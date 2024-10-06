為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台北美式漢堡推薦｜Lins Burger林斯漢堡-信義店，手工極品漢堡與人氣早午餐

台北美式漢堡推薦｜Lins Burger林斯漢堡-信義店，手工極品漢堡與人氣早午餐

2024-10-06 15:08:00 饅頭弟 人氣：66
share
邀約
窩客好文

饅頭弟

發表篇數：2211篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

林斯漢堡美式餐廳 Lins Burger 台北信義店
phone02-27320688
place台北市信義區和平東路三段173號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

說到台北信義區的美食天堂，怎麼能不提到Lins Burger林斯漢堡呢？

這裡不僅提供經典的美式漢堡，還有多元化的義大利麵、豐盛的早午餐、飲品、奶昔、沙拉和甜點等多樣選擇

無論你是漢堡迷、義大利麵愛好者，還是想找個輕鬆的早午餐地點，Lins Burger林斯漢堡都能滿足你的味蕾

/tmp/php41o9bG

 

 

你可能以為Lins Burger林斯漢堡只是賣漢堡的地方，但其實這裡的菜單豐富到超乎你的想像

除了各種創意滿分的美式漢堡外，還有充滿義式風情的義大利麵，每一口都能品嚐到濃郁的醬汁與Q彈麵條的完美結合

當然別忘了搭配一杯濃郁香甜的奶昔，或是清爽的沙拉來平衡整體口感

如果你是甜點控，這裡的甜點更是你的完美收尾，讓你在一頓美味大餐後再享受一口甜蜜

Lins Burger林斯漢堡位於台北信義區，距離六張犁捷運站只要幾分鐘步行，交通非常便利

附近還有自費的嘉興公園地下停車場，開車族也不必擔心找不到停車位，隨時都可以輕鬆抵達這間美式餐廳

不論是下班後的晚餐聚會，還是週末來這裡享用一頓悠閒的早午餐，這裡都能成為你放鬆身心的好去處

台北美式漢堡推薦｜Lins Burger林斯漢堡-信義店，手工極品漢堡與人氣早午餐Lin's Burger林斯漢堡美式餐廳-台北信義店

電話：02-27320688

營業時間：11:30-21:00

地址：臺北市信義區和平東路三段173

粉絲團：https://www.facebook.com/LinsBurger2

IG：@linsburger02

 

信義店 訂位網站 https://foodie.oddle.me/4ixr

外帶外送網站 https://linsburger-sy.oddle.me

最新優惠活動 https://oddle.io/131ucs

/tmp/phpCJwhqm

 

 這次我選擇了他們家的豪華雙層牛肉堡，那真的是肉食主義者的天堂

每一個漢堡都嚴選7盎司100%純牛肉漢堡排，依照黃金比例每天手打現拍，肉質鮮嫩多汁

雙層牛肉的設計更是讓你在每一口都能感受到雙倍的肉香，口感飽滿又紮實

不僅牛肉排讓人驚豔，他們的手工牛奶麵包也是一大亮點

外層烤得酥脆，內心卻依然香軟，與鮮嫩的牛肉排形成絕妙的口感對比

再搭配上每日直送的新鮮生菜、洋蔥和濃郁的起司，這樣的組合真的讓人一咬下去，味蕾馬上爆炸

Lins Burger林斯漢堡每天新鮮製作的手工漢堡，從麵包到肉排，每個細節都充滿了滿滿的誠意台北美式漢堡推薦｜Lins Burger林斯漢堡-信義店，手工極品漢堡與人氣早午餐

/tmp/phpqq7a9c

/tmp/php9rOzh4

 

兩片厚實的牛肉排疊在一起，讓你每一口都能吃到滿滿的牛肉，絕對是肉食族的頂級享受

/tmp/phpJmUrUV

/tmp/phpOvYg3N

 

店家超貼心的，還提供一次性手套，你就能大口大口的吃肉

不需要擔心食物掉落，或是手指沾滿醬汁，體驗滿滿的肉香與層層豐富的口感台北美式漢堡推薦｜Lins Burger林斯漢堡-信義店，手工極品漢堡與人氣早午餐

/tmp/phpyfRr7r

/tmp/phpG23KSY

 

薯條完美掌握了外酥內軟的比例，每一根薯條都煎炸得恰到好處，不會過硬，也不會太軟

/tmp/phpdEgxLG

/tmp/phpC9iYTz

 

在眾多義大利麵料理中，明太子雞腿排義大利麵是一道充滿創意與美味的特色菜

結合了日式明太子的濃郁風味與雞腿排的多汁肉質，再搭配義大利麵的獨特口感，讓每一口都充滿驚喜

這道料理不僅味美，更富含營養，是愛好義大利麵的你不可錯過的美食選擇

/tmp/phpL65rTh

/tmp/phpChMjqn

 

精心煎烤的雞腿排外皮酥脆，內裡多汁，每一口都能感受到雞肉的鮮嫩

與明太子醬料相互融合，形成一個美味的平衡

無論是單獨享用雞腿排，還是將其切成塊狀與義大利麵混合，都能讓人品味到豐富的層次

/tmp/phpA8w1Vc

/tmp/phpNrv4o4

 

義大利麵選用了彈牙口感的麵條，煮至剛剛好的硬度，完美吸附醬汁而不會過於軟爛

每根麵條都沾滿明太子與白醬，咀嚼時能感受到麵條的筋道與醬汁的香濃，帶來雙重享受

/tmp/phpNcObQ0

 

