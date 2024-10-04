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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 宜蘭縣羅東鎮茶宴》古色古香的中國風餐廳，正餐、點心、吃飯聊天都適合

宜蘭縣羅東鎮茶宴》古色古香的中國風餐廳，正餐、點心、吃飯聊天都適合

2024-10-04 17:20:07 紫色微笑 人氣：22
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紫色微笑

發表篇數：1519篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 羅東鎮

造訪商家：

茶宴
phone03-9577757
place宜蘭縣羅東鎮倉前路30號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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羅東美食茶宴」餐廳位於羅東市區中，是家成名已久的人氣名店了，一旁還有停車場。只要是在地人一定知道這家店。外觀中國風的建築非常吸睛，一旁還有自成一格的玻璃透明包廂，非常有特色，餐點的提供也很多樣，單點、多人套餐(2.4.6.8人套餐)、點心、茶飲，非常適合聊天聚會。而且這裏也是寵物友善餐廳

宜蘭縣羅東鎮茶宴》古色古香的中國風餐廳，正餐、點心、吃飯聊天都適合

茶宴 店家資訊

  • 地址：宜蘭縣羅東鎮倉前路30號
  • 營業時間：10:00-00:00
  • 電話：03 9577757
  • FB官網

茶宴 交通停車

  • 自行開車：Google導航輸入「茶宴」即可到達
  • 停車場：有附設免費停車場，開車來很方便
  • 離羅東火車站步行約十分鐘

宜蘭縣羅東鎮茶宴》古色古香的中國風餐廳，正餐、點心、吃飯聊天都適合

餐廳門口旁邊有店家專屬停車場，但車位不太多，不過，這附近的付費停車場滿多的，現在有GOOGLE 地圖很方便

茶宴 空間環境

茶宴位於羅東倉前路，鄰近羅東林業園區，這家店已經開了數十年了，古色古香擁有獨立庭院造景的中式建築非常吸睛

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從大門走進去有點像走入古代大戶人家的感覺，左邊的門面很中式，右邊卻有時尚新潮感

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這裏的地磚很漂亮，和附近的場景搭配，帶有幾分的時尚復古風

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用餐區的地磚也是老式的六角磚!! 餐桌旁有大面的窗景，非常不錯

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半開放式的包廂

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這部份算是近幾年新裝修的

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這間的前身是泡沫紅茶店!!
對，就是當年很紅的泡沫紅茶店，叫杯飲料、幾碟茶點，就可以談天說地的好地方
這也是後來茶宴接手再重新改造的

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空間改造的滿不錯的

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全餐廳最有特色的就是這個四面採光的獨立包廂

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有沒有一種大戶人家，小橋流水的感覺呢

茶宴 菜單價位

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以前是泡沫紅茶店，當然來這裡下午茶啦
叫杯飲料、幾碟茶點，就可以談天說地的好地方

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這間厲害的地方就是有提供2.4.6.8人套餐，免得大家有選擇障礙

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茶宴 菜色心得評價

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我們這次選擇雙人套餐
主食(15選2)、副食(16選1)、點心(8選1)、以及白飯或魯肉飯2碗和飲料2杯

主菜-水煮牛

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這鍋水煮牛真不錯，下方還用小火加熱，這樣可以隨時吃到熱食，這道菜就是要熱熱吃啊

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作為川菜代表菜色之一，這道菜麻辣鮮香、牛肉肉質吃起來軟嫩，真的是白飯殺手

主菜-糖醋排骨

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我們最愛的糖醋排骨，這是一定必點的啊，炸好的小排，用彩椒、鳳梨塊、洋蔥拌炒，鹹甜鹹甜超涮嘴，非常好下飯

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副食-XO醬客家小炒

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XO醬客家小炒

這道也很不錯，也很下飯

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點心-毛豆

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如果來的時候只想點杯飲料、茶點，這個就是涮嘴的好選擇

飲料

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飲料可以加價選別的，但我們只基本款的

白飯

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宜蘭羅東的茶宴真很適合聊天聚餐、不管是二人、多人還是全家一起來都很適合

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