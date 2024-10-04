【桃園食記】参好鍋物廚房

参好鍋物是楊梅最美的火鍋店，店內走的是森林系裝潢，周圍使用大片玻璃窗白天採光非常好，店內的新鮮蔬食吧是自助式吃到飽的，有多款冷熱飲可選，連高品質的LOTTE和Mingo冰淇淋也能無限享用，店內食材更是嚴選國內有機農產品，每人一份餐點最低390元起CP值真的很高！難怪這間火鍋店在當地能有如此高的評價。

開車前往可停對面的碧瑤停車場，停車非常方便。

▲参好鍋物廚房位在参鐵燒肉隔壁，是同個老闆經營，吃鍋吃燒肉都能在同一條街上解決。

▲入內左手邊有個打卡網美牆，平時也可當作候位座位區。

▲餐廳的裝潢有讓人驚艷，使用大量的植物森林元素，座位區幾乎都是獨立空間，中間的吧台多人座位區也使用隔板隔開，除了衛生也更有隱私。

▲参好鍋物廚房菜單：現在是掃QR code點餐，這份是舊菜單價格僅供參考。

▲醬料台上有芝麻醬、沙茶醬、辣椒、青蔥、蒜泥、香油、烏醋、米醋、醬油可自行取用。

▲飲料自助吧有多款冷熱飲，這次喝了金桔檸檬茶品質很不錯喝起來不會淡淡的，甜度也剛好。

▲蔬菜自助吧的總類相當多元，幾乎都是原型食物的蔬食，現代人吃火鍋也吃得相當養身，但提醒大家拿取食材量力而為不要浪類食物。

▲冰淇淋是LOTTE和Mingo的品牌，種共有六種口味，冰淇淋又香又濃，有著滑順的口感，用勺子舀起來不會硬硬的，品質真的很不錯。

▲健康原味湯底 +20元：原味是昆布湯底，適合喜歡清淡口味的人，可以吃到原始食材的清甜。

▲養生黑蒜湯底 +80元：湯底呈現暗褐色，有濃濃的蒜香味但沒有辛辣感，加入大蔥枸杞提味，是個很適合涮肉的湯頭。

▲附餐可選白飯或麵，白飯吃起來有Q度，有芝麻點綴看起來更可口。

▲精選板腱牛：牛肉的紋理和油花分布得非常漂亮，切得很厚實但完全不影響肉體的軟嫩度，板腱的部位肉質較Q彈有嚼勁，涮完黑蒜湯底味道非常入味。

▲梅花豬套餐 390元：梅花豬的肉片也是切得很厚實，與一般平價涮涮鍋那種透光薄薄的一片很不同，肉片呈現好看的逆紋，帶點油花讓整體口感更軟嫩。

▲放山去骨雞腿排 390元：必須說他們的雞腿排是我近期內吃過最軟最嫩的了！肉質扎實纖細，咬一口感覺就在嘴中跳舞，真的蠻讓人驚艷！

▲雙色好好丸 +35元：地瓜球有兩種顏色，使用黃金和紫金地瓜製作，炸得極為酥脆沒有油膩感，擺盤也很好看。

雞蛋糕短評：一份餐點400元左右就能享用火鍋料蔬菜和飲料自助吧，CP值真的很高，冰淇淋是LOTTE和Mingo的品牌，雞肉肉質極為滑嫩有讓人驚艷，黑蒜湯底也極為香濃，老闆非常熱心助人當天還幫忙打傘，品質很不錯的火鍋店！

用餐環境★★★★

餐點★★★★☆

服務★★★★☆

CP值★★★★★



【参好鍋物廚房美食資訊】

地址：桃園市楊梅區萬福街32號

電話：034313303

官網：facebook

營業時間：11:00–15:30、17:00–21:30 (周一、周二公休)

外送：無

線上預定：無

停車場：無(對面有付費停車場)

服務費：有(10%)

洗手間：有

刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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