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桃園大溪-[秋旭] 大溪老街5分鐘中正公園旁，寵物友善二樓複合式植栽選物店，手作甜點與家常味牛肉麵，紅磚白牆頹廢文青風老宅咖啡廳

2024-10-04 20:11:00 Elisa 人氣：82
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窩客好文

Elisa

發表篇數：437篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

秋旭
place桃園市大溪區中山53號
作者本次評價：
3.60
美味度
3.50
服務品質
3.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
3.50
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寫文章 回報歇業

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某個週末家人忽然揪了一個大溪一日遊

上次去大溪老街已經是我至少20年前基本完全沒印象

說走就走的旅行一早開車出門錯開人潮尖峰

逛完老街吃完超熱門的滷味之後眼看快要下雨

決定加碼剛好就在附近的秋旭喝咖啡順便躲雨

外觀有點廢墟感的老宅很有探訪秘境的氛圍

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入口的小石子庭院看似沒有打理卻有自成一景風光

一組高腳椅戶外座位很有情調

雖然在屋簷下但雨太大還是會淋濕

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室內座位比從屋外看起來大了好幾倍

桌數不算太多留下很舒適的走道間距

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牆邊的座位剛好是一整排長木椅

備有圓形椅墊跟超級可愛的貓咪靠墊

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開放式廚房空間很像是來到主理人工作室的日常生活感

隱約可看到天光的樓梯上至二樓則有植栽選物的複合式店面

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牆上以日曆排出文青質感

餐具與水杯皆可以由客人自由取用

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黑咖啡有我很愛的西西里跟冷萃

更有許多主理人調配的創意飲品

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喝不習慣黑咖啡的人也能選擇奶類咖啡

不乏有趣的口味例如奶酪拿鐵或是加上奶蓋的奶油卡布

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花果茶的名字都非常詩情畫意

冷熱飲皆是同樣價格

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部分品項被劃線刪除停止供應

感覺主理人有一直在調整菜單

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一開始在iG上看到就是這碗牛肉麵

文宣表示連前男友都念念不忘聽起來非常厲害

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當天供應甜點與隱藏菜單以手寫呈現

可能是因為地點在觀光老節旁

餐點跟飲品的價位跟台北市區咖啡廳差不多

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多人一起踩點咖啡廳的好處就是可以趁機多吃幾款甜點

不用糾結只能點一樣當個不作選擇的大人

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拉拉山水蜜桃戚風 220元

擺盤以黑盤搭配淺色蛋糕對比鮮明

蛋糕旁裝飾了小橘子、綠葡萄等新鮮水果多汁甜蜜

還有一塊個頭不小的當季水蜜桃品嘗

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雖然是戚風蛋糕但我覺得蛋糕體打發不夠或是可能有消泡情形

吃起來水份有點過多不夠蓬鬆缺少彈性

比起戚風感覺更像海綿蛋糕捲的口感

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昭和布丁 150元

布丁本身以高腳杯承裝搭配鮮奶油與風乾橙片

除了焦糖香氣之外更纏繞了清爽的柑橘調香味

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既然名為昭和布丁走的正是口感偏硬的日式老派喫茶風格

口感紮實偏固體感覺鮮奶油有點偏重

再加上頂層的鮮奶油讓味道吃完整個後會小膩

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可麗露 80元

可麗露本身外皮可以再更脆一點

冰涼口感的內餡柔軟但有點偏乾

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氣泡西西里咖啡 160元

秋旭有兩款跟檸檬相關的咖啡

因為我自己想喝有氣泡的口感選了氣泡西西里

上桌竟然是一整盤器具齊全非常精緻

喝的時候由自己倒入濃縮咖啡即可

可以透過倒入的量調整濃度

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看到顏色漸漸變深這點真的很療癒

攪拌均勻後入口可以感受到氣泡細緻的微微刺激口感

黑糖與檸檬汁加入咖啡混合酸甜平衡也可以喝到咖啡的濃醇

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蜂蜜蕾夢泡泡 160元

不喝咖啡也不想喝茶的妹妹選了清爽的檸檬蜂蜜氣泡飲

杯子上一朵小花很呼應飲品的小清新

喝起來爽口不會太酸

蜂蜜甘甜喝起來沒有負擔

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甜的拿鐵 (H) 160元

拿鐵口味選了基本不會出錯的焦糖

奶泡圖案精緻漂亮非常細緻飽滿

甜度很夠滿足想喝甜甜的心情

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梅雨季的陣雨停止後再看庭園更有爛漫情調

很像會出現在日本青春電影裡的場景

是個可以暫時從老街人潮中逃脫喘口氣的小世界

 

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2023/05/07

花費: TWD930(飲品x3+蛋糕+布丁+可麗露各1)

秋旭

FB粉絲團/IG

12:00-18:00 (週六日至19:00)

公休日: 不定休

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: No

有無限時: Yes (假日客滿1.5小時)

低消限制: 每人一杯飲品

多元支付: 否

可否訂位: 否

地址: 〒335 桃園市大溪區中山路53號

電話: 03-388-8020


檢視較大的地圖

 

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文章標籤
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