東湖國小附近的「何仙姑港式煲仔飯」，是熱騰騰剛開幕兩個多月的港式煲仔飯，在東湖附近覓食時突然看到這家「何仙姑港式煲仔飯」下午沒有休息，環境不錯而且有冷氣，港式煲仔飯價格稍高，不過口味不錯，煲仔飯底部酥脆鍋巴令人滿足，腸粉也很大份，調味上不會太重鹹，還不到用餐時間店裡電話就一直響，外帶內用訂單接不停耶！

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何仙姑港式煲仔飯 營業時間

地址：台北市內湖區東湖路113巷5弄14之1號 地圖

電話：0935-438-438

營業時間：周一~周日 11：00~19：30

何仙姑港式煲仔飯FB

何仙姑港式煲仔飯 位置｜環境

「何仙姑港式煲仔飯」就在東湖國小旁，渣打銀行後方，斜對面就是大碗公冰，招牌做的很明顯，遠遠就可以看到，開車的話可以停到東湖國小地下停車場，走過來很近，google map上還沒有地標，老闆說不知為何還沒通過，距離最近的捷運站是文湖線姊運東湖站。

「何仙姑港式煲仔飯」的環境舒適又乾淨，一進門老闆就會端上一杯養生茶，態度很客氣。

何仙姑港式煲仔飯 菜單

老實說煲仔飯的單價200元～250元，價格稍微偏高一點，不過份量感覺有比之前吃過的煲仔飯大份一點，另外還有販售港式腸粉以及藥膳湯。

何仙姑港式煲仔飯 餐點

港式臘味飯

加入了兩種臘腸、半顆，搭配的是花椰菜還蠻妙的，通常好像都是芥蘭或是青江菜，上桌後可以再淋一圈醬油吃起來更夠味，底部的鍋巴非常酥脆，香氣很足，臘腸也好吃，味道很港式，油脂很豐富，調味不會太鹹，鹹蛋黃壓碎後再跟鍋巴飯拌一拌真的很好吃！

港式蝦腸粉

腸粉也很大一份，中間包著蛋以及蔬菜，包含了兩隻蝦，蝦有點少，但蠻大隻的，口味上偏清淡，加一點他們家的辣椒醬更好吃。

何仙姑港式煲仔飯的老闆很熱情，餐點也算不差，有冷氣非常加分，夏天胃口不好的話，來這吃腸粉很不錯，煲仔飯份量對女生來說有點多，不過香氣跟鍋巴的口感真的很讚，東湖終於也有港式煲仔飯，大家可以來試試口味喔！

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