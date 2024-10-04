允久居酒屋

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線上訂位: booking.menushop.tw/Enjoy142

營業時間： 18:00-01:30

電話：07 241 9889

地址：高雄市苓雅區允文街142號

要說到下班後最能讓人放鬆的小酌聖地，

非居酒屋莫屬啦!!

而位在允文街上的允久居酒屋

可以說是近期造訪最最最喜歡的居酒屋啦

在門口就可以感受到一股濃濃的日式風情，

鵝黃的燈光、木質的裝潢、

瞬間讓我彷彿置身於東京的小巷間

這次全家一起來允久居酒屋用餐，

除了清酒之外，

我們品嘗了許多極具創意又令人垂涎三尺的料理，

每一道菜都有著自己獨特的風味和驚喜

品嘗到美食真的是會讓人有滿滿的幸福感啊

讓我人都還沒離開餐廳

已經在想著下次要帶著公婆來二訪啦!!

居酒屋內部的木質裝潢和吧檯設計

搭配上牆上的筆道蒼勁有力的書法，

讓人感受到濃厚的日式風格。

吧檯前排設有高腳椅，

讓客人可以近距離觀賞廚師的料理過程，

營造出一種平靜且精緻的用餐體驗。

整體燈光柔和且溫暖，

使空間顯得更加舒適宜人，

非常適合朋友聚餐

或是下班後輕鬆的晚餐時光。

這邊有活動式拉門

如果有小團體聚餐需求

則可變身為開放式8-10人包廂

隨桌贈送的小菜

毛豆和花生

是等餐時解一下嘴饞的好朋友

服務人員先請我們看一下菜單

說等我們要點餐時

只要搖一下桌上的鈴鐺

他就會來幫我們點餐囉!!

餐點的內容超多的

有先付、沙拉、刺身、一品料理

烤物、炸物、啤酒、日本酒和軟性飲料

加起來約莫百樣料理可以選擇

即使跟我們一樣帶小朋友來吃也沒問題呦!!

且60元起的餐點價格相當平易近人呢!!

吧檯後方隔著玻璃

就可以直接看到燒烤料理的過程

感覺比從廚房直接端上桌的餐點

就是多了幾分滋味

但是現場我們並沒有覺得有油煙感

不用擔心吃完身上都是燒烤味

抽風設備設計得還不錯喲!!

冷藏櫃內可以看到各式烤串整齊排列

喜歡吃生魚片的朋友

這裡也提供了多種的刺身可以選擇喔!!!

炸軟絲

炸軟絲是一道讓人無法抗拒的下酒菜，

外層酥脆的麵衣包裹著彈牙的軟絲

軟絲經過油炸後仍保持了它的彈性，

口感不乾不柴，反而充滿嚼勁

讓人忍不住一口接一口，

絕對是居酒屋的經典炸物代表啊!!

腿內肉/鹽烤 (下）

腿內肉鹽烤是一道簡單卻不失驚喜的料理。

烤肉的焦香與鹽的微微鹹味，

完美地烘托出腿內肉的鮮嫩多汁。

腿內肉特有的彈性口感，

配上香氣四溢的鹽烤味，

調味雖然簡單，

卻能帶出腿肉的天然甜味

腿內肉/醬烤 (上）

如果偏愛味道重一點的朋友

那麼腿內肉醬烤則是另一種完全不同的體驗。

醬汁的豐富滋味滲透到肉質之中，

甜鹹適中的醬汁讓腿內肉的口感更加濃郁

又賦予它更多層次的味道，

讓人無法抗拒啊!!

珠蔥五花卷

這道珠蔥五花卷是以五花肉捲入珠蔥下去烤

五花肉的鹹香和珠蔥的鮮甜在口中交織，

讓這道菜變得既有深度又富有個性

鮭魚卵山藥細麵

將山藥切成細絲搭配上

橙紅的鮭魚卵和海苔絲

山藥絲口感滑溜帶有些許脆口感，

加上鮭魚卵咬起來「啵啵」

的口感和鹹鮮的滋味，

搭配上店家特調的醬汁

讓這道菜不僅視覺上驚艷，

味覺上更是讓人激賞

既輕盈又富有層次。

巨峰葡萄氣泡飲 & 柳橙汁

大人可以小酌

小朋友也有無酒精的飲品可以選

炎熱的夏天來杯冰涼的飲品佐餐，

絕對是一種享受啊!!

黃金炒飯

金黃色的米粒看似簡單，

要炒的好吃可是一點也不簡單啊

每一粒米飯都被炒得粒粒分明，

且帶著微微的焦香。

吃一口就能感受到那個火候的掌控得恰到好處，

沒有過多的油膩感，

反而透著米飯天然的香甜。

再加上蛋和蔥花的點綴，

為這道炒飯增添了風味

吃起來香氣足、鹹淡適中

沒幾分鐘就被小朋友掃盤啦!!

月見獅子頭

是一道視覺與味覺都令人滿足的料理。

這一道獅子頭是用豬肉

加上些許軟骨拍打揉製而成

外皮炸至金黃微焦，鎖住了肉汁，

咬下去每一口都飽滿多汁

搭配特製的醬汁和蛋黃

可說是一道視覺與味覺的雙重享受。

獅子頭相當軟嫩多汁，

搭配上新鮮的生蛋黃，

一戳開蛋黃，

金黃的液體緩緩流下，

包裹著獅子頭。

那鮮甜的滋味和豐富的層次，

讓阿如深深著迷啊!!

