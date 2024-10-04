台中勤美商大大小小巷弄超多，也聚集了各種美味小食－推薦6+1/七家蔬食餐廳包含一家純素咖啡甜點店，早餐到晚(消夜)都能吃爽爽，台中勤美商圈就只有這７家美食嗎？愛說笑怎可能這麼少，本次收入推薦原因只有一個，就是這幾家都很近 不論你愛走路或騎腳踏(共享機車)就能輕鬆抵達！
勤美商圈｜７家蔬食餐廳-必吃推薦素食懶人包
▏VegesM 饗蔬職人
在地經營多年的文青系蔬食餐廳-6種湯底+豐富麵體與琳瑯滿目的蔬菜/豆腐製品/火鍋料等等超過，自由搭配，想吃什麼就選什麼，每一種品項$25~35/份!!
▼台中｜西區 VegesM 饗蔬職人 : 六種湯頭，九種醬料
▏美墨創意蔬食料理-台中店
美式風格裝潢走的式簡約風格，沒有細看還真的看不出來是Vegan料理，台中店離科博館勤美商圈不遠，餐點屬於現點現做，PAPA推薦漢堡與墨西哥餅
▼ 台中店｜Mixigan 美墨蔬食料理 ● VEGAN ▼
▏ SUN BERNO光焙若蔬食
明亮的玻璃大窗面對一片綠蔭公園，給人置身於法式餐廳風格，每一桌的餐點都好吸引人，烤餅／pizza /義大利麵值得推薦之外，光焙若本身是咖啡路易莎-副品牌，更獲綠色美食指南星級推薦，早上8:30 點營業!! 一早就選個美麗的地方吃早餐。
▏酉燒okonomiyaki蔬食大阪燒專門店
2024新開張-日式的木製小屋打造出濃濃日風小店街邊質感，專賣: 大阪燒/關西燒，不定時會推出各種新品!!想吃”文字燒” 不算過分吧!如果難度太高 來個混麻糬大阪燒也很期待。
▼台中｜酉燒 Okonomiyaki 蔬食大阪燒 only晚間開放▼
店家資訊 :【 酉燒 Okonomiyaki -蔬食大阪燒專賣店】
►地址: 403台中市西區公正路156巷9號 ►營業時間: 17:00–21:30 (週二公休) ►電話：NO
▏植光圈
台中越來越多純素甜點出現，而植光圈-日式甜甜圈的造型(是純素)純白咖啡廳空間內用外帶都適合，蓬鬆軟綿細膩的日系甜甜圈兼具美色與口感，根據情報這裡的甜甜圈加入”豆漿”
店家資訊: 【植光圈 BE VEGAN MAKE PEACE DO GOOD DEEDS】
►地址: 台中市西區模範街18巷5號 ► 電話: 0971 819 276 ►營業時間: 11:30–17:30 (週一休)
▏滷菩提
從小店開始經營直到現在想吃湯包／拉麵／炒飯都會不小心走進這裡，食客年齡範圍極廣，u當湯包端出來瞬間保證連葷食者都愛上！這裡明明是一家日式蔬食拉麵店…怎會這樣XD
店家資訊 :【滷菩提蔬食】 向上店
►地址:台中市西區向上北路184號 ►營業時間:11:00–14:30, 16:30–21:00 (無公休) ► 電話: 04 2302 2308
▏福屋湯咖哩福屋 : 湯咖哩飯或麵vs割包
福屋湯咖哩開張之後從基本款的湯咖哩飯到現在增添了”麵”的選項 ，飯量十足驚人，連我點了減飯在減飯的狀態下依然吃的超撐，我超想加點割包..還好割包歡迎外帶。
店家資訊 : 【福屋割包湯咖哩專賣店】
►地址：台中市西區民生路380-1號 ►電話 : 04 2224 0998 ►營業時間：12:00~15:00 /17:30–20:30 (週一~三公休)
提醒: 無訂位，現場候位;蔬食全素料理
美食地圖指南
MAP地圖，規劃要來台中玩兩天一夜的朋友順便搭配美食行程，台中勤美周邊經典景點推薦: 台中科博館/ 國家歌劇院/草悟道公園park2與最近夯燒 奶油飯店(還沒寫) -前往舊市區則可以去lalaport 吹冷氣，前往國家漫畫博物館體驗在日式宿舍群裡看漫畫!!
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