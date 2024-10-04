吃心絕對 4 週 ago 在〈太麻里金針花海 x 包含2024年活動介紹 | 週邊景點美食懶人包〉中留言功能已關閉
關於太麻里金針花海的兩三事
太麻里金針花海的魅力在於其壯觀的自然景觀和獨特的季節性美景。每年八、九月，金針花盛開，整片山坡被金黃色的花海覆蓋，宛如一幅美麗的畫卷。這裡的金針花海面積廣達400多公頃，是台灣東部三大金針花產地之一。
太麻里的英文名稱是 Taimali。這個名稱源自排灣語「Tjavualji」，意指「太陽照耀的肥沃土地」。
觀賞太麻里金針花海注意事項
賞花最佳時節
金針花通常在7月下旬至9月上旬盛開，但花期會受到天氣影響，建議出發前先查詢花況。
交通
可以自行開車前往，或是參加當地的賞花團。
住宿
金針花季期間住宿會比較搶手，建議提早預訂。
穿著
建議穿著舒適的鞋子和衣物，並攜帶防曬用品和帽子。
垃圾
賞花時請務必將垃圾帶走，共同維護美麗的環境。
2024年太麻里金針花海賞花專車
- 專車資訊：點我預約
- 活動時間｜2024年8月26日～2024年9月16日
- 可預訂日期｜每週一、四、五、六、日
- 發車時間｜09:30、14:00
- 票價金額｜450元
- 上山路線：太麻里火車站→狀元樓商務旅店→曙光度假酒店→老農夫懶時寮→吳忠憲賞花區→忘憂谷→雙乳峰(含千鶴亭)
- 下山路線：石頭屋→日出金杉園→旺旺庭園咖啡民宿→福晉宮→曙光度假酒店→狀元樓商務旅店→太麻里火車站
2024年太麻里金針花海市集活動
- 活動地點：太麻里金針山老農夫懶時寮
- 活動時間：9月7日10：00～18：00
2024年太麻里金針花海音樂表演
- 活動地點：太麻里金針山紫雲山莊
- 活動時間：9月7日13：00～18：00
太麻里景點推薦
多良車站
被譽為「全台最美車站」，多良車站位於台東縣太麻里鄉，站在月台上可以俯瞰太平洋的壯麗景色。雖然已經停止客運服務，但仍保留作為觀光景點。
華源觀景台
華源觀景台以其「天空之鏡」著稱，圓形蓄水池在晴天時能反射出藍天白雲，宛如鏡子一般，是拍照打卡的熱門景點。
華源椰林大道
這條筆直的椰林大道兩旁種滿了高大的椰子樹，從高處望去可以看到太平洋的美景，充滿異國風情，是IG上的熱門打卡點。
華源海灣
華源海灣位於南迴公路旁，以其美麗的海岸線和「平安」心形立牌而聞名，是觀賞日出和拍照的好地方。
櫻木花道平交道
這個平交道因為與日本動漫《灌籃高手》中的場景相似而得名，是許多遊客拍照打卡的熱門地點。
曙光大道
曙光大道位於太麻里火車站前，這條筆直的道路直通太平洋，是迎接台灣第一道曙光的絕佳地點。
太麻里美食推薦
四姐妹牛肉
這家店以牛肉麵聞名，特別是紅燒牛肉麵和番茄牛肉麵，湯頭濃郁，牛肉軟嫩。
淳真好食光
主打養生飲品和甜點，使用天然食材手工製作，推薦全豆豆漿和黑木耳露。
187嗑棧
提供各式家常料理，炒飯和炒麵特別受歡迎，價格實惠，份量足。
老農夫烘焙坊
以傳統糕餅如封仔餅聞名，綠豆沙餡料自然美味，還有各式蛋糕和麵包。
金三角小吃部
提供多樣化的小吃和熱炒，適合家庭聚餐。
朵栗台越美食
結合台灣和越南風味的家常菜，推薦清燉牛肉河粉和香酥芋炸春捲。
撒花咖啡
使用在地小農和原住民食材，提供特色甜點如紅藜馬卡龍和油芒地瓜布朗尼。
村長冰
以傳統手工製作的枝仔冰聞名，使用當地新鮮水果和食材。
麻里マリ 朝午食
台東網友票選的第一名早餐店，推薦檸檬奶酥厚片和章魚燒蛋餅。
太麻里飯店推薦
太麻里曙光渡假酒店
太麻里曙光渡假酒店位於太麻里鄉，靠近金針山和太麻里車站。這家酒店以其現代時尚的設計和豐富的設施而聞名。酒店提供多種房型，包括家庭房和海景房，部分房間設有陽台，可以欣賞太平洋的美景。
設施與服務：
- 頂樓觀景天台：適合觀賞日出和星空。
- 兒童遊戲室：室內和戶外遊戲區，適合家庭旅客。
- 健身房：配備基本的健身器材和飛鏢機。
- 餐飲：提供中式和西式早餐，使用當地食材，如紅藜粥。
詳細介紹：https://khguide.com/sunrise-hotel
如意行館
如意行館位於台東市區，距離台東觀光夜市和鐵花村僅需短暫車程。這家民宿以其木質樸實的設計和溫馨的氛圍吸引旅客。房型多樣，包括海景房和無障礙房，適合家庭和身心障礙者。
設施與服務：
- 自助休息區：提供茶飲、咖啡和小點心。
- 兒童遊戲區：戶外設有兒童遊戲設施。
- 早餐抵用券：可在附近店家享用早餐。
- 交通便利：位於市區，靠近多個景點，如台東森林公園和台東美術館。