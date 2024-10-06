說到台北信義區的美食天堂，怎麼能不提到Lins Burger林斯漢堡呢？

這裡不僅提供經典的美式漢堡，還有多元化的義大利麵、豐盛的早午餐、飲品、奶昔、沙拉和甜點等多樣選擇

無論你是漢堡迷、義大利麵愛好者，還是想找個輕鬆的早午餐地點，Lins Burger林斯漢堡都能滿足你的味蕾

你可能以為Lins Burger林斯漢堡只是賣漢堡的地方，但其實這裡的菜單豐富到超乎你的想像

除了各種創意滿分的美式漢堡外，還有充滿義式風情的義大利麵，每一口都能品嚐到濃郁的醬汁與Q彈麵條的完美結合

當然別忘了搭配一杯濃郁香甜的奶昔，或是清爽的沙拉來平衡整體口感

如果你是甜點控，這裡的甜點更是你的完美收尾，讓你在一頓美味大餐後再享受一口甜蜜

Lins Burger林斯漢堡位於台北信義區，距離六張犁捷運站只要幾分鐘步行，交通非常便利

附近還有自費的嘉興公園地下停車場，開車族也不必擔心找不到停車位，隨時都可以輕鬆抵達這間美式餐廳

不論是下班後的晚餐聚會，還是週末來這裡享用一頓悠閒的早午餐，這裡都能成為你放鬆身心的好去處

Lin's Burger林斯漢堡美式餐廳-台北信義店

電話：02-27320688

營業時間：11:30-21:00

地址：臺北市信義區和平東路三段173號

粉絲團：https://www.facebook.com/LinsBurger2

IG：@linsburger02

信義店 訂位網站 https://foodie.oddle.me/4ixr

外帶外送網站 https://linsburger-sy.oddle.me

最新優惠活動 https://oddle.io/131ucs

這次我選擇了他們家的豪華雙層牛肉堡，那真的是肉食主義者的天堂

每一個漢堡都嚴選7盎司100%純牛肉漢堡排，依照黃金比例每天手打現拍，肉質鮮嫩多汁

雙層牛肉的設計更是讓你在每一口都能感受到雙倍的肉香，口感飽滿又紮實

不僅牛肉排讓人驚豔，他們的手工牛奶麵包也是一大亮點

外層烤得酥脆，內心卻依然香軟，與鮮嫩的牛肉排形成絕妙的口感對比

再搭配上每日直送的新鮮生菜、洋蔥和濃郁的起司，這樣的組合真的讓人一咬下去，味蕾馬上爆炸

Lins Burger林斯漢堡每天新鮮製作的手工漢堡，從麵包到肉排，每個細節都充滿了滿滿的誠意

兩片厚實的牛肉排疊在一起，讓你每一口都能吃到滿滿的牛肉，絕對是肉食族的頂級享受

店家超貼心的，還提供一次性手套，你就能大口大口的吃肉

不需要擔心食物掉落，或是手指沾滿醬汁，體驗滿滿的肉香與層層豐富的口感

薯條完美掌握了外酥內軟的比例，每一根薯條都煎炸得恰到好處，不會過硬，也不會太軟

在眾多義大利麵料理中，明太子雞腿排義大利麵是一道充滿創意與美味的特色菜

結合了日式明太子的濃郁風味與雞腿排的多汁肉質，再搭配義大利麵的獨特口感，讓每一口都充滿驚喜

這道料理不僅味美，更富含營養，是愛好義大利麵的你不可錯過的美食選擇

精心煎烤的雞腿排外皮酥脆，內裡多汁，每一口都能感受到雞肉的鮮嫩

與明太子醬料相互融合，形成一個美味的平衡

