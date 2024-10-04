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【板橋早午餐】起點早午餐附菜單，巷弄內的平價美味早午餐，酥脆蛋餅必點｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

2024-10-04 17:28:00 Ruby說美食享受旅行 人氣：28
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窩客好文

Ruby說美食享受旅行

發表篇數：515篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

起點早午餐
place新北市板橋區民權260巷65號
作者本次評價：
3.85
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
2.50
CP值
4.00
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組合圖.jpg

這間早午餐是Ruby的朋友推薦給我，隱身在板橋的巷弄內，

店家內用的位子不多，但基本上都是一直客滿的狀態。

【板橋早午餐】起點早午餐附菜單，巷弄內的平價美味早午餐，酥脆

除了有單點的菜色，也是早午餐盤的餐點或是義大利麵等餐點，

以板橋早午餐店，這間起點早午餐的價格，算是平價很多。

【板橋早午餐】起點早午餐附菜單，巷弄內的平價美味早午餐，酥脆

【板橋早午餐】起點早午餐附菜單，巷弄內的平價美味早午餐，酥脆

鮪魚蛋餅 $40

【板橋早午餐】起點早午餐附菜單，巷弄內的平價美味早午餐，酥脆
蛋餅皮煎得酥脆，內餡鮪魚餡料不算爆出來

口感的層次味道還不錯。

【板橋早午餐】起點早午餐附菜單，巷弄內的平價美味早午餐，酥脆

芋頭蛋餅 $40
芋頭餡料口味清淡，不會過甜，比較可惜一點。

【板橋早午餐】起點早午餐附菜單，巷弄內的平價美味早午餐，酥脆

【板橋早午餐】起點早午餐附菜單，巷弄內的平價美味早午餐，酥脆

牛肉起司堡 $70
漢堡裡的牛肉多汁且入味，搭配起司及滿滿的生菜及番茄，

口感豐富，性價比高是一個飽足又滿足的餐點選擇。

【板橋早午餐】起點早午餐附菜單，巷弄內的平價美味早午餐，酥脆

店裡還有各種早午餐盤和義大利麵，菜單選擇豐富，可以滿足不同的口味需求。

如果你也喜歡簡單、經濟實惠的早午餐體驗，這間店絕對值得一試。

 

【店家資訊】
👉起點早午餐
🏠新北市板橋區民權路260巷65號1F
☎️02 2966 6701
⏰AM06:00~PM14:30 

 

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌

 

RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐
回訪率⭐⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐


Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。

 

FB封面0103.jpg
   

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