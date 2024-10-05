我們一家三代全家福廣受好評！紛紛炸出親友們來留言！

大家連連說拍得好棒！是哪裡拍的？是誰提議的？

知道是我爸提出來之後嚇一跳！也太酷了吧！

風格完全不是那種站直直的傳統全家福～而是歡歡樂樂的全家福～照片拍出來大家都非常活躍，情緒飽滿，連我女兒爆哭也被記錄！

下面就是我們的全家福～精修美照！

自備了兩套風格的衣服～

第一套是復古民國風，第二套則是日常服裝，都是自在輕鬆的穿著～

不是自誇，我們家女人們穿起旗袍真是曲線美人😏

▼阿嬤和孫女們❤️話說我媽打扮起來有夠肖連，拍全家福前還特地去剪了俏麗短髮。

▼一代與三代～都是阿公阿嬤的寶貝小仙女！

▼再來一張全員到齊全家福！

題外話～中間花朵盆栽超有趣的，支架居然是縫紉機！佩服攝影師的創意，不只拍照拍得生動，連想法也很有創意！

▼大姊一家～

▼我們一家與姪女～

▼我的愛哭大女兒，被如實紀錄！攝影師還說哭得好🤣真的是很與眾不同！不會一直要求小朋友笑咪咪，拍下不一樣的情緒也很棒！

▼最後我們想用一張黑白照片！比較跳脫、有老照片的感覺，充滿了年代感～

真的好～喜歡這次的全家福照片，跟以往非常不同，風格、色調、氛圍、情緒感都很獨特，太值得分享了！同時也是記錄我們家第三代最小的小寶貝滿一歲啦🥳

如果大家看完也勾起拍全家福的衝動，推推我們的攝影師～克林姆超讚的！幽默有趣又專業，有他在不怕笑不出來！也不怕動作擺不出來，克林姆會教，而且擺得比我還妖嬌咧～哈哈哈

克林姆與安淇拉的攝影棚

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