烤玉米筍

如果你偏愛健康清淡的飲食，

那麼烤玉米筍絕對不容錯過。

烤得恰到好處的玉米筍保留了原本的甜味，

同時又有著炭火微微的焦香。

很自然純粹的味道，

推薦給想吃點清爽口味的饕客。

水果玉米天婦羅

水果玉米天婦羅是當天

最讓人眼睛一亮的一道料理，

這個甜脆的天婦羅不同於

一般的蔬菜或海鮮天婦羅，

而是使用了新鮮的水果玉米。

外層的天婦羅麵衣酥脆而輕薄，

完全不會過油。

當你咬下去時，

裡面的玉米粒立即爆出甜汁，

甜味驚人的濃郁且自然，

和酥脆的外皮形成了奇妙的對比。

這道料理不僅僅是炸物，

更是一道讓人回味無窮的甜點級天婦羅，

相當令人驚艷啊

推薦有來允久居酒屋的朋友

一定要點來試試啊!!!

炸甜不辣

炸甜不辣油溫掌握得宜

外層酥脆的麵衣金黃誘人，

既不會過於油膩又能保留它特有的Q彈口感

每一口都帶著獨特的魚香與油炸的酥脆香氣，

是居酒屋下酒菜的絕佳選擇。

牛橫膈膜

這道牛橫膈膜是肉類愛好者的福音。

橫膈膜肉質緊實，

帶著濃郁的牛肉香氣，

烤得恰到好處。

外層邊緣略帶焦脆，

內部卻嫩口多汁

在搭配上一旁的洋蔥

真是人間美味啊啊啊!!

圓石冷泡茶

最後要介紹的是我當天的最佳伴侶-圓石冷泡茶。

這道冷泡茶看似普通，

但入口後茶香馥郁且細膩，

它的低溫浸泡過程，

保留了茶葉最自然的風味

完全不會過於苦澀，

反而帶著一絲回甘

完美地平衡了所有的重口味料理，

成為整場用餐中不可或缺的角色。

烤鯖魚

來到居酒屋，怎能不點上一份烤鯖魚呢？

鯖魚經過高溫烤製將油脂逼出，

搭配上輕鹽調味，

魚皮焦脆，魚肉細膩，

輕輕用筷子一撥，

就能看到白嫩的魚肉層層分明。

鮮美的魚肉入口即溶，

帶著海洋的鮮美，

既簡單又讓人感到心滿意足。

野菜五花卷

主廚特別選用品種為初秋的高麗菜

吃起來水分更為飽滿

外層的五花肉烤得酥脆，

內裡的蔬菜卻保持了鮮脆的口感。

蔬菜的清爽與五花肉的豐富脂香相得益彰

雞軟骨

雞軟骨可說是居酒屋的經典小食。

每一口都充滿了脆脆的咀嚼感，

帶著微微的鹹味，吃起來爽口又不膩。

無論是配酒還是當作零嘴，

雞軟骨都是不會讓人失望的選擇。

薑汁燒肉

燒肉的厚度剛好，

薑汁的味道濃郁，卻不搶戲，

帶出豬肉的甜與鮮

搭配上微微的薑香味，

令人食慾大開

又是一道白飯殺手啊!!

伊比利松坂豚

伊比利豬的油花分布均勻，

每一口都有著豐富的肉汁和自然的油脂香。

松坂豚的口感富有彈性，

烤得外酥內脆彈，

搭配洋蔥一同入口

好吃不膩口!!

允久居酒屋不定時引進了日本的清酒

提供饕客多樣的酒類選擇

來到居酒屋當然要點上一壺小酌一番囉!!

日本清酒

允久居酒屋提供的日本清酒不僅種類多元，

而且老闆還會時常會更新酒杯的款式，

讓每次品酒都多了幾分儀式感。

這清酒入口微微散發著清甜的氣味，

不嗆不辣喝起來非常的順口

搭配店裡的小菜，

瞬間能讓人沉浸在日式居酒屋的氛圍中。

味噌鮮魚湯

味噌鮮魚湯味道濃郁而不過鹹，

鮮魚的肉質鮮嫩多汁，

與味噌湯的鹹香完美結合

整碗豐富的用料就能感受到老闆的用心，

暖胃又暖心啊!!!

可爾必思

小孩最愛酸甜滋味的可爾必思啦，

它的酸甜味道不會過於強烈，

恰到好處地提升了整頓餐的平衡感

清爽且解膩。

蜂蜜蛋糕

蜂蜜蛋糕表面經過了烤製

溫熱的溫度增加了蛋糕的香氣

焦黃色的表面微微酥脆的口感

讓蜂蜜蛋糕更加迷人啦!!

允久居酒屋無論是經典的烤物、創新的天婦羅，

還是各式飲品，

都讓人感受到這裡不僅僅是吃飯的地方，

更是一個充滿驚喜和故事的場所

不僅食物令人難忘，

整間店的氛圍也極具設計感。

店內採用了高質感的裝潢，

從擺設到燈光，都給人一種舒適又溫暖的感覺，

而且，連廁所也不馬虎，

採用了高級的TOTO設施，

一旁還貼心的提供了女生的衛生護墊

還有牙線和漱口水

讓整體用餐體驗更加完美。

如果你也是居酒屋的愛好者，

允久居酒屋絕對是你不能錯過的一站，

美好的用餐經驗分享給大家囉!!!