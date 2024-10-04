南投埔里美食這家埔里清寶鹹油條已經算是名產級的早餐店了，尤其是埔里清寶鹹油條總店，假日常常營業時間前一個小時就會銷售一空，而且現場排隊都是要半個小時一個小時左右，但你知道現在埔里清寶鹹油條有分店嗎？而且距離總店大概4~5分鐘的車程，趁現在還沒什麼人知道，免排隊趕快去買吧！

埔里清寶鹹油條｜交通方式、停車資訊

一開始我們也只知道埔里清寶鹹油條總店，然後星期六的早上大概九點左右到現場，埔里清寶鹹油條總店的門口已經排到一個不行，內用滿滿的人潮，後來店員說現在買要等一個小時才有『機會』買得到，過不到五分鐘就掛上『今日完售』的牌子，超扯的啦

後來想說去另外一家同樣也是賣鹹油條的，然後就看到埔里清寶鹹油條在附近竟然還有一家分店，感覺好像是新開的，這廂沒有就立馬趕到另一廂：埔里清寶鹹油條中正店，外觀是一個鐵皮屋，大概是沒什麼人知道，所以人不多，看google map假日還營業到下午4:30

埔里清寶鹹油條｜菜單

埔里清寶鹹油條中正店的餐點有鹹油條、蔥油餅、炒麵、古早味小吃等等，跟總店是一模一樣的，推薦鹹油條、蔥油餅、紅豆餡餅，根據配料不同價位也不一樣，點好餐後就會拿到一個號碼牌，叫好取餐

點完餐之後就開始做鹹油條，聽在地人說，好像中正店是清寶鹹油條哥哥開的，有算是家族企業吧，正在炸油條的就是老闆

炸好的油條會拿到前台組裝，根據客人點的配料不同依序夾進油條裡，清寶鹹油條的特色就是油條跟一般想像中的油條不一樣，吃起來不是酥脆的而是ＱＱ有點像日本咖哩麵包的感覺

埔里清寶鹹油條｜鹹油條、蔥油餅

內用老闆會拿一個籃子裝，剛炸好的油條、蔥油餅都非常燙，如果有小朋友要小心不要一開始就握著油條，會燙傷唷

清寶鹹油條很大一根，油條裡還有胡椒跟蔥花調味，內餡我選了埔里名產皎白筍跟蛋，加辣更好吃！顛覆一般油條的口感，這個吃起來外酥內Ｑ軟，酥鬆鹹香，口感超紮實！感覺有點像蔥油餅的味道，但口感紮實許多，加上蛋更是美味，脆脆水嫩的皎白筍更增添口感層次

蔥油餅，也是蠻熱門的選項，口感更加紮實，但少了鹹油條略帶蓬鬆的口感，口感清爽不油膩，算是好吃的蔥油餅，蔥油餅我是加肉排，有肉排的加持，豐富度更佳

埔里清寶鹹油條類似的東西出了埔里就是沒那麼好吃，能成為名物級早餐就是有兩把刷子，光是油條的蓬鬆Ｑ度跟若有似無恰到好處的胡椒香，無論中間包了什麼應該都是好吃的吧！下回有機會來埔里玩絕對要來吃唷

埔里清寶鹹油條總店

地址：南投縣埔里鎮南安路550號

電話：0927 560 166

營業時間：06:00-10:30

埔里清寶鹹油條中正店

地址：南投縣埔里鎮中正路891之1號

電話： 0989 603 724

營業時間：週一～週五06:00-10:30

周六日06:00-10:30/13:00-16:30（周二公休）

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