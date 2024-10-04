吃心絕對 4 週 ago 在〈太麻里金針花海 x 包含2024年活動介紹 | 週邊景點美食懶人包〉中留言功能已關閉

關於太麻里金針花海的兩三事

太麻里金針花海的魅力在於其壯觀的自然景觀和獨特的季節性美景。每年八、九月，金針花盛開，整片山坡被金黃色的花海覆蓋，宛如一幅美麗的畫卷。這裡的金針花海面積廣達400多公頃，是台灣東部三大金針花產地之一。

太麻里的英文名稱是 Taimali。這個名稱源自排灣語「Tjavualji」，意指「太陽照耀的肥沃土地」。

觀賞太麻里金針花海注意事項

賞花最佳時節

金針花通常在7月下旬至9月上旬盛開，但花期會受到天氣影響，建議出發前先查詢花況。

交通

可以自行開車前往，或是參加當地的賞花團。

住宿

金針花季期間住宿會比較搶手，建議提早預訂。

穿著

建議穿著舒適的鞋子和衣物，並攜帶防曬用品和帽子。

垃圾

賞花時請務必將垃圾帶走，共同維護美麗的環境。

2024年太麻里金針花海賞花專車

2024年太麻里金針花海市集活動

活動地點：太麻里金針山老農夫懶時寮

活動時間：9月7日10：00～18：00

2024年太麻里金針花海音樂表演

活動地點：太麻里金針山紫雲山莊

活動時間：9月7日13：00～18：00

太麻里景點推薦

多良車站

被譽為「全台最美車站」，多良車站位於台東縣太麻里鄉，站在月台上可以俯瞰太平洋的壯麗景色。雖然已經停止客運服務，但仍保留作為觀光景點。

華源觀景台

華源觀景台以其「天空之鏡」著稱，圓形蓄水池在晴天時能反射出藍天白雲，宛如鏡子一般，是拍照打卡的熱門景點。

華源觀景台 華源觀景台 華源觀景台 華源觀景台 華源觀景台 華源觀景台

華源椰林大道

這條筆直的椰林大道兩旁種滿了高大的椰子樹，從高處望去可以看到太平洋的美景，充滿異國風情，是IG上的熱門打卡點。

華源海灣

華源海灣位於南迴公路旁，以其美麗的海岸線和「平安」心形立牌而聞名，是觀賞日出和拍照的好地方。

櫻木花道平交道

這個平交道因為與日本動漫《灌籃高手》中的場景相似而得名，是許多遊客拍照打卡的熱門地點。

曙光大道

曙光大道位於太麻里火車站前，這條筆直的道路直通太平洋，是迎接台灣第一道曙光的絕佳地點。

太麻里美食推薦

四姐妹牛肉

這家店以牛肉麵聞名，特別是紅燒牛肉麵和番茄牛肉麵，湯頭濃郁，牛肉軟嫩。

四姐妹牛肉

淳真好食光

主打養生飲品和甜點，使用天然食材手工製作，推薦全豆豆漿和黑木耳露。

淳真好食光 淳真好食光 淳真好食光 淳真好食光 淳真好食光 淳真好食光 淳真好食光 淳真好食光 淳真好食光 淳真好食光 淳真好食光 淳真好食光 淳真好食光 淳真好食光 淳真好食光 淳真好食光 淳真好食光 淳真好食光 淳真好食光 淳真好食光 淳真好食光 淳真好食光

187嗑棧

提供各式家常料理，炒飯和炒麵特別受歡迎，價格實惠，份量足。

老農夫烘焙坊

以傳統糕餅如封仔餅聞名，綠豆沙餡料自然美味，還有各式蛋糕和麵包。

老農夫烘焙坊 老農夫烘焙坊 老農夫烘焙坊 老農夫烘焙坊 老農夫烘焙坊 老農夫烘焙坊 老農夫烘焙坊 老農夫烘焙坊 老農夫烘焙坊

金三角小吃部

提供多樣化的小吃和熱炒，適合家庭聚餐。

金三角小吃部 金三角小吃部 金三角小吃部 金三角小吃部 金三角小吃部 金三角小吃部 金三角小吃部 金三角小吃部 金三角小吃部 金三角小吃部 金三角小吃部 金三角小吃部 金三角小吃部 金三角小吃部 金三角小吃部

朵栗台越美食

結合台灣和越南風味的家常菜，推薦清燉牛肉河粉和香酥芋炸春捲。

撒花咖啡

使用在地小農和原住民食材，提供特色甜點如紅藜馬卡龍和油芒地瓜布朗尼。

村長冰

以傳統手工製作的枝仔冰聞名，使用當地新鮮水果和食材。

麻里マリ 朝午食

台東網友票選的第一名早餐店，推薦檸檬奶酥厚片和章魚燒蛋餅。

太麻里飯店推薦

太麻里曙光渡假酒店

太麻里曙光渡假酒店位於太麻里鄉，靠近金針山和太麻里車站。這家酒店以其現代時尚的設計和豐富的設施而聞名。酒店提供多種房型，包括家庭房和海景房，部分房間設有陽台，可以欣賞太平洋的美景。

設施與服務：

頂樓觀景天台：適合觀賞日出和星空。

兒童遊戲室：室內和戶外遊戲區，適合家庭旅客。

健身房：配備基本的健身器材和飛鏢機。

餐飲：提供中式和西式早餐，使用當地食材，如紅藜粥。

詳細介紹：https://khguide.com/sunrise-hotel

太麻里曙光渡假酒店 太麻里曙光渡假酒店 太麻里曙光渡假酒店 太麻里曙光渡假酒店 太麻里曙光渡假酒店 太麻里曙光渡假酒店 太麻里曙光渡假酒店 太麻里曙光渡假酒店 太麻里曙光渡假酒店 太麻里曙光渡假酒店 太麻里曙光渡假酒店 太麻里曙光渡假酒店 太麻里曙光渡假酒店 太麻里曙光渡假酒店 太麻里曙光渡假酒店 太麻里曙光渡假酒店 太麻里曙光渡假酒店 太麻里曙光渡假酒店 太麻里曙光渡假酒店 太麻里曙光渡假酒店 太麻里曙光渡假酒店 太麻里曙光渡假酒店 太麻里曙光渡假酒店 太麻里曙光渡假酒店

如意行館

如意行館位於台東市區，距離台東觀光夜市和鐵花村僅需短暫車程。這家民宿以其木質樸實的設計和溫馨的氛圍吸引旅客。房型多樣，包括海景房和無障礙房，適合家庭和身心障礙者。

設施與服務：