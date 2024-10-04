宜蘭斑比山丘Bambi Land｜冬山親子景點必訪小奈良餵食鹿鹿好療癒，鹿鹿抽愛情籤詩～好拍也好玩！

宜蘭親子景點推薦冬山的鹿境斑比山丘，超級療癒的好地方，好多鹿鹿圍繞著自己太開心惹啦！宜蘭斑比山丘的環境很舒服又大，不會因為人潮多而顯得擁擠，像我自己也很喜歡在這嬉戲遊玩，重點是有梅花鹿可以近距離餵食，也可以看看水鹿與水豚君，這裡真的好適合親子遊玩的好去處，假日想要帶孩子到宜蘭遊玩，親子景點斑比山丘會是您的首選呦！

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斑比山丘可以玩多久？

宜蘭冬山斑比山丘位在宜蘭縣冬山鄉下湖路285號，也就是梅花湖附近，進入下湖路後就可以直達停車場，步行五分鐘就可以到斑比山丘入口處，斑比山丘園區不大，約1-1.5小時可以逛完，夏天前往會比較熱，如果可以也很建議三點後入園，逛起來更為舒適。

斑比山丘入園方式線上預約、現場購票

斑比山丘入場方式提供線上預約及現場排隊入場，線上預約為從10:00每半小時30名預約名額到最後16:00。

門票費用：全票200元、優待票 50元(優待票對象為6-12歲兒童、65歲以上年長者、持有身心障礙手冊及必要陪同人一名)、免票為0-5歲兒童。

現場收費方式：現金、LINE Pay ，無提供刷卡服務

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宜蘭斑比山丘園區地圖MAP

斑比山丘園區不大，不過很好逛，逛起來也很舒服，親子友善所以儘管帶孩子來遊玩啦！

斑比山丘購票後入場

宜蘭親子景點推薦斑比山丘，這裡為梅花鹿餵食、拍照、觸摸等互動，進場互動前需要聆聽注意事項，包含梅花鹿互動注意事項，入園後也要格外注意安全呦！（請點我）

入園前會有工作人員幫大家上課，上完才能進去呦！入園前也請記得要噴上防蚊，別忘了呢！

（請點我）

班比小點心餐車，可愛的小餐車賣的都是食物，讓動物們吃得超級愉快！

我們手上拿的是門票換的飼料，份量很少，很迅速地就吃光光。

園區飼養梅花鹿跟水鹿並沒有很多，不用整個空間規劃上覺得很不錯。

來到宜蘭就是要舒舒服服的逛園區不是嗎？

趁他們在稍微休憩時，我們就偷偷的給它搗亂起來，請他們跟我們一起拍照留影呀！

園區還有可愛的驢子

水豚君幾乎都泡在水裡，很少看見在陸地上走呀走的～

好愜意的生活環境，不擁擠而且有工作人員在旁邊顧著，我們很喜愛這裏。

園區就連閘門也做得很可愛～

這裡也有一處桃花鹿的園區，可以抽抽愛情籤詩，來試試看自己運氣究竟如何？

敲響中後就會有梅花鹿來享用愛心的胡蘿蔔～這時快點看鹿鹿的吊牌名字，再去拿籤詩～

愛情小屋很可愛吧！籤詩就這樣抽起來啦～

這裡也有提供防蚊液，進入園區前可以先噴噴。

園區裡的親子友善空間也很完善，育嬰室提供了開飲機和尿布台，有冷氣完全不怕你熱～

每次入園因為人員都會控管，不妨來逛逛班比山丘的小市集，好多小鹿的商品與配件，很容易玩到瘋掉。

每個小角落都很有巧思讓你美拍不同，完全瘋狂至極。

可愛的小鹿門票，想要留票根就直接蓋起戳章吧！

寫張明信片給喜愛的人，收到時會格外開心呦！

門口有隻超大的意象可以拍照完在離開呦！

108公尺遠有斑比山丘的專屬停車場，所以停車方便，走過去也很便利。 宜蘭親子景點推薦冬山的鹿境斑比山丘，動物種類不多，不過環境上很乾淨，梅花鹿也養的頭好壯壯，很愜意地在這裡逛園區很棒又療癒，近距離的餵食梅花鹿、愛情小屋抽愛情籤詩、水豚君、驢子互動，停留時間一小時半，接下來就可以逛其他的親子景點啦！ 宜蘭親子景點推薦冬山的鹿境斑比山丘 住址：宜蘭縣冬山鄉下湖路285號 營業時間：09:00–17:00