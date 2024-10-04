台中爆紅免費景點: BUTTER HOTEL 奶油飯店 整棟美式復古建築有如迷宮，4層整棟 給玩給吃不給住，趁著非假日走進but. 奶油甜點 體驗奶油飯店的魅力，這棟由知名品牌but.we love butter所打造 【小提示跟著貓走】 就能解密

but.we love butter｜BUTTER HOTEL ｜奶油飯店

➤ 門市地址｜台中市西區民權路217巷18號 ➤ 門市電話｜04-23019007 ➤營業｜13:00–18:30 ➤週二、週三公休

➤官網: https://www.but.com.tw/ FB: 按這裡 /IG: 按這裡

建築外觀/地理位置

奶油飯店選址台中模範街附近，開車過來先找到車位再步行過來周邊景點美食不少 好豆堂 蘭卡三店 葉小籠包 !! 從建築外觀都有黑貓身影..難道老闆也是貓控?? 發現窗戶邊有貓

入口在哪?

請走側門進入，為了避免大家排隊太久中暑改成每個時段發號碼牌 ，憑券入場!!第一梯的入場時間是12:50 (入場時間13:00 ) 拿到號碼牌就可以就地解散了!

採現場發送號碼牌的分流機制：1.每日將於12:50起，於側門入口處發放當日號碼牌 ， 號碼牌每限領一張，不接受代領，遺失恕不補發，發完為止 。根據手中的號碼時段入場，逾時作廢!

一樓｜洗衣場

入場就看到美式洗衣空間連肥皂粉都有設置，工作人員會解說場內空間給地圖，每一場40分鐘的探索，人數與時間上都有控制，這裡很好拍。

工商服務

掛滿整間房間通通都是白襯衫，隱藏在底下的還有機械犬!會動

二樓｜房間Room 隱藏一個神祕空間

走進二樓會發現一個監控室的空間，很復古搭配老舊電視機另一頭是飯店飯間，只有一間有開放＂9號” 房門口上方有黑貓指引，不過光線太暗很難發現黑貓

推開門..哈哈哈 !! 哈利波特-消失密室

一個平台延伸出去抬頭可以仰望到飛簷走壁的貓們!

蠻好奇之後4樓會開啟嗎，很前衛的空間設置啊

怎上三樓可以步行走樓梯或是走向B1搭乘電梯上3樓 ，PA是走樓梯上去的因為看到這行字

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三樓｜浴池(販售區)

走進3樓浴池就會有工作人員做簡單的導引，浴池周圍想窩哪裡都歡迎， 招待的甜點會從這裡櫃台後面送出來

兩人一組就會共用一個托盤，用完餐點自行回收

場內跳鋼管舞的大象有種詼諧的視覺，不過眾人的目光幾乎都黏在餐點上

淋浴啊!

現場根據入場人數 提供免費試吃品，當天品嘗的是 濃厚奶油餅(半顆) VS 金萱 ，喜歡! But.奶油餅乾選用艾許奶油，奶香超濃搭配無糖茶非常適合!!

禮盒的選擇風格超多 ，看得我眼花撩亂之前PAPA就有收到這家餅乾是台北夯燒名店!!今年中秋可以買一盒回家，PA太后應該會喜歡這個。

口味 (自己看) : 6入 $468 / 10入 $768 (6款)

專屬於台中限定口味是”太陽” (太陽餅變身?)

出口驚喜嗎? 一樓大廳是出口 ，退房請交出房間KEY 後面格子裡真的有鑰匙

B1: 則留給大家探究(我拍了…真的) 有設置淋浴間還有貓的通道 好奇嗎?

門市資訊

■ but. (we love butter)台北富錦

■ BUTTER HOTEL 奶油飯店

公休日拍攝整棟建築 TAXI 運將：這棟最近很多人跑來拍照捏，住一晚貴嗎?前陣子看到拉皮 ，PA: 叫Hotel是賣甜點的 !! 運將大叔 : 啥?真假?(台灣腔) 這麼大棟，就賣餅乾?很多餅乾嗎? 沒有喔…安捏喔，你們年輕人真的很會玩捏 (突然被發少女卡嗎? 哈哈哈)

合作邀約:[email protected] 或 PAPA女王 粉絲團

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