台中爆紅免費景點: BUTTER HOTEL 奶油飯店 整棟美式復古建築有如迷宮，4層整棟 給玩給吃不給住，趁著非假日走進but. 奶油甜點 體驗奶油飯店的魅力，這棟由知名品牌but.we love butter所打造【小提示跟著貓走】就能解密
but.we love butter｜BUTTER HOTEL ｜奶油飯店
➤ 門市地址｜台中市西區民權路217巷18號 ➤ 門市電話｜04-23019007 ➤營業｜13:00–18:30 ➤週二、週三公休
➤官網: https://www.but.com.tw/ FB: 按這裡 /IG: 按這裡
建築外觀/地理位置
奶油飯店選址台中模範街附近，開車過來先找到車位再步行過來周邊景點美食不少 好豆堂 蘭卡三店 葉小籠包 !! 從建築外觀都有黑貓身影..難道老闆也是貓控?? 發現窗戶邊有貓
入口在哪?
請走側門進入，為了避免大家排隊太久中暑改成每個時段發號碼牌 ，憑券入場!!第一梯的入場時間是12:50 (入場時間13:00 ) 拿到號碼牌就可以就地解散了!
採現場發送號碼牌的分流機制：1.每日將於12:50起，於側門入口處發放當日號碼牌 ， 號碼牌每限領一張，不接受代領，遺失恕不補發，發完為止 。根據手中的號碼時段入場，逾時作廢!
一樓｜洗衣場
入場就看到美式洗衣空間連肥皂粉都有設置，工作人員會解說場內空間給地圖，每一場40分鐘的探索，人數與時間上都有控制，這裡很好拍。
工商服務
消費滿1000元全台免運，超進化八合一無線二代&三代快充行動電源，同時５台充電沒問題 自備充電線，免去忘記帶線的困擾
掛滿整間房間通通都是白襯衫，隱藏在底下的還有機械犬!會動
二樓｜房間Room 隱藏一個神祕空間
走進二樓會發現一個監控室的空間，很復古搭配老舊電視機另一頭是飯店飯間，只有一間有開放＂9號” 房門口上方有黑貓指引，不過光線太暗很難發現黑貓
推開門..哈哈哈 !! 哈利波特-消失密室
一個平台延伸出去抬頭可以仰望到飛簷走壁的貓們!
蠻好奇之後4樓會開啟嗎，很前衛的空間設置啊
怎上三樓可以步行走樓梯或是走向B1搭乘電梯上3樓 ，PA是走樓梯上去的因為看到這行字
Follow MEOW ~
三樓｜浴池(販售區)
走進3樓浴池就會有工作人員做簡單的導引，浴池周圍想窩哪裡都歡迎， 招待的甜點會從這裡櫃台後面送出來
兩人一組就會共用一個托盤，用完餐點自行回收
場內跳鋼管舞的大象有種詼諧的視覺，不過眾人的目光幾乎都黏在餐點上
淋浴啊!
現場根據入場人數 提供免費試吃品，當天品嘗的是 濃厚奶油餅(半顆) VS 金萱 ，喜歡! But.奶油餅乾選用艾許奶油，奶香超濃搭配無糖茶非常適合!!
禮盒的選擇風格超多 ，看得我眼花撩亂之前PAPA就有收到這家餅乾是台北夯燒名店!!今年中秋可以買一盒回家，PA太后應該會喜歡這個。
口味 (自己看) : 6入 $468 / 10入 $768 (6款)
專屬於台中限定口味是”太陽” (太陽餅變身?)
出口驚喜嗎? 一樓大廳是出口 ，退房請交出房間KEY 後面格子裡真的有鑰匙
B1: 則留給大家探究(我拍了…真的) 有設置淋浴間還有貓的通道 好奇嗎?
門市資訊
■ but. (we love butter)台北富錦
- 門市地址：台北市松山區富錦街102號(文湖線-松山機場 三號出口)
- 門市電話：02-25471207
- 營業時間：Mon.-Fri.13:00-20:30 / Sat.-Sun.12:30-20:00
■ BUTTER HOTEL 奶油飯店
- 門市地址：台中市西區民權路217巷18號
- 門市電話：04-23019007
公休日拍攝整棟建築 TAXI 運將：這棟最近很多人跑來拍照捏，住一晚貴嗎?前陣子看到拉皮 ，PA: 叫Hotel是賣甜點的 !! 運將大叔 : 啥?真假?(台灣腔) 這麼大棟，就賣餅乾?很多餅乾嗎? 沒有喔…安捏喔，你們年輕人真的很會玩捏 (突然被發少女卡嗎? 哈哈哈)
合作邀約:[email protected] 或 PAPA女王 粉絲團
More 周邊美食
- 台中西區｜longhouse coffee shop 長屋咖啡
- 台中西區｜咖啡 眠豆腐 日系咖啡-豆乳霜淇淋必點
- 台中|西區 勤美商圈、模範街巷弄早午餐《Roundabout Café 圓環咖啡》
- 台中西區｜泰式料理 張波歺室 Pordi JH Lab－模範街裡的平價泰式餐館很植物啊
- 台中西區 ｜港式早餐 港嚼良好
- 台中｜西區 Mofan Bagels 模範街貝果
- 勤美商圈｜７家蔬食餐廳-必吃推薦素食懶人包
- 台中｜Seoul Ho! 韓國吉拿熱狗 韓國街邊小吃現身台中巷弄內
- 葉小籠包 ｜市場60年美食 扎實肉餡有著甜美的湯汁
- 盛食咖哩店-勤美店｜餐點很印度環境很日式…葷素共食可
- 台中純素甜點｜ 植光圈 豆奶甜甜圈
最新文章
- 台中｜蜷尾家パン 霜淇淋遇上台式麵包 裝進日風空間裡無違和
- 台中西區│耳東麵包-西區麵包店，販售海鹽卷和貝果..滿滿糖粒太超過
- 雪坊優格| SNOW FACTORY：把優格變成你想要的樣子!
- 台中｜巴倫司康 Baron Scones 寵物友善
- 胖媽炒麵-模範店 台味炒麵35元起,早上6:30 open營業中