我對壽司，普通喜歡

我對迴轉壽司，超喜歡(有兜過風比較好吃?!)

但在嘉義還真的是有很久一段時間只有爭鮮可選，是近幾年才終於有壽司郎和藏壽司

還有嘉義起家的恃悟丸也很推薦

這次跟台中友人約飯局，多一人幫忙分食，就終於來試試看台中才有的「平祿壽司」吧

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餐廳名稱：平禄壽司-五權店(台中市北區五權路409號)

餐廳連結：FB粉絲專頁 Instagram

營業資訊：04-22069688 11:00-22:00

分店資訊：

▪ 松竹店(台中市北屯區松竹路三段362號)

餐點介紹：參考FB粉絲專頁菜單

用餐日期：2024.09



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▲平禄壽司-五權店 店面

▲平禄壽司-五權店 用餐環境

跟壽司郎和藏壽司100%相同的座位設計環境

一排排的沙發座

▲平禄壽司-五權店 用餐方式

跟壽司郎和藏壽司80%相同的點餐與送餐方式

每桌都有點餐平版，也能用自己的手機掃碼點餐

▲平禄壽司-五權店 用餐方式

有迴轉台，一些小包裝調味料也會在上面轉

▲平禄壽司-五權店 用餐方式

也有直達列車，還有送餐的機器人(豹)喔

不同的是，這裡沒有丟盤子、熱水龍頭和扭蛋抽獎喔

但是!!這裡有垃圾桶!!

▲平禄壽司-五權店 自助飲料區

門口前的帶位區旁就是自助飲料台，有冷的無糖玄米茶和三種果汁飲料

每桌則會有保溫壺裝的熱無糖玄米茶(店員帶位時會問要不要)

鰻魚玉子燒 NT 70

第一輪當然馬上就先來一份我最愛的組合鰻魚玉子燒!!

兩塊玉子燒上都有烙「平祿壽司」的文字呢，真可愛

玉子燒軟嫩，不像爭鮮的那麼甜

不過鰻魚的蒲燒醬太多且又偏鹹，我不是很喜歡

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厚切蒲燒鰻魚 NT 70

跟玉子燒鰻魚一樣的問題，醬偏鹹

不過可能因為這鰻魚是厚切的，肉的比例較多，相對好像沒那麼鹹

魚油那層軟嫩、略有彈性，不會像果凍蒟蒻那麼Q

星鰻 NT 80

有句成語一石二鳥，而這是一星鰻二壽司飯

其實就是沒併排的兩貫星鰻握壽司嘛

肉質綿密柔軟，但還是醬汁略重鹹...讓我不想點第二、第三輪

厚切東洋貝柱 NT 60

鰻魚和生食干貝是我最愛的壽司二味! 好在繼三貫偏鹹的鰻魚後

生食干貝真的就夠清淡了，柔嫩柔嫩，不錯!

大切生鮭魚 NT 70

鰻魚茶碗蒸 NT 100

平祿壽司的特色之一就是茶碗蒸跟味噌湯都各有超過四種口味!!

茶碗蒸看起來都很花俏豐盛

碳燒雞薯條 NT 40

點餐時還在擔心會不會是有用很多馬鈴薯充量的「雞+薯」條

結果就是長條的炸雞塊嘛，搭配它們酸甜的橘紅醬汁很不錯呢!

感覺比麥X勞麥X雞塊皮更薄、也更接近真實雞肉口感，單價還更便宜(笑)

黃金海鰻 NT 60

四片很像牛舌餅的炸魚排，搭配甜辣醬、蘿蔔泥和點綴一串海葡萄

▲黃金海鰻

從切面可見扁扁的魚肉略呈透明，當時我還覺得很像水針魚

也因為肉很扁，其實吃不到魚肉的味道和肉感，感覺都在吃炸麵衣和調味醬，但也還蠻好吃的就是了(笑)

平祿的菜單上的日文是鱧(ハモ)，英文則是Moray，但兩者卻是不同的魚種

(1) 鱧(ハモ)，英文是Pike conger，學名是Muraenesox bagio，台灣魚類資料庫查到的中文名是百吉海鰻，俗稱海鰻(之一，很多魚都被叫海鰻)、虎鰻 ，不算高價魚種，多加工為鰻魚羹或罐頭食品

(2) Moray，則應該是日文的鱓(うつぼ/ウツボ/utsubo)，學名是Gymnothorax kidako，台灣魚類資料庫查到的中文名是蠕紋裸胸鯙，俗稱錢鰻、虎鰻，食用經濟性魚種

我自己參考網路圖，純猜測黃金海鰻的真身應該是...うつぼ吧

花枝比目魚 NT 90

(左)花枝 (右)比目魚

上桌時還以為是送錯品項，因為乍看碗中全是長的一樣的炸團物， 不像菜單照片上明顯看得出是團狀的炸花枝和條狀炸比目魚

若不想盲吃，那就要仔細看，麵衣下有些深紫色的是炸花枝(數小段花枝腳炸成一團)，沒有深色「底蘊」的就是炸比目魚(扁片狀的魚肉)

它們的炸物剛上桌時都是熱燙的，熱食會感覺有略帶油但是不會覺得膩，不過冷掉後就看起來泛著油光、 不好吃了

綜合蝦蟹天婦羅 NT 90

兩尾炸蝦和好幾塊對半切的小螃蟹

螃蟹有撒少量椒鹽，口味偏台式；炸蝦則是日式炸蝦天婦羅，厚厚脆皮裹著柔軟的蝦身，就是淡淡油味

摩摩喳喳 NT 90

太大一碗了吧!!

裡面有很多細細的碎冰，看起來像粥或糊般濃稠，而非湯水漾

配料也不花俏，只有波羅蜜條和半透明花豆形狀的亞答籽

口味我很愛!有椰奶香但甜度不高，順口不過甜膩

可能沒那麼正宗(甜)但蠻合我的口味的

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