無論是單獨享用雞腿排，還是將其切成塊狀與義大利麵混合，都能讓人品味到豐富的層次

義大利麵選用了彈牙口感的麵條，煮至剛剛好的硬度，完美吸附醬汁而不會過於軟爛

每根麵條都沾滿明太子與白醬，咀嚼時能感受到麵條的筋道與醬汁的香濃，帶來雙重享受

如果你跟我一樣，對炸物情有獨鍾，那Lins Burger林斯漢堡絕對會成為你的美食天堂

他們的BBQ火烤大雞翅根和香濃起司條，可是炸物界的明星美食，絕對讓你每一口都大喊過癮

話說回來，Lins Burger林斯漢堡的BBQ火烤大雞翅根可是店裡的人氣NO.1

光是聞到那股濃郁的BBQ醬香，就讓人忍不住流口水

每根雞翅根都經過精心火烤，外皮微焦，內裡卻保持著豐滿的多汁感，每一口都是無與倫比的美味享受

這樣的雞翅，無論是下班後的宵夜，還是朋友聚會的開胃小吃，絕對讓你的味蕾都超級滿足

Lins Burger林斯漢堡的香濃起司條也是必點款，這款起司條可是一絕，還會牽絲呢

外層炸得酥脆到位，咬下去的瞬間，就能感受到濃郁的起司融化在口中的那份幸福感

每一口都是滿滿的香濃起司，讓人忍不住大口大口地吃

這起司條不僅是主餐的完美配角，也是當作零食的小確幸，不試試真的會後悔唷

想要一頓既清新又健康的美味餐點？那就不要錯過Lins Burger林斯漢堡的煙燻鮭魚沙拉

它富含優質蛋白質和健康脂肪，同時搭配新鮮蔬菜，讓你在享受美味的同時，也能輕鬆攝取營養

配上油醋醬，讓每一口都多了一層清新酸香的味道

油醋醬的酸甜平衡，不僅完美襯托了煙燻鮭魚的濃郁風味，還讓整道沙拉的味道更上一層樓

來Lins Burger林斯漢堡絕對不能錯過他們的飲品選擇！我點了芒果氣泡飲和草莓奶昔，每一口都讓我驚艷

首先是芒果氣泡飲(左)，這款飲品完全是炎炎夏日的救星

芒果的天然甜美加上氣泡的清爽感，讓你每一口都像是在享受陽光下的清新風味

再來是草莓奶昔(右)，這款奶昔絕對是甜蜜愛好者的夢想

濃郁的草莓風味，搭配絲滑的奶昔質地，每一口都像是在品嚐草莓的果實，帶來無比的幸福感

飯後總是需要來點甜蜜的收胃，那就來試試Lins Burger林斯漢堡的巧克力布朗尼吧

這道甜點可是讓人一試成主顧的美味，巧克力布朗尼，每一口都讓人感受到濃郁的巧克力風味

外層略微酥脆，內部卻是濃厚的巧克力質地，咬下去的瞬間，巧克力的香氣瞬間在口中爆炸，令人陶醉

如果你跟我一樣超愛甜點，那Lins Burger林斯漢堡的檸檬玫瑰塔絕對是你的不二之選

檸檬的清新酸香帶來了絕妙的味覺享受，酥脆的塔皮包裹著柔滑的檸檬餡料，讓整道甜點充滿了層次感

無論是午餐後的小甜點，還是午後茶時間的搭配，檸檬玫瑰塔都是你的理想選擇

這裡的氛圍非常適合朋友聚餐或是情侶約會，每個角落都充滿了溫馨與輕鬆的美式氛圍

即使你無法親自到店裡享用美食，也不必擔心

店家提供了Uber Eats 線上點餐外送服務，讓你在家中也能輕鬆享受他們的美味

想在台北找一家真正用心做漢堡的餐廳嗎？那麼Lins Burger林斯漢堡美式餐廳絕對是你的不二之選

不論是想來一頓極品手工漢堡，還是享受早午餐的悠閒時光

這裡都能滿足你的味蕾，讓你吃完滿滿幸福感～還不趕快約朋友來一場美食之旅

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