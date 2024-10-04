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羅東美食「茶宴」餐廳位於羅東市區中，是家成名已久的人氣名店了，一旁還有停車場。只要是在地人一定知道這家店。外觀中國風的建築非常吸睛，一旁還有自成一格的玻璃透明包廂，非常有特色，餐點的提供也很多樣，單點、多人套餐(2.4.6.8人套餐)、點心、茶飲，非常適合聊天聚會。而且這裏也是寵物友善餐廳哦
茶宴 店家資訊
茶宴 交通停車
- 自行開車：Google導航輸入「茶宴」即可到達
- 停車場：有附設免費停車場，開車來很方便
- 離羅東火車站步行約十分鐘
餐廳門口旁邊有店家專屬停車場，但車位不太多，不過，這附近的付費停車場滿多的，現在有GOOGLE 地圖很方便
茶宴 空間環境
「茶宴」位於羅東倉前路，鄰近羅東林業園區，這家店已經開了數十年了，古色古香擁有獨立庭院造景的中式建築非常吸睛
從大門走進去有點像走入古代大戶人家的感覺，左邊的門面很中式，右邊卻有時尚新潮感
這裏的地磚很漂亮，和附近的場景搭配，帶有幾分的時尚復古風
用餐區的地磚也是老式的六角磚!! 餐桌旁有大面的窗景，非常不錯
半開放式的包廂
這部份算是近幾年新裝修的
這間的前身是泡沫紅茶店!!
對，就是當年很紅的泡沫紅茶店，叫杯飲料、幾碟茶點，就可以談天說地的好地方
這也是後來「茶宴」接手再重新改造的
空間改造的滿不錯的
全餐廳最有特色的就是這個四面採光的獨立包廂
有沒有一種大戶人家，小橋流水的感覺呢
茶宴 菜單價位
以前是泡沫紅茶店，當然來這裡下午茶啦
叫杯飲料、幾碟茶點，就可以談天說地的好地方
這間厲害的地方就是有提供2.4.6.8人套餐，免得大家有選擇障礙
茶宴 菜色心得評價
我們這次選擇雙人套餐
主食(15選2)、副食(16選1)、點心(8選1)、以及白飯或魯肉飯2碗和飲料2杯
主菜-水煮牛
這鍋水煮牛真不錯，下方還用小火加熱，這樣可以隨時吃到熱食，這道菜就是要熱熱吃啊
作為川菜代表菜色之一，這道菜麻辣鮮香、牛肉肉質吃起來軟嫩，真的是白飯殺手
主菜-糖醋排骨
我們最愛的糖醋排骨，這是一定必點的啊，炸好的小排，用彩椒、鳳梨塊、洋蔥拌炒，鹹甜鹹甜超涮嘴，非常好下飯
副食-XO醬客家小炒
XO醬客家小炒
這道也很不錯，也很下飯
點心-毛豆
如果來的時候只想點杯飲料、茶點，這個就是涮嘴的好選擇
飲料
飲料可以加價選別的，但我們只基本款的
白飯
宜蘭羅東的茶宴真很適合聊天聚餐、不管是二人、多人還是全家一起來都很適合
茶宴 附近景點美食
- 熱門景點：羅東林場、中興文化園區、羅東運動公園、羅東養生觀光工廠、木育森林
- 必吃美食：祥越越南小吃、林場肉羹、北門綠豆沙牛乳大王、廣興做粿、定置漁場三代羅東店、上福伯牛肉麵
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