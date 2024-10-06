如果你在忙碌一天之後，想找個地方放鬆一下，那麼居酒屋真的是個不錯的選擇！今天要介紹的就是「老藏野炭火居酒屋-板橋江翠店」，位於板橋江子翠捷運站6號出口，走路只要1分鐘就能到，非常方便！

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1.老藏野炭火居酒屋 板橋江翠店~店家資料

遠遠就能看到店面濃厚的日式風格，讓人有種瞬間飛到日本的錯覺。

2.老藏野炭火居酒屋 板橋江翠店~店家環境

走進店裡，寬敞的環境讓人感覺舒適自在，非常適合跟朋友聚會小酌。店內牆面還掛著滿滿的招牌推薦，讓你不怕選錯菜。

特別的是，這裡真的有用炭火烤串，木炭高溫鎖住食材的原汁原味，每一口都能感受到火候的美味。

3.老藏野炭火居酒屋 板橋江翠店~菜單

菜單很豐富，不但有牛肉、豬肉、雞肉、海鮮、野菜、炸物、湯品、甜點、小菜...等，任君挑選。

酒類部分也很豐富，但......提醒大家

【未滿18歲，請勿飲酒 ；喝酒不開車、開車不喝酒】

4.老藏野炭火居酒屋 板橋江翠店~美食味道分享

一坐下來，店員就會送上一盤開胃毛豆，讓你在等待的同時可以先開開胃。接著就是各種美味料理登場了！

剝皮辣椒牛肉串 $160：這道菜牛肉包裹著剝皮辣椒，帶點微辣又多汁，完全是下酒菜的首選。

伊比利豬肋蔥串 $170：這道菜的豬肋搭配炭烤蔥段，香氣四溢，豬肉的油脂與蔥汁的融合真的是一絕。

卡門起司豚肉串 $160：創意料理的代表！豬肉片包著起司，再搭配小番茄，酸甜的番茄不僅去油解膩，還讓豬肉更加美味。

4.4 和風明太子洋蔥 $150

辛辣洋蔥搭配上明太子及和風醬，中和了洋蔥的辛辣感，多了一份解膩的清爽感。

4.5 豚肉麻糬串 $130

這道豚肉麻糬串真的是創意十足！豬肉夾著Q彈麻糬，入口後先感受到豬肉的香氣，再咬下去就有麻糬的Q彈口感，兩者結合的味道讓人驚喜，是相當特別的烤串選擇！

白醬海鮮烏龍麵 $230：喜歡烏龍麵的朋友千萬不能錯過！濃郁的白醬配上Q彈的烏龍麵，再加入蛤蜊、鮮蝦等海鮮，滿滿的鮮味和奶香，讓人一口接一口停不下來。

名古屋手羽先 $160：這道微辣的手羽先，外酥內嫩，雞翅控們必點！

炸蝦天婦羅 $180：外酥內嫩的炸蝦天婦羅，不油膩，絕對是搭配啤酒的好伴侶。

老藏野鹹豬肉 $280：這道鹹豬肉出乎意料的好吃，肥瘦比例剛剛好，搭配配菜讓口感層次更豐富。

雞翅干貝 $260：製作工序繁瑣，雞翅裡包裹著滿滿的干貝，兩種不同的口感在嘴裡交織，讓人忍不住一再回味。

松露鮮干貝 $290：新鮮的干貝加上松露點綴，入口是干貝的鮮甜，緊接著是松露的香氣，這道料理我個人強力推薦！

明太子大草蝦 $220：滿滿的明太子覆蓋在草蝦上，烤過的香氣讓海鮮的鮮味更濃厚，超級滿足。

明太子山藥 $150

我是山藥的忠實粉絲，居酒屋的這道明太子山藥讓我吃一次就愛上了！綿密的山藥口感，上面鋪滿濃郁的明太子醬，每一口都讓人感受到豐富的層次感，這道菜真的成了我每次必點的心頭好。

起酥麻吉燒 $130：這道甜點有著酥脆的外皮，裡面卻是Q彈的麻糬，搭配煉乳入口，甜而不膩。

梅酒冰釀番茄 $120：這道梅酒冰釀番茄，酸甜清爽，搭配冰沙口感，讓人驚豔，是夏日的完美小品。

4.16 麝香哈密瓜汽水 $120

4.17 西洋梨奶酒 $160

麝香哈密瓜汽水是一款無酒精飲料，不愛喝酒的人也可以放心點來解渴。每一口都充滿了濃郁的哈密瓜香氣，味道自然香甜，非常清爽，超適合搭配烤串享用！



這款西洋梨奶酒，真的讓人愛不釋口！入口可以感受到濃郁的西洋梨果香與滑順的奶香完美結合，甜而不膩，口感細膩。喜歡果香調酒的朋友絕對會喜歡這款，喝起來非常順口。

【未滿18歲，請勿飲酒 ；喝酒不開車、開車不喝酒】

5.老藏野炭火居酒屋 板橋江翠店~整體感受

老藏野炭火居酒屋不僅菜色豐富，創意十足，環境舒適，交通便利，無低消、不限時，特別適合晚上跟朋友聚會或是小酌。建議來之前一定要先預訂位子，因為這裡真的非常受歡迎，常常客滿喔！

6.老藏野炭火居酒屋 板橋江翠店~店家資料

老藏野炭火居酒屋-板橋江翠店

電話 : 02-2252-8528

營業時間 : 週一 ~ 週日 18:00-01:30

地址 : 新北市板橋區文化路二段353號

交通資訊 : 捷運 - 江子翠站6號出口

開車 - 江翠國小地下停車場(文強交通)

公車 - 公車站牌 捷運江子翠站 、江翠國小(文化路)

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