如果你跟我一樣，對炸物情有獨鍾，那Lins Burger林斯漢堡絕對會成為你的美食天堂

他們的BBQ火烤大雞翅根和香濃起司條，可是炸物界的明星美食，絕對讓你每一口都大喊過癮

話說回來，Lins Burger林斯漢堡BBQ火烤大雞翅根可是店裡的人氣NO.1

光是聞到那股濃郁的BBQ醬香，就讓人忍不住流口水

每根雞翅根都經過精心火烤，外皮微焦，內裡卻保持著豐滿的多汁感，每一口都是無與倫比的美味享受

這樣的雞翅，無論是下班後的宵夜，還是朋友聚會的開胃小吃，絕對讓你的味蕾都超級滿足台北美式漢堡推薦｜Lins Burger林斯漢堡-信義店，手工極品漢堡與人氣早午餐

/tmp/php1JGB4U

/tmp/phpO9h10S

/tmp/php7iQYpR

 

Lins Burger林斯漢堡的香濃起司條也是必點款，這款起司條可是一絕，還會牽絲呢

外層炸得酥脆到位，咬下去的瞬間，就能感受到濃郁的起司融化在口中的那份幸福感

每一口都是滿滿的香濃起司，讓人忍不住大口大口地吃

這起司條不僅是主餐的完美配角，也是當作零食的小確幸，不試試真的會後悔唷

/tmp/phpnE4woQ

/tmp/phpLxX4Hz

/tmp/phpS87Z88

 

想要一頓既清新又健康的美味餐點？那就不要錯過Lins Burger林斯漢堡的煙燻鮭魚沙拉

它富含優質蛋白質和健康脂肪，同時搭配新鮮蔬菜，讓你在享受美味的同時，也能輕鬆攝取營養

配上油醋醬，讓每一口都多了一層清新酸香的味道

油醋醬的酸甜平衡，不僅完美襯托了煙燻鮭魚的濃郁風味，還讓整道沙拉的味道更上一層樓

/tmp/phpzOtK0I

/tmp/phpjQRPxj

/tmp/phpoYvJxU

/tmp/phpWnoi1v

 

 Lins Burger林斯漢堡絕對不能錯過他們的飲品選擇！我點了芒果氣泡飲和草莓奶昔，每一口都讓我驚艷

首先是芒果氣泡飲()，這款飲品完全是炎炎夏日的救星

芒果的天然甜美加上氣泡的清爽感，讓你每一口都像是在享受陽光下的清新風味

再來是草莓奶昔()，這款奶昔絕對是甜蜜愛好者的夢想

濃郁的草莓風味，搭配絲滑的奶昔質地，每一口都像是在品嚐草莓的果實，帶來無比的幸福感

/tmp/php4H7SqK

/tmp/phpiUtNnn

/tmp/phpK81jJ0

 

飯後總是需要來點甜蜜的收胃，那就來試試Lins Burger林斯漢堡的巧克力布朗尼吧

這道甜點可是讓人一試成主顧的美味，巧克力布朗尼，每一口都讓人感受到濃郁的巧克力風味

外層略微酥脆，內部卻是濃厚的巧克力質地，咬下去的瞬間，巧克力的香氣瞬間在口中爆炸，令人陶醉

/tmp/phpP9zGLi

/tmp/php0WgXwE

/tmp/phpOMY7LC

/tmp/php3r9Dvi

 

如果你跟我一樣超愛甜點，那Lins Burger林斯漢堡的檸檬玫瑰塔絕對是你的不二之選

檸檬的清新酸香帶來了絕妙的味覺享受，酥脆的塔皮包裹著柔滑的檸檬餡料，讓整道甜點充滿了層次感

無論是午餐後的小甜點，還是午後茶時間的搭配，檸檬玫瑰塔都是你的理想選擇

/tmp/phpFwKerF

/tmp/phpkxuOzm

 

這裡的氛圍非常適合朋友聚餐或是情侶約會，每個角落都充滿了溫馨與輕鬆的美式氛圍

/tmp/phpfhXp93

/tmp/phpr9ygpM

/tmp/phpT9HOnv

/tmp/phpmPaOhh

/tmp/phpK8QreT

 

即使你無法親自到店裡享用美食，也不必擔心

店家提供了Uber Eats 線上點餐外送服務，讓你在家中也能輕鬆享受他們的美味

/tmp/phppwudHv

/tmp/phpfF8JG8

/tmp/php26ZNaM

/tmp/phpdodSZp

 

想在台北找一家真正用心做漢堡的餐廳嗎？那麼Lins Burger林斯漢堡美式餐廳絕對是你的不二之選

不論是想來一頓極品手工漢堡，還是享受早午餐的悠閒時光

這裡都能滿足你的味蕾，讓你吃完滿滿幸福感～還不趕快約朋友來一場美食之旅

/tmp/php46jWx4

喜歡可以加入我的粉絲團~麻煩幫我按個讚唷^^

174844-319

文章標籤
饅頭弟 台北美式餐廳 Lins Burger林斯漢堡 台北美式餐廳推薦 台北美式漢堡 台北美式漢堡推薦 台北義大利麵推薦 信義區美食 六張犁美食 台北漢堡推薦 台北聚餐推薦 Lins Burger 台北早午餐推薦 台北早午餐 信義區早午餐 信義區義大利麵 漢堡餐廳推薦 美式漢堡
創作者介紹
創作者 饅頭弟 的頭像
饅頭弟

饅頭弟生活大小事




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

人氣超高的隱藏版小吃！新店安坑平價必吃「劉家
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up