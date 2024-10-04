唱歌、吃飯、小酌，是我大學時期最常和朋友在下課後，或是假日一起的休閒娛樂，以前只能三不五時往KTV跑，沒想到在十多年後的現在，在士林夜市內的隱藏酒吧「Dobar」能夠輕易的一網打盡。

「Dobar」有著KTV歡唱設備，平日能盡情高歌，還有著划算的暢飲活動，餐點部分則是價格親民美味不減；假日時段更有駐唱歌手現場演唱，好不熱鬧，很適合三五好友同歡。

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「Dobar」士林位於捷運劍潭站步行約八分鐘的士林市場旁，地點有點小隱密，認「忠誠號蚵仔煎」的巷底右轉比較不會迷路。

而「Dobar」士林分別在北車跟西門町都有分店和姊妹店，活動跟場地雖有些微不同，但暢飲活動、KTV歡唱和歌手駐唱這些都有，可以依交通位置選擇造訪的地點。

當天洽好是收假的週日晚間，幸運的被我們一行人包場。

店內空間為狹長型，主要分成兩個區塊，前方為調酒高腳椅吧台，後方則是桌型的歡唱沙發區，每個人、每個群體都能找到自己最安逸舒適的“獨角落”。

目前「Dobar」士林的酒類活動有三種，暢飲部分大概喝三四杯就能回本：

週日至週四19:00-01:30（最後入場時間10:00）：調酒暢飲3小時 $800元/人（品項依當天提供為主） 週日至週四19:00-01:00：指定啤酒暢飲 $600/人 週四學生之夜：出示學生證或穿學生制服享有第二杯半價優惠

雖然當天我們一行人是唱完KTV四小後才前往，但看到KTV歡唱還是忍不住拿起麥克風。駐唱歌手的時間是週五至週日21:00-23:00，歡唱時間則是週一至週四的19:00-22:00。

另外，由於「Dobar」士林有投影機、屏幕、音響等設備，所以如果有慶生會、公司包場需求也可以和店家詢問。

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▲BBQ雞翅 $180

雞翅本身肉多且軟嫩多汁，搭配甜鹹的BBQ醬烤製，即使店內沒有提供炸物，也是極度涮嘴的下酒菜。

▲手作丹麥奶酥厚片—福源花生 $100

手作丹麥吐司上抹著奶酥與福源花生醬，烤得酥脆內軟，吐司本身還帶有些濕度，是我近期吃到很喜歡的厚片，甚至希望在假日早晨可以吃到他。

除此之外，口味選擇還不少，每次來都可以選擇新口味，或是三五好友交換分享，也是挺有趣的。

▲肉燥拌麵 $160

「Dobar」不愧鎖定學生族群，在酒吧能吃到如此有飽足感且價格不貴的主食，已屬難得。

麵條雖為細麵，但卻不失口感；肉燥則是帶有辣度，十分開胃，而最令我意外的是，這的肉燥不是拿市售絞肉滷汁搪塞，瘦肉偏多不油不鹹，是我喜歡的口味。

▲秘制豆干 $120

均勻且發亮的焦糖色澤、扁小的外型，光是肉眼就能看得出這豆干滷得有多入味。

咬下一口．口感扎實卻不乾硬，入味卻不死鹹，甜鹹交錯加上中藥的香氣，是款很有水準的滷味，涮嘴又下酒。

▲鮮蝦水餃 $180/十顆

必須說，看到「Dobar」的餐點選項跟價位，原本是抱持著中規中矩的表現，但實際每一道都有它的細節，重點都好吃，尤其這份鮮蝦水餃，是我們一行人一致讚賞的品項，直呼下次造訪還要再吃，我才拍了一張照就立刻被掃盤。

蝦肉的紅已透出水餃皮，蝦肉非剁碎，而是保留著口感，與豬肉等食材混合，入口飽滿，且我很在意的外皮也是富有彈性，甚至比許多主打水餃的店家水準要高出許多，如果嗜辣者可再搭配辣醬，但對我來說單吃就很夠味，推薦必點！

▲松露野菇披薩 $250

這的披薩算薄脆與鬆厚兼具，松露野菇口味非厚重的白醬，而是多了番茄酸味的清爽派，不油不膩，無論個人單吃一份或是好友分食都挺適合。

▲瓜檸夏韵 $350

蘭姆酒/冬瓜/檸檬

▲清夏雪乳 $350

蘭姆酒/冬瓜/鮮奶油/牛奶

以冬瓜茶為主打的調酒是「Dobar」的夏季新品，兩款對我來說都酒感偏低、甜度偏高。

瓜檸夏韵像極了飲品冬瓜檸檬，易飲程度我一口就可以喝完半杯；清夏雪乳第一口印象像是奶酒般香甜濃郁，隨之而來的才會是冬瓜茶的甜和蘭姆酒的酒感。

▲No.5—芭樂/李子/蘭姆酒 $350

「Dobar」的調酒多以水果入酒，這款是以蘭姆酒為基底，加入芭樂的香氣與李子的甜，可以嚐到些細沙的芭樂汁果肉，風味清新清爽，酒感不高。

▲No.10—花香/百香果/金萱茶酒 $350

黃澄酒體可見是以百香果作為主角的調酒，像是果汁般的甜感，加上百香果的酸香，尾韻則帶有清爽的茶酒酒感與微苦，十分順口。

▲No.11—覆盆莓/奶蓋/凍頂蘭姆酒 $380

帶著莓果甜的調酒，上方帶點鹹度的奶蓋，增添了濃郁的風味與口感，雖是以凍頂蘭姆酒作為基底，但整體酒精濃度不高，像是飲料般香甜易飲。

▲No.24—金瓶梅 $350

琴酒/梅酒/金萱/禁果(蘋果派風味)

這杯是我第二喜歡的「Dobar」調酒，也很適合做為調酒入門款。

有著淡淡的蘋果與金萱茶香氣，搭配梅酒的果實甜，琴酒的酒感挺淡雅，整體甜中帶酸，但不會過於膩口，是杯挺百搭的調酒。

▲No.27—貴妃醉酒 $350

琴酒/紅茶/荔枝/蜂蜜

平常就偏好酒感重的茶酒與水果搭配，所以這杯是我當天最喜歡的酒款。紅茶的苦、琴酒的烈、荔枝的香、蜂蜜的甜，平衡的呈現在杯中。

▲No.28—安迪的巧克力 $380

伏特加/薄荷/黑&白巧克力/牛奶

學生時期愛吃的甜點－薄荷巧克力，竟然化身成調酒。

一入口先是黑白巧克力的濃厚口感與甜味，緊接著薄荷的沁涼，最後收尾的是伏特加的烈口，對我來說它可以是杯調酒，也可以是杯甜點。

【本篇為與Dobar合作文章】

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Dobar 士林 / FB / IG

地址：台北市士林區大東路15-21號1樓

電話：0989-859-611

營業時間：19:00-01:30

※備註：免酌收服務費 / 週一至週四每人低消$300；週五至週日及國定假日每人低消$500

（用餐日期：2024/7）



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