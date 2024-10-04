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<一分鐘短評>



如果你遇上了特別的人，就要好好地將你的心意傳達給對方，不要日後才來遺憾，但說不出口的愛，究竟要如何才能傳給她呢?



一部巧妙融合初戀相識、甜蜜捉弄，勇敢表達等人性輾轉，跨越十年的日本純愛電影，透過電影中雙生雙旦青春無敵，欲迎還拒的暗戀情懷與清新情愫，引領觀眾重回年少無邪的愛情悸動!





今天(2024年10月4日)在台上映的日本純愛電影《劇場版 擅長捉弄人的高木同學》(劇場版 からかい上手の高木さん)，由新銳電視電影動畫版導演赤城博昭執導，改編自漫畫家山本崇一朗創作，銷售超過1200萬本人氣同名漫畫的同名漫畫，原作漫畫已於2023年發售的月刊少年 Sunday 11 月號，結束了長達 10 年的作品連載，期間也推出了三季電視動畫以及電影版作品。



動畫版電影已於在2022年9月2日在台上映，今天在台上映的是真人版電影，在日上映時創下高達5.4億的高票房，由永野芽郁(25歲)、高橋文哉(23歲)、齋藤潤(17歲)與白鳥玉季(14歲)四位青春無敵的雙生雙旦領銜演出，詮釋年少青春愛戀愛在心裡口難開的情懷起落，全片在海天一線洋溢鄉野慢活氛圍的小島上拍攝，鏡頭下的自然景觀秀麗迷人盡收眼底，讓人心曠神怡，



真人版電影《劇場版 擅長捉弄人的高木同學》(劇場版 からかい上手の高木さん)更找來日本新世代最神祕歌姬 Aimer 獻唱主題曲「遥か」，搭配電影情節，一整個動人心弦，記得電影一定要看到字幕跑完才離開，因為導演與編劇還精心設計了彩蛋情節在片尾。



2024.10.04 在台上映真人版電影《劇場版 擅長捉弄人的高木同學》（劇場版 からかい上手の高木さん/ Master Takagi-san）中文預告，影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=aYW5nCO8MQg

2024.10.04 在台上映真人版電影《劇場版 擅長捉弄人的高木同學》（劇場版 からかい上手の高木さん/ Master Takagi-san）主題曲「遥か」，由日本新世代最神祕歌姬 ​ Aimer 獻唱，日中英文字幕對照，影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=dfa3NsAhJHk

真人版電影故事與動畫版電影的情節不一樣，真人版電影從已經長大成人回母校服務，擔任體育老師的男主角西片說起，回溯他在初中就讀時，與和他同班、常對他捉弄嬉戲的少女高木相處的美好時光，後來因為高木跟著家人飛往法國學畫，西片心裡開始對往後的未來充滿著期待與不安。



時光飛逝，兩人闊別,十年，從法國學成歸國的女主角高木，因為對小島、學校與故居，特別是對西片的掛念思慕，特別以實習老師的身分回到學校，展開三週與西片重溫年少美好記憶的歲月，從小對愛情遲鈍的呆頭鵝西片，對高木百般捉弄背後的情愫始終反應慢一拍，直到從齋藤潤與白鳥玉季飾演的班上學生，一位是擁有畫畫天份，卻不喜歡與人接觸的男同學，與愛就要勇敢說出口的合唱指揮女學生之間情竇初開的身上，彷彿得到了一些啟發，開啟了對於愛情與婚姻的嚮往，在高木即將結束三週實習準備離去的時候，兩人終於敞開心懷，將不曾說出口的愛意勇敢表達出來。



最後的結局究竟會是怎樣的發展，不管現在的你是正值青春暗戀與熱戀，或是以走進婚姻家庭，就帶著你傾慕的對象，或是牽手的另一半，一同進影城戲院觀賞今天(2024年10月4日)在台上映的日本純愛電影《劇場版 擅長捉弄人的高木同學》(劇場版 からかい上手の高木さん)，一起感受青春的歡樂甜蜜與勇敢無畏向前走的悸動!

