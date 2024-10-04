繼上次買了姚君子全新風味的馬卡龍之後，

也有愈來愈多的朋友敲碗希望可以看看姚君子不同系列的甜點~~!

事不宜遲~我們馬上來買來開箱啦~~!

!這次胖達從官網上先行選購了姚君子另一大招牌「法國可麗露」~

!未來有機會再來開開看另一款超美「玫瑰檸檬塔」~。

姚君子甜點製造所 法國可麗露

姚君子家所做的可麗露口味，在網站上目前除了超經典的「原味」之外，

尚有「可可」、「抹茶」、「貝禮斯柑橘」、「檸檬雪霜」可以挑選喔!

接綜合系列買起來，所有口味一次滿足啦!

姚君子甜點製造所 開箱

收到可麗露後~打開紙箱，發現姚君子沒有厚此薄彼，

原來在每一樣的甜點包裝上都非常的貼心!

完整的呵護送到每一位訂購人的手中，真的很棒!

拿開氣泡墊之後，就可以看到胖達訂購的兩盒綜合口味的可麗露囉~~~!

一盒六入，外盒上還印有LOGO與那一盒的口味；

拉開包裝盒就可以看見包裝完整並貼上口味貼紙的可麗露囉!

姚君子甜點製造所 法國可麗露

那我們就開始切開來品嘗看看囉!每一款一打開都直接透著烘烤後的淡淡香氣，

稍微放退冰後切開，依舊可以感受到外層的酥脆感，

再往下則感覺柔嫩一筆畫下。每一片切開品質都非常的讚，都呈現著很漂亮的蜂巢狀~~!

貝禮斯柑橘可麗露

最一開始吸引胖達的其實是這款，感覺非常特別，

打開包裝的瞬間，那誘人的柑橘香氣，更勝那烘烤的香味。

上面的柑橘果粒點綴在原味的可麗露上方，入口迸發著酸甜口感，

因柑橘有些還帶著皮所以品嘗起來會有微苦的風味帶出層次感。

檸檬雪霜可麗露

一層糖霜淋在可麗露上面並撒上檸檬皮屑，

除了增添色澤，在香氣上也非常突出；

而在入口的時候才驚覺，原來那糖霜不僅僅是糖霜，

應該是有混入了檸檬汁，讓吃起來的風味是更加的濃郁。

抹茶可麗露

姚君子揉合了靜岡抹茶與宇治抹茶，拿近聞會有一股淺淺的抹茶香氣，

咬下抹茶的茶香會率先衝出，而後透著微苦風味，

尾韻上留著茶香與微甜風味，一口就是滿滿的日式風~。

可可 可麗露

初始聞會有著感覺甜甜的可可香，入口後反而沒有想像中那麼甜膩，

反而是一股股香醇微苦的巧克力風味。

經典原味可麗露

最後是原味的可麗露，或許是因為原味沒有額外添加其他的原料，

本身的香氣聞著更是明顯，香草莢與蘭姆酒的香氣流露在其中，

純粹的原味更能在吃著時感受到那酥脆的外層，柔嫩的內層，真的不失經典~。

姚君子甜點製造所 結語

哇~這次吃完依然讓胖達滿足~透過不同的材料間的搭配，

做出不同風味與層次的可麗露，價格也非常划算，

非常適合拿來做個下午茶點心~或者伴手禮分享給好朋友喔!

這邊胖達同樣分享資訊給各位朋友啦~~

品牌名稱:姚君子甜點製造所

地址:彰化縣社頭鄉仁愛二路22號

電話:0986-286-585

商品網址 : 點我進入

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