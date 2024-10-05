再次來到5050人氣早午餐店，心中充滿期待。熟悉的香氣撲鼻而來，彷彿每一次的光臨都能喚醒對美好早餐的渴望。

陽光透過窗戶，將溫暖的光線灑進店內，讓人感受到一種安逸的氛圍，這裡不僅是味蕾的享受更是心靈的小確幸。

店內環境寬敞而舒適，沒有壓迫感，讓人瞬間放鬆而陽光透過大窗戶灑進來，溫暖而明亮，我不禁感慨：「這才是理想中的光線啊！」

木質桌椅散發著自然的氣息，搭配柔和的燈光和生機盎然的植栽，營造出溫馨而自在的氛圍。綠意盎然的植物點綴在各個角落，讓空間更添活力，仿佛將大自然的氣息帶進了室內。

空氣中瀰漫著咖啡的香氣，明亮的空間洋溢著溫馨的氛圍，每一處細節都流露出用心的設計，讓人感受到這裡不僅是用餐的場所，更是一個可以靜享生活的空間。

這裡以桌上QRCODE掃碼點餐、自助式餐具取用，就在一旁悠閒的等待餐點上桌。

🌾 穀物優格杯：這款穀物優格杯宛如藝術品，層層堆疊的新鮮水果色彩繽紛，讓人一見傾心。每一層水果都散發著天然的甜香，與優格的微酸味道交織搭配上香脆的穀物，將康取向的優格挺不賴的。

蝦醬番茄手工義大利麵：濃郁的蒜香瞬間撲鼻而來，色彩斑斕的番茄鮮紅欲滴再搭配翠綠的節瓜和透透的洋蔥，視覺上就令人垂涎欲滴。

每一根手工製作的義大利麵都Q彈十足，彷彿在口中跳躍，伴隨著海鮮的鮮甜，輕輕咬下，酸甜的番茄與蝦醬的醇厚交織，瞬間喚醒了味蕾，隨著咀嚼的深入，微微的辣度悄然升起，初時只是輕柔的撫觸，隨後卻在口中擴散開來，形成了一種微妙的後勁。

鮭魚酪梨莎莎布切塔：酥脆的麵包底像是一張完美的小床，輕柔地承托著鮭魚的鮮美與酪梨的綿密，每一口都散發著鹽度的恰到好處。

酪梨的綿密增添了一種柔和的口感，豐富的油脂感與鮭魚的鮮味很融合，芝麻葉讓整體風味更加多元，清新的香氣和微微的苦味為每一口增添了一絲獨特的層次感。

🍮 誰不愛布丁？

對於布丁控來說，這款布丁真是夢幻之選！它擁有極為細緻綿密的口感，上頭那層滑順的奶油，為整體增添了奢華感，每一口都讓人心滿意足。

甜度恰到好處，不會過於膩口，反而讓人忍不住想要再來一口，完全滿足了對布丁的渴望。

🌿 草莓蒔蘿氣泡飲：淡淡的小氣泡在杯中跳耀，帶來了一絲活力和清新感，草莓的甜香與蒔蘿的獨特香氣完美結合，讓人感受到的清新氣息。

百香果氣泡飲：在陽光的照射下，百香果氣泡飲顯得格外誘人，酸甜滋味搭配氣泡的清爽，瞬間帶來了清涼的刺激感，讓人感受到一陣沁人心脾的快感。

咖啡檸檬氣泡飲：檸檬的清新與咖啡的香醇在口中相遇，形成了一種截然不同卻又和諧咖啡的醇厚感為整體增添了深度。

用餐心得：在悠然的氛圍中度過了一段無與倫比的時光輕聲訴說著生活的美好，每一道精緻的早午餐都讓人驚喜，搭配著朋友間的笑聲，讓這頓餐點成為難忘的回憶。

店家資訊：

➡️ 5050早午餐

🏠 新竹縣芎林鄉文德二街69號

☎️ 03 667 1003

🕘 09：00~15:00

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