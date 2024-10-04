瑪姬喜歡吃原型食物，用最簡單的方式保持食物的原汁原味，吃起來健康美味無負擔。最近在基隆的社團發現一間新開幕的健康餐【BB POKE夏威夷拌飯】，在夏威夷語中Poke的發音意為「切塊」，豐富的低脂營養開放式美食，多種蔬菜與蛋白質的自由搭配，以輕鬆健康的吃為概念；對很多在減重和飲控的朋友，能大口吃一餐豐富美味的健康餐，就不再是奢求了！

【BB POKE夏威夷拌飯】

地 址：基隆市孝三路79巷3號(阿信豆漿巷內)

電 話：02 2425 1181

營業時間：週一-週日11:00-20:00

官方臉書：BB POKE夏威夷拌飯 (內有菜單)

【BB POKE夏威夷拌飯】就在基隆孝三路基隆二信合作社和阿信豆漿中間的巷內，一走進去巷子口的左手邊就看到了。從門外望進去，發現裡面的空間明亮整潔，我和朋友都是注重用餐環境舒適度的人，一看到舒適度好就決定進去用餐啦！

門口貼了一張大大的菜單，基本上90元自由配，依基底、配料、醬料和點綴分類為四大區，另外再加購蛋白質的部份隨心所欲自由做選擇，這有一個好處就是可剔除掉自己不喜歡的食材，吃東西就是要選自己喜歡吃的，才會吃的開心又滿足！

走進店裡有涼爽的冷氣，兩側的內用座位，中間走道也太寬敞了，老闆說主要很多人都是外帶或外送，所以室內座位就沒有擺太多桌，反而更舒適；而店家也有和兩大外送平台合作，即便不是在附近，也可以想吃就能吃到健康美味的餐點。

現在新開的餐飲店很多都走這樣簡約明亮的風格，我也很喜歡這種升級的小吃店用餐環境。

店裡的餐點都是採自由配，因此店家從一早採購當季時令新鮮蔬果，便著手開始處理食材，把它們一一洗切煮熟備用，因為都是原型食材，也都採水煮的方式，少了多餘油脂和鹽份，吃到的完全是食材的原始風味。

除了蔬果外也有肉類等蛋白質食材，以便均衡飲食。

店裡有提供冰涼的無糖麥茶無限暢飲，夏天來一杯立馬清涼消暑

看完菜單選了我們自己想吃的食材做搭配，沒多久就送上桌了，我這碗選的基底是黑米和生菜＋毛豆仁、杏鮑菇、玉米、火腿丁、時令蔬菜等食材，蛋白質部份選擇溏心蛋、雞肉和蝦仁，最後選了海苔絲做點綴，醬料我是最後左思右想最燒腦的一關，因為有六種醬料，而且都是我喜歡的，後來選擇了我超愛的香濃胡麻醬來調味。

仔細看食材很新鮮，處理的也很乾淨，每一種食材都要切成這種適口的大小尺寸，前置作業也是挺講究的。

這樣一份色彩繽紛，用木碗裝的健康餐是不是讓人超有食慾！也因為選擇的種類多，有滿滿的蔬菜和蛋白質，豐富又營養，就想對自己好一點嘛！

淋上我超愛的香濃胡麻醬，光用聞的就飄香四溢，尤其它很適合搭配肉類或蔬菜，所以我最後綜合考量後就選擇它了，真的讓我有花三分鐘以上去思考XDDD

我選擇溏心蛋來補充蛋白質，喜歡中間蛋黃濕潤半熟的口感，吃起來比較不會太乾

因為食材本身只用水煮無特別調味，因此醬料就顯得相當重要，香濃胡麻醬本身的香氣在口腔中散發誘人的滋味，像我這碗裡有肉類、海鮮和大量蔬菜，搭配起來讓人吃得津津有味，雖然油脂減少，少了熱量但美味不減呢！

雞肉的部份都是水煮雞胸肉但吃起來不乾柴，除了我選的香濃胡麻醬很搭外，搭配像是咖哩優格醬、水果優格醬、芥末油醋醬、和風柚子醋和辣味美乃滋無一不搭，所以才會讓我有選擇障礙。

而我發現店家在食材的選擇上，嚴選出品質好的食材，吃在口中的感受是幸福油然而生。

基底我選擇了黑米＋生菜的雙重組合，香Q的黑米有豐富的營養價值，健康又不失美味，我很喜歡！

不想吃太多澱粉的就像我一半澱粉一半蔬食，熱量也就更少囉！

朋友點的健康餐搭配咖哩優格醬，裡面樣有大量的蔬菜、豆類、蛋白質、肉類的均衡組合，特別選了墨西哥辣椒來點綴和提味。

肉類加購了牛肉＋雞肉，搭配帶有辣度的墨西哥辣椒很對味呢！

蛋的選擇有溏心蛋和水煮蛋，這碗搭配的是水煮蛋。

這碗搭配的咖哩優格醬有著濃厚的咖哩香氣，口味上也是能很巧妙的豐富味覺上的層次；可以淋在碗內拌著吃，也可以用沾著吃，吃法是沒有什麼規定，自己喜歡就好。

每種配料的份量都不會太少，眼中看到的和口中吃到的都讓人滿足！

這碗的基底就選擇了黑米＋糙米，雙米的組合，適合想吃超飽的人，應該男生都會選擇全澱粉的基底吧！

食材嚴選並用心去處理，從細節上可以讓品嚐者很容易感受到，因為吃進口中的感覺是最真實的！而醬料都是店家自行調配處理；就我們今天選擇的兩種醬料都發揮了該有的水準，讓原型的食物更美味的關鍵。下次再來時我很想搭配像是和風柚子醋或水果優格醬，嚐試一些不同的醬料風味，想必也會有不同的感受。

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