓人忍不住一口接一口地吃！

柚香紅茶與蜂蜜檸檬四季春

飲品的部分柚香紅茶帶有淡淡的柚子香氣，喝起來清爽而不甜膩，非常適合在餐後作為解膩的飲品。而蜂蜜檸檬四季春則是一款融合了蜂蜜的甘甜與檸檬的酸爽的茶飲，喝起來讓人感覺非常清新和愉快。這兩款飲品也是很不錯的配角

鐵鍋鬆餅-棉花糖香蕉巧克力

在豐盛的主餐後自然不能錯過甜點，這個甜點非常特別，鬆餅直接放在鐵鍋裡端上來，還熱騰騰的！鬆餅外皮酥脆，內裡鬆軟，搭配上香甜的冰淇淋簡直幸福感爆棚。腰果的香脆、香蕉的香甜和棉花糖的柔軟搭配得恰到好處，每一口都是驚喜和滿足。這道甜點無論是視覺還是味覺上都帶來極大的享受，絕對是飯後的一大亮點！

「omocafe」是一間無論是氣氛還是料理都能讓人滿足的餐廳。大面的落地窗讓人感受到寬敞的舒適感，明亮的空間搭配著精緻的餐點和美味的飲品，讓人可以放鬆心情，盡情享受美食帶來的快樂。無論你是想要和朋友共度一個愉快的下午，還是想要獨自靜靜享受一杯咖啡，omocafe都是一個這裏絕佳的選擇！以上一點心得就推薦給大家參考看看啦～