某個週末家人忽然揪了一個大溪一日遊

上次去大溪老街已經是我至少20年前基本完全沒印象

說走就走的旅行一早開車出門錯開人潮尖峰

逛完老街吃完超熱門的滷味之後眼看快要下雨

決定加碼剛好就在附近的秋旭喝咖啡順便躲雨

外觀有點廢墟感的老宅很有探訪秘境的氛圍

入口的小石子庭院看似沒有打理卻有自成一景風光

一組高腳椅戶外座位很有情調

雖然在屋簷下但雨太大還是會淋濕

室內座位比從屋外看起來大了好幾倍

桌數不算太多留下很舒適的走道間距

牆邊的座位剛好是一整排長木椅

備有圓形椅墊跟超級可愛的貓咪靠墊

開放式廚房空間很像是來到主理人工作室的日常生活感

隱約可看到天光的樓梯上至二樓則有植栽選物的複合式店面

牆上以日曆排出文青質感

餐具與水杯皆可以由客人自由取用

黑咖啡有我很愛的西西里跟冷萃

更有許多主理人調配的創意飲品

喝不習慣黑咖啡的人也能選擇奶類咖啡

不乏有趣的口味例如奶酪拿鐵或是加上奶蓋的奶油卡布

花果茶的名字都非常詩情畫意

冷熱飲皆是同樣價格

部分品項被劃線刪除停止供應

感覺主理人有一直在調整菜單

一開始在iG上看到就是這碗牛肉麵

文宣表示連前男友都念念不忘聽起來非常厲害

當天供應甜點與隱藏菜單以手寫呈現

可能是因為地點在觀光老節旁

餐點跟飲品的價位跟台北市區咖啡廳差不多

多人一起踩點咖啡廳的好處就是可以趁機多吃幾款甜點

不用糾結只能點一樣當個不作選擇的大人

拉拉山水蜜桃戚風 220元

擺盤以黑盤搭配淺色蛋糕對比鮮明

蛋糕旁裝飾了小橘子、綠葡萄等新鮮水果多汁甜蜜

還有一塊個頭不小的當季水蜜桃品嘗

雖然是戚風蛋糕但我覺得蛋糕體打發不夠或是可能有消泡情形

吃起來水份有點過多不夠蓬鬆缺少彈性

比起戚風感覺更像海綿蛋糕捲的口感

昭和布丁 150元

布丁本身以高腳杯承裝搭配鮮奶油與風乾橙片

除了焦糖香氣之外更纏繞了清爽的柑橘調香味

既然名為昭和布丁走的正是口感偏硬的日式老派喫茶風格

口感紮實偏固體感覺鮮奶油有點偏重

再加上頂層的鮮奶油讓味道吃完整個後會小膩

可麗露 80元

可麗露本身外皮可以再更脆一點

冰涼口感的內餡柔軟但有點偏乾

氣泡西西里咖啡 160元

秋旭有兩款跟檸檬相關的咖啡

因為我自己想喝有氣泡的口感選了氣泡西西里

上桌竟然是一整盤器具齊全非常精緻

喝的時候由自己倒入濃縮咖啡即可

可以透過倒入的量調整濃度

看到顏色漸漸變深這點真的很療癒

攪拌均勻後入口可以感受到氣泡細緻的微微刺激口感

黑糖與檸檬汁加入咖啡混合酸甜平衡也可以喝到咖啡的濃醇

蜂蜜蕾夢泡泡 160元

不喝咖啡也不想喝茶的妹妹選了清爽的檸檬蜂蜜氣泡飲

杯子上一朵小花很呼應飲品的小清新

喝起來爽口不會太酸

蜂蜜甘甜喝起來沒有負擔

甜的拿鐵 (H) 160元

拿鐵口味選了基本不會出錯的焦糖

奶泡圖案精緻漂亮非常細緻飽滿

甜度很夠滿足想喝甜甜的心情

梅雨季的陣雨停止後再看庭園更有爛漫情調

很像會出現在日本青春電影裡的場景

是個可以暫時從老街人潮中逃脫喘口氣的小世界

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2023/05/07

花費: TWD930(飲品x3+蛋糕+布丁+可麗露各1)

秋旭

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12:00-18:00 (週六日至19:00)

公休日: 不定休

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: No

有無限時: Yes (假日客滿1.5小時)

低消限制: 每人一杯飲品

多元支付: 否

可否訂位: 否

地址: 〒335 桃園市大溪區中山路53號

電話: 03-388-8020



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