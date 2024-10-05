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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【Nowhere Taipei墨西哥餐酒館】台北車站墨西哥料理推薦！必吃異國美食「墨式塔可飯」，台北大同區超人氣美食，多人派對聚餐首選～

【Nowhere Taipei墨西哥餐酒館】台北車站墨西哥料理推薦！必吃異國美食「墨式塔可飯」，台北大同區超人氣美食，多人派對聚餐首選～

2024-10-05 15:24:00 金亮亮部落客吃喝玩樂趣 人氣：43
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窩客好文

金亮亮部落客吃喝玩樂趣

發表篇數：489篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

Nowhere Taipei墨西哥餐酒館
place台北市大同區承德路一段16號
作者本次評價：
4.95
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
5.00
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【Nowhere Taipei墨西哥餐酒館】台北車站墨西哥料

【Nowhere Taipei墨西哥餐酒館】台北車站墨西哥料

Nowhere Taipei墨西哥餐酒館」距離捷運台北車站步行約八分鐘的距離

【Nowhere Taipei墨西哥餐酒館】台北車站墨西哥料

餐廳共有上下兩樓層，晚上用餐時間一位難求，建議可以事先提早預約～

菜單透過掃描QR code線上點餐，上面不只有中文也有英文，很友善外國朋友點餐

【Nowhere Taipei墨西哥餐酒館】台北車站墨西哥料

服務人員親切有溫度，不會給人冷冰冰的感覺～

【Nowhere Taipei墨西哥餐酒館】台北車站墨西哥料

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一樓有吧台區和一般座位區

【Nowhere Taipei墨西哥餐酒館】台北車站墨西哥料

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二樓以方桌為主，有兩處投影布幕轉播運動賽事～

【Nowhere Taipei墨西哥餐酒館】台北車站墨西哥料

「桑桑」調酒以紅酒為基底，使用氣質高雅的酒杯～

喝起來味道清爽有甜甜果香，酒精濃度也不會太低

這杯擊中我心非常好喝，以性價比來說這杯太值得點了！

Nowhere冰茶」以長島冰茶概念作變化，有著漂亮的漸層顏色

高粱酒、啤酒混搭基酒，這款酒精感重，喝完會有點微醺感～

整體風味清爽略帶點梅子香氣，是杯會受女性歡迎的調酒！ 　

【Nowhere Taipei墨西哥餐酒館】台北車站墨西哥料

「招待特調SHOT」以琴酒為基底，有梨子和椰子的香氣，乾杯！

【Nowhere Taipei墨西哥餐酒館】台北車站墨西哥料

【Nowhere Taipei墨西哥餐酒館】台北車站墨西哥料

【Nowhere Taipei墨西哥餐酒館】台北車站墨西哥料

「墨西哥辣椒芝士球」炸粉金黃薄脆，含油量不會很高

咬開來香濃起司瞬間噴發，搭配墨西哥辣椒獨特辣感超正點

這道炸物好喜歡，好吃到讓人停不下來，很適合多人派對分食～

【Nowhere Taipei墨西哥餐酒館】台北車站墨西哥料

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【Nowhere Taipei墨西哥餐酒館】台北車站墨西哥料

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「火烤海鹽中捲」外表烤的微焦，散發出誘人香氣，可擠檸檬增添清新感

中卷切的厚薄度剛好，咬起來鮮嫩有彈性不會過硬，裡面鑲入莎莎醬配料

包含番茄、紫洋蔥以及香菜，讓口感增添豐富層次感，這道很適合下酒！

【Nowhere Taipei墨西哥餐酒館】台北車站墨西哥料

【Nowhere Taipei墨西哥餐酒館】台北車站墨西哥料

【Nowhere Taipei墨西哥餐酒館】台北車站墨西哥料

「火烤手撕雞酥餅」現烤出爐香氣四溢，貼心分切四等份，方便分食

餅皮吃起來薄脆，裡面加入手撕雞肉、濃郁起司以及洋蔥絲

直接吃就很好吃，搭配醬料一起入口也別有一番風味！

【Nowhere Taipei墨西哥餐酒館】台北車站墨西哥料

【Nowhere Taipei墨西哥餐酒館】台北車站墨西哥料

「辣味吮指雞中翅」不是想像中完整的雞翅，分切得細碎好啃咬

炸粉薄脆裹上微辣哈里薩辣醬相當夠味，雞肉吃起來多汁juicy~

雞中翅單吃酸辣度明顯，佐上鄉村醬能綜合辣度也更添風味！

【Nowhere Taipei墨西哥餐酒館】台北車站墨西哥料

【Nowhere Taipei墨西哥餐酒館】台北車站墨西哥料

TACO派對組」每個口味都想吃看看，點這個準沒錯～

我更換了手作墨西哥玉米餅，餅皮吃起來柔軟有彈性

包進主食、莎莎醬、香菜碎以及紫洋蔥碎一起吃，滋味甚是美妙！

【Nowhere Taipei墨西哥餐酒館】台北車站墨西哥料

【Nowhere Taipei墨西哥餐酒館】台北車站墨西哥料

「塩香牛排」熟度適中，口感略有嚼勁

【Nowhere Taipei墨西哥餐酒館】台北車站墨西哥料

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「慢燉QQ牛腸」口感微硬脆有韌性，新奇有趣相當特別！

【Nowhere Taipei墨西哥餐酒館】台北車站墨西哥料

【Nowhere Taipei墨西哥餐酒館】台北車站墨西哥料

「阿嬷偏方秘製手撕猪」豬肉肥瘦參半，吃起來嫩而不柴，搭配起來很對味！

【Nowhere Taipei墨西哥餐酒館】台北車站墨西哥料

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【Nowhere Taipei墨西哥餐酒館】台北車站墨西哥料

【Nowhere Taipei墨西哥餐酒館】台北車站墨西哥料

【Nowhere Taipei墨西哥餐酒館】台北車站墨西哥料

「炸魚條墨式塔可香米飯」是一道受歡迎的墨西哥料理

Q米飯融合多種蔬食配料，與起司天使醬拌在一起吃，營養豐富又美味

酥炸魚條酥香可口，魚肉鮮美，淋上自製辣醬美乃滋提味，美味度令人印象深刻！

【Nowhere Taipei墨西哥餐酒館】台北車站墨西哥料

「香草巴斯克乳酪蛋糕」，味道嚐起來非常濃郁，甜度拿捏的輕盈順口

是道值得細細品味的甜食，出乎意料比許多甜點專賣店賣的還要好吃！

【Nowhere Taipei墨西哥餐酒館】台北車站墨西哥料

【Nowhere Taipei墨西哥餐酒館】台北車站墨西哥料

「日式焦糖香草布丁」盛裝在漂亮高腳杯中，質感瞬間拉升！

布丁綿密細緻有蛋香，上面依稀可看見一粒粒黑色香草籽

底層焦糖醬調和的甜而不膩恰到好處，相當美味可口～

柳橙果乾片不僅點綴好看，獨有柑橘果香搭配著吃很加分

【Nowhere Taipei墨西哥餐酒館】台北車站墨西哥料

Nowhere Taipei墨西哥餐酒館

電話：0225598270

地址：10349台北市大同區承德路一段16

營業時間：週日-週四 10:00-01:00；週五-週六 10:00-02:00

官網：https://go.nowheretpe.com/blogger/pickupuu

粉絲團：https://www.facebook.com/nowheretpe/

菜單：https://online.pubhtml5.com/krkiz/mzzi/

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Nowhere Taipei 墨西哥餐酒館 墨西哥料理 異國美食 塔可飯 TACO 大同區美食 多人聚餐台北
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