飾演女主角高木的永野芽郁1999年出生於日本東京都，小學3年級時被星探挖掘進入演藝圈，2009年以童星身分參演科幻動作電影《復仇米麗之血戰》。隔年以模特兒身份參加一系列雜誌平面拍攝，同時也參與了許多電視劇的演出。



2015年參與原作河原和音改編漫畫真人電影《俺物語!!》，她在女主角的試鏡會中入選，這是她第一次擔綱電影女主角，而男主角曾飾演瘋狂假面的鈴木亮平，是一部笑中帶淚的佳作。



隔年更參演了漫畫改編電視劇《戀聲情人夢》成為她在電視劇主演的處女作，之後她在日本藝能圈逐漸展露光芒，演技備受肯定。

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永野芽郁的演藝生涯，從童星出道，雜誌、電影、電視劇甚至動畫配音的跨足參與，使得她在日本人氣逐漸竄升，她曾在《晝行閃耀的流星》電影記者會上喜極而泣，唯美的哭法被國內外媒體譽為「仙女哭」廣為佳話。

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近期新作除了《擅長捉弄人的高木同學 電影版》，另與佐藤健合作《はたらく細胞》，改編自漫畫家清水茜原著作品同名電影將於12月日本上映。

飾演男主角西片的高橋文哉是日本近年逐漸獲得高人氣的星新演員之一，加入演藝圈前，於2017參加「2017日本最帥男子高中生」選拔，並入圍了1000萬名候選人之一。



2018年參加真人實境節目「別被郎君所欺騙」使得人氣節節攀升。而他出演首部電視劇及電影皆為《假面騎士 ZERO ONE》，至此獲得注目，因此被譽為「令和首位假面騎士」的美名。

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其後，他曾以電影《交換ウソ日記》2023，該片改編自日本小說家櫻いいよ〈交換ウソ日記〉使高橋於第47屆日本電影學院獲得最佳新人男演員獎。近期新作除了在日本獲得 5.4 億票房《擅長捉弄人的高木同學 電影版》，還有《藍色時期 ブルーピリオド》、《あの人が消えた》等片於大銀幕曝光。由此可見，高橋文哉的演技及人氣受到高度關注，同時未來也是位備受注目的演員之一。

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<全台上映影城戲院資訊>

包場同歡樂 : https://tinyurl.com/3jz5nhcy

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首週入場禮(10.04 - 10.10)就像個小福袋，買一張電影票即可獲得「溢滿心扉票夾」(尺寸 12 × 22 cm，數量有限 兌完為止)、「A3電影主視覺原文海報」各乙份。

<電影本事>



歷時10年最動人的初戀故事。

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某島上的一所中學。男孩西片時常被坐在他旁邊的女孩高木捉弄，儘管他試圖想出各種計劃來報復她，但總是被看穿而失敗。在一次次嘻笑打鬧，兩人度過百無聊賴，彼此無可取代的每一天，可是高木要搬家了…。

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10年後，高木(由永野芽郁飾演)以實習老師的身份回到了島上！西片(由高橋文哉飾演）也作為一名體育老師為生活而努力著。



當兩人再次見面時，似乎內心裡悄然地牽起漣漪，停止「捉弄」的日子彷彿又開始移動。他們的記憶仍然依舊，海面波光粼粼閃閃發亮，山上那風光明媚的風景還等著他們。

劇場版 擅長捉弄人的高木同學 /劇場版 からかい上手の高木さん

出品國 : 日本

電影語言 :日語

製片商 ​: 新銳動畫

電影片長: 2時0分

台灣上映 : 2024年10月4日

IMDb評分 : 8.4/10

電影導演 : 赤城博昭

電影編劇 : 福田裕子/加藤還一/伊丹あき

電影原著 : 山本崇一朗作品《擅長捉弄人的高木同學》與《明天星期六》

電影主題曲 ​: 「遥か」，由日本新世代最神祕歌姬 ​Aimer 獻唱

領銜主演 :

《俺物語!!》透明系仙女永野芽郁飾演高木

《交換ウソ日記》新生代男神高橋文哉飾演西片

《去唱卡拉OK吧! 》齋藤潤飾演有畫畫天份的男學生

《極道主夫》白鳥玉季飾演愛慕勇敢把愛說出口的女學生



(註)

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二、本文介紹電影《劇場版 擅長捉弄人的高木同學》正式預告，引用自捷傑電影 Youtube 影音頻道，版權歸屬捷傑電影所有。



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