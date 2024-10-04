炎熱的天氣，很適合往山上跑，特別安排不用跑太深山的「忘憂天空渡假村」住一晚，

位在南投縣竹山鎮田南巷22-2號，距離市區不是太遠，又能享受山上的美好寧靜，

開車順著蜿蜒的山路，即可直達，園區腹地寬廣，遍植各種花草樹木，宛如休閒渡假桃花源呢！

將車子停到園區內指定區域，步行至入園後第一棟建築，

辦理Check in住宿手續、用餐，都是在這裡喔！一樓室內空間寬敞明亮，

大片落地窗設計，讓和煦的陽光自然透進來，精心挑選的木質調家俱，

搭配主人的蒐藏掛畫、乾燥花、大玩偶熊，裝潢設計走的是工業風Ｘ歐式田園風，

佐以中式文藝風，中西合併，卻又自然且恰到好處，讓人感到舒適放鬆的環境。

▼公共區域角落規畫了兒童互動空間，其旁還有戶外觀景陽台。

確認完身份，獲得一把鑰匙和四張早餐券，有專人帶領我們到晚上住宿的房間，

位於主建築的二樓，沿著工業風樓梯直上，即可抵達，樓梯轉角還有主人的小蒐藏喔！

四人家庭房

住宿房內坪數約有十坪，呈長方形，並擺放了兩張純白雙人床墊，

綠色牆壁繪以鳥類，搭配純白天花板，柔軟的抱枕上面有兔子圖案，

讓你宛如置身在森林裡，木質地板和溫暖的黃燈，讓室內多了溫馨舒適感。

▼Ｑ弟特別喜歡兔尾巴毛毛抱枕，晚上睡覺也要抱著，真可愛～

走到房間最裡面，外面設有獨立陽台，擺放了桌椅，

可在此眺望園區和遠方山景，好放鬆的私人空間啊～

▼房內設有衣櫃，並提供小冰箱、衛生拖鞋和吹風機。

▼小桌子上面擺放了馬克杯、咖啡包和熱水壺。

衛浴空間也頗為寬敞，採乾溼分離設計，還有浴缸可以優雅地泡個澡，

盥洗備品提供了：毛巾、浴巾、牙刷組、洗髮精和沐浴乳，超貼心呢！

忘憂天空渡假村腹地寬廣，小有規模，但又不會大到讓人走不完，步行慢慢逛完園區，

大概需花費１０分鐘左右，這裡是民宿，也設有主題住宿，像是水管屋、樹屋，

還有海盜船屋等，更是豪華露營區，住宿當天，就遇到不少人呼朋引伴，到這裡包區烤肉，

狂歡渡假，享受無人打擾的山林美好時光，真的是很棒的秘境休閒渡假空間呢！

園區內還設有鯉魚池，最大的特色是，走在園區內，隨時可以看到東一隻可愛白兔子，

西一隻敏捷花兔兔，在這裡自由活動，蹦蹦跳跳，看起來好開心，根本就是兔子遊樂園啊！

走到轉角，不經意又可以收穫兩隻可愛花兔兔，超萌的可愛模樣，讓人驚喜不已～好有趣唷～

園區內設有搖椅、裝置藝術，可隨意逛走拍照，水管屋住宿上方長滿綠色植物，

已融合在整個自然環境裡頭了，還有小朋友最愛的彩色糖果屋，五顏六色繽紛不已，

彩繪牆也很吸睛，往裡面探頭一看，竟然是間工業風酒吧！晚上來這裡，有機會喝到調酒喔！

園區內還有一區三合院，聽說也是給人家包區辦活動、烤肉使用，

另外還有樹屋、海盜船屋等主題住宿，或是喜歡免裝備～豪華露營的朋友，

也可以來體驗住宿，喜歡哪區？通通可以隨心，提前預訂~包起來！！

隨意逛走，竟然發現還有溜滑梯、戲水池和玫瑰花園等，根本就是小型渡假村啦！

園區內的綠色植物種類繁多，自然生態也是相當豐富，有蝴蝶翩翩起舞、蜜蜂辛勤採蜜、

蟬鳴、鳥叫、青蛙唱歌，夏日晚上還有螢火蟲喔！！真是遠離塵囂，親近自然的好所在啊！

住宿我們自行搭配一泊二食，提前預訂了忘憂天空渡假村的晚餐，是竹筒四人份套餐，

內含現烤甕烤雞一隻，烤得金黃香脆，皮脆多汁，還有三種配菜：蘿蔔焢肉、

啤酒蝦和蛤蠣絲瓜，搭配香Ｑ充滿古早味的竹筒飯，自助飲品區有則有紅茶可自由取用。

套餐的份量其實還不少耶！我們兩大兩小竟然沒吃完啊！

坐在落地窗前用餐，欣賞剛下過雨的窗外，遠方出現一抹清新彩虹，

好喜歡這樣的環境喔！讓人來住宿、用餐都是種心靈享受呢～

晚餐過後，隨意在園區內散步，周圍都打上了燈光，看起來真美呀！

翌日的早餐，採用自助式的用餐模式，餐檯上有多種現炒菜餚：

高麗菜、花椰菜、烘蛋、炸薯條及炒筍絲等，還有清粥小菜、吐司麵包可以吃，

搭配豆漿、咖啡，餐後還有季節水果可幫助消化，精緻又美味呢～

在忘憂天空渡假村舒服地睡了一晚好覺，起床後還有營養美味的早餐，

讓我們瞬間把身體的電力充飽，也讓心靈得到適當的放鬆休息，

好棒的家庭旅遊，輕鬆又自在，也不用趕行程，好喜歡這樣的旅行節奏哦！

後記：

位在南投竹山的忘憂天空渡假村，園區寬廣、生態豐富、環境舒適，

園內有很多兔子隨意蹦跳，還有許多裝置藝術可拍照留念，這裡是民宿，

也是主題住宿，更可以包區辦活動、烤肉，很不賴的住宿分享給大家。

忘憂天空渡假村

電話：0923 142 871

地址：南投縣竹山鎮田南巷22-2號

官網：http://www.wangyoutiankong.com/

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