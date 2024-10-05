當朋友提出這次下午茶地點想選忠孝復興附近的時候

第一個想到的就是今年初正式新開幕的貝克宅忠孝店

之前一個人跑去創始的南京店就非常喜歡印象深刻

忠孝店則是位在忠孝復興站旁甫開業不久的新光三越鑽石塔後方老宅

附近有超多咖啡廳跟美食餐廳是我自己很喜歡的一個小區

進門就先看到很有存在感的木製櫃台

跟南京店一樣有著老宅特有的韻味但又更歐風復古一點

開放式的廚房幾乎佔了整個店面的一半可以看到內場忙碌製作美味的甜點

櫃檯的常溫糕點展示櫃非常有質感

就像在欣賞高級珠寶藝術一樣可以從各個角度觀看甜點

看著看著就會想每個都來上一份

另一側的玻璃冷藏櫃則展示了各種口味的戚風蛋糕

如果多人用餐還可以選擇4.5吋的可愛圓形版本

店裡座位不算太多一次大約可以容納6桌左右

除了一桌比較大型的長桌之外其他基本都是雙人座位

窗邊的座位是我覺得最有情調的區域

一旁復古有形的喇叭帶來舒適輕柔音樂相伴

華麗的水晶吊燈讓空間多了股貴族氣息

製作咖啡的區域自成一格也是個座位區

一旁還有各種咖啡豆跟濾掛包販售

貝克宅的咖啡是跟台北知名的威爾貝克手烘咖啡合作

也有貝克宅調配專屬的週年限定配方豆

飲品雖然不是貝克宅的強項但還是有不少選擇

乍看比南京店選項少了一些但其實有蠻多隱藏菜單可以問店員

像是朋友就成功問到不在菜單上的國寶茶跟婚禮茶

甜點菜單有不少常溫跟冷藏甜點

在南京店吃過戚風蛋糕跟小圓麵包完全是讚不絕口好吃

推薦大家如果預約用餐可以事先預留甜點避免到現場被橫掃一空

原本朋友就指定預約磅蛋糕跟圓麵包

結果我本人直接被蛋糕櫃迷惑默默新增

等到上桌簡直就是全來一份的豪氣嚇到晚來的朋友

貝克宅小圓麵包 120元

堪稱貝克宅最經典招牌的小圓麵包有三種口味

一份兩顆可以混搭

這次我們挑了草莓乳酪跟迷迭香起司

上次去南京店也吃過不過從外觀看起來大不相同

感覺做法有調整更方便吃

麵包本身發酵得很好外酥內軟

內餡飽滿大約是1:1的比例很剛好

草莓乳酪吃起來是有果肉感的自製草莓果醬

加上清爽微酸的奶油乳酪更像是抹醬的細緻綿密

迷迭香起司則是鹹口有著乳香濃郁的起司塊更有口感

帶著香草香氣很義大利的感覺

巧克力無花果磅蛋糕 110元

第一次吃貝克宅的磅蛋糕真的很驚豔

堪稱我吃過的一眾磅蛋糕中最濕潤不乾的質地

有著豐富的無花果肉跟帶著苦甜的蛋糕很搭配

一旁的鮮奶油擠花精緻到朋友以為是蛋白霜餅

不過自己覺得鮮奶油沒有起到太多口感味道變化比較偏向裝飾性質

玄米百香鳳梨戚風 240元

貝克宅的戚風蛋糕主要都是以當季水果跟不同的茶味發想

不論水果或是茶都是我很愛的甜點口味

第一次遇到把玄米茶作成戚風蛋糕

搭配百香鳳梨很有種熱帶與日本的結合

百香跟鳳梨有著很特色的熱帶水果香氣

玄米茶入味的蛋糕體蓬鬆濕潤還帶點像味噌的味道

西西里葡萄戚風 240元

每一款蛋糕的鮮奶油水果餡跟蛋糕的比例真的漂亮

幾乎是完全筆直平行的分層看了就很舒服

檸檬戚風是我很喜歡的口味但常常因為檸檬汁導致蛋糕體消泡製作有點麻煩

但貝克宅的蛋糕很成功保有戚風的雲朵鬆軟感又同時有著充分的檸檬清香與酸甜

跟多汁甜密的綠葡萄非常互補

茉莉小橘子戚風 240元

來之前看到店家貼文介紹說是秋天最喜歡的戚風就被勾起興趣

茉莉花茶口味的蛋糕體也是首次吃到有點令人想起童年的茉莉花茶鋁箔飲料

淡雅優雅的香氣若有似無綿長好聞

爽口多汁的小橘子飽滿鮮甜

真的是會讓人眼睛一亮的美味組合

冰釀咖啡 180元

正當我打算點西西里的時候忽然發現收銀機上貼著限量冰釀

詢問之後發現還有供應立刻變心

感覺純粹的黑咖啡配上豐富的甜點更百搭

這天用的是衣索比亞產的豆子喝起來酸度很明亮

入口清爽乾淨很俐落帶點尾韻的甘甜

兩次造訪貝克宅都讓人很喜歡

可以感受到店家團隊不斷精進研發甜點

不論口味或是食感都讓人驚喜不會膩

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2024/09/21

花費: TWD1130(戚風蛋糕x3+冰釀+小圓麵包+磅蛋糕各1)

貝克宅 忠孝店

FB粉絲團/IG/官網

11:00-19:00

公休日: 週一

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: Yes

有無限時: Yes (客滿2小時)

低消限制: 每人一杯飲品

多元支付: 可 (信用卡)

可否訂位: 可

地址: 〒106 台北市大安區忠孝東路三段248巷13弄16號

電話: 02-2778-6082



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