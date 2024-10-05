很久沒有來和平島公園逛逛了,現在叫做和平島地質公園,2018年開始委外經營.

和平島地質公園

https://www.hpigeopark.org/

雖然不是常常來,但是每一次來到和平島公園,都會給我不一樣的體驗.

購票資訊如下,各位人客可以參考一下.

可能也有人客不知道,和平島是距離台灣最近的離島.

和平島是座落於東海的島嶼，位處基隆市中正區，基隆港東北方，是距離臺灣最近的島嶼，相隔僅有75公尺，其以臺灣第一座跨海大橋「和平橋」連接。島上的原住民巴賽族稱此島為「tuman」，漢人入墾後則稱為「大雞籠嶼」或「大雞籠山」。1870年代，為了與東北方海上的「小雞籠嶼」（即今基隆嶼）區隔以免混淆，改名「社寮島」（又稱社寮嶼）；戰後改為現名。其為北台灣最早有西方人足跡的地方，也是基隆最早有漢人入墾所在之一。

和平島的聯外交通藉著和平橋與基隆市區連接。和平島全島原分為和平島本島（舊社寮島）、桶盤嶼、中山仔島三大部分，和平島本島西邊以人造堤防與桶盤嶼相連、西北則以明德橋與中山仔嶼相接，目前三島嶼已全部連為一體。

和平島當地文史工作者的考證，連接和平島與基隆市區的和平橋，結構上極可能是台灣歷史上最早建造的第一座鋼筋水泥橋，但現有的橋梁已非當年的古橋所以無法考證。

以上資料摘錄自維基百科

和平島地質公園的遊憩重點，就是園區內重要的海蝕地形景觀，和平島地質屬於砂岩，位在海岸線旁的奇岩巨石，因長期受迎風面海蝕及風蝕影響，造就了特殊的地形景觀，如海蝕平臺、豆腐岩、海蝕溝、海蝕崖、風化窗、海蝕洞、蕈狀岩、獅頭岩、熊頭岩等奇特的海蝕地形，最著名的則是「千疊敷」和「萬人堆」（蕈狀石）地形景觀。除了瑰麗的地形外，露出地層的生物本體化石和生痕化石是和平島地質上的寶貝，為了保護珍貴的地質資源，岩石管制區以定時及預約導覽的方式開放。

以上資料摘錄自北海岸及觀音山國家風景區

整個園區的導覽圖,各位人客可以參考一下.

和平島的歷史.

外觀很漂亮的...廁所.

如果想參加導覽的人客,建議可以先上網報名.

因為有些導覽必須事先報名,沒有接受現場報名.

現場可以報名的導覽,就是定時導覽,但是每天的場次和人數都有限制.

詳細的資訊,要請各位人客到官網上查詢.

我個人是覺得,如果有時間,有機會,參加導覽也是一個不錯的選擇.

像是最著名的阿拉寶灣,如果沒有事先預約,根本是沒辦法進去的.

阿拉寶灣,

有機會去的話,千萬別錯過.

「阿拉寶灣」在以前是阿美族人到基隆討生活時所命名，他們以臺東縣東河鄉泰源村小部落為名，頭目告誡遠離家鄉的族人們說：「千萬不要忘了自己的故鄉，要時時想念自己是阿美族人。」因此阿拉寶灣的名稱還有著「你的故鄉」的美麗含意在裡頭。

阿拉寶灣內有很多因海蝕形成一格格塊狀岩石，在日出黃金色陽光灑落時，形成攝影師之間最熱門的景點，阿拉寶灣還曾列入美國中文網評選「全球最美21個日出觀測點」之一。

阿拉寶灣，每年僅開放5-9月，且單日人數上限為300人，如果民眾有想參觀阿拉寶灣，必須七天前在和平島地質公園官方網站報名、專業導覽人員陪同及全程穿戴安全裝備，全程皆為戶外體驗，無樹木遮陰，民眾需準備物理防曬用品，再加上天候關係開放時間不長，因為這些原因使阿拉寶灣成為「秘境中的秘境」。

以上資料摘錄自基隆旅遊網

過了這座造型優美的九曲橋,就可以前往阿拉寶灣.

下方的廣場,原本是有一座琉球漁民慰靈碑,目前應該是遭到破壞而移走.

這個慰靈碑的故事,各位人客有空可以用google查詢一下.

環山步道的入口,等嶼亭再往前走130M.

照片左上方的海蝕地景,著名的蕃字洞就在這裡.

只是行前並沒有特別去做功課,就沒有拍到蕃字洞.

等嶼亭,我一直覺得這個名字取得很有詩意,也有雙關語意.

坐在等嶼亭裡,看著前方的基隆嶼,等雨停.

雖然等嶼亭是後來興建的,但是這裡的視野非常的好.

我也發現蠻多人客,也都是為了等嶼亭而來.

因為人客越來越多,有幾個拍攝角度就沒有拍了.

很多攝影愛好者會申請去阿拉寶灣拍日出,但是我覺得在等嶼亭拍日出也是一個不錯的選擇.

和平島地質公園,其實性質和野柳地質公園很相似.

可以看到很多地質景觀,和一些造型特殊的岩石.

如果能參加導覽解說,就可以聽聽解說員的說明.

也可以隨興走走逛逛,來等嶼亭看看美麗的基隆嶼.

收進口袋名單裡吧......