吃心絕對 2024 年 9 月 4 日 在〈阿鳳涼水攤 x 早上限定的岡山古早味涼水攤！〉中留言功能已關閉

關於阿鳳涼水攤的兩三事

藏身在岡山舊市場內，是間非常受歡迎的涼水攤，有多樣的配料和古早味甜品而聞名，特別是粉粿、愛玉與粉圓。

阿鳳涼水攤短影片

🎵背景音樂

《Nagisa》- imase

前奏的合成音以及銅管樂為特徵的清爽歌曲。如海灘般帶著淡淡哀傷感的女性視角的歌詞，加上imase流派的新流行舞曲風，單曲封面則致敬了80年代日本黑膠唱片的設計。



「能感受到80年代懷舊感的同時，還是能隨之起舞的City Pop！

希望能在各種世代的人們心中響徹！

另外這是從女性視角出發的歌曲，希望可以看一下歌詞！」

充滿80年代復古風格的作品，歌詞描繪了一對情侶在城市中的浪漫故事。這首歌的旋律輕快，充滿了懷舊的氛圍，讓人聯想到夏日的美好時光。

音樂連結：https://www.youtube.com/watch?v=CLZW7ijX7ek

阿鳳涼水攤位置與環境



▲▼店家就在梁王牌辣豆瓣醬旁的舊市場，也就是平和市場。也就是知名的「堂伯豬肝卷」的市場。

阿鳳涼水攤菜單

無

阿鳳涼水攤飲品介紹

✅ 綜合涼水料 💰100 / 💰50



▲▼今天點了一份100元綜合的，有粉圓、粉粿、愛玉、杏仁凍、大豆與綠豆，共六種配料。



▲▼粉圓也就是珍珠，會另外包起來，老闆還提醒我，拿回家不能放冰箱，以免硬掉。



▲像麵疙瘩造型的粉粿，軟綿綿的好吃。



▲其他料可以放冰箱，還會附上一包糖水，是自家熬煮的，黑糖香氣十足。



▲▼一大袋回家吃，可以用大碗公吃個五、六碗吧，只要自備水跟冰塊，就可以享受透心涼的古早味糖水了。



▲在家就可以簡單開個涼水攤的party了！

✅ 仙草茶 💰30/大 | 💰20/小



▲▼另外買了仙草汁，有20元跟30元的，買了30元一大袋，真是嚇到了，主是是仙草汁，但還是能吃到一點點的仙草顆粒，可以搭配涼水料享用。

✅ 綠豆薏仁湯 💰15



▲▼另外買了一包綠豆薏仁湯，濃稠的像綠豆蒜一樣，甜度剛剛好，一旁還有白色瓶裝的是杏仁茶。



▲我覺得還滿好吃的，比單純的綠豆蒜多了薏仁的口感。

阿鳳涼水灘營業資訊