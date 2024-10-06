「明水然·樂」是台北一位難求的無菜單鐵板燒名店，連續兩年榮獲網路溫度計「此生必嚐十大高CP值無菜單鐵板燒」第一名冠軍名店，中台灣第一間店開在台中大魯閣10F！停車方便，用餐環境為日式簡約風格相當舒適，$1,600+10%就能吃到高級食材加上頂級服務，讓人有尊榮級享受，家庭聚餐、情侶約會、企業包場聚餐都適合！

對了！因為明水然樂是預約制無菜單鐵板燒，僅提供一個月內訂位，假日沒訂位幾乎是排不到，所以想吃建議一定要提早訂位 ➡️線上訂位。

明水然·樂 台中大魯閣店

地址：401台中市東區復興路四段186號10樓

電話：04-2227-8030

營業時間：11:15–15:30、17:15–22:00

線上訂位：https://reurl.cc/myMpAY（開放30日內）

會員優惠：加入樂多多APP會員（iOS｜android），可獲得主廚私房小菜入會禮乙份。及樂多多旗下全品牌積分都可通用，兌換好禮；點數60天內，到集團任一餐廳再次用餐，點數就會再次展延60天效期，超棒的體貼會員回饋機制！

說說明水然・樂

之前黛西就有吃過明水然·樂高雄三多店，日式無菜單鐵板燒的料理方式，讓人可以坐在鐵板前欣賞主廚的鐵板手藝，邊用餐邊看表演，就是鐵板燒料理最有魅力的地方。而明水然樂在台中店最人氣爆紅的套餐是《樂饗宴》，14道餐點，有活龍蝦、生食級干貝、日本和牛等高級生鮮，價格卻只要$1,600元+10%起，C/P值超高，合理的價格高貴不貴，很適合約會，或來犒賞自己平時工作的辛勞享受美食。

其實明水然樂現在在全台已經有九家店，因為生意極好，所以現在要進駐台中，之後還要開到台南、北高雄、桃園等地。據説明水然樂還紅到國外，日本、香港、新加坡都有了海外直營店，真的是超級猛，一間鐵台灣鐵板燒餐廳可以到海外拓店，真的是鐵板燒界中的台灣之光啊！

日式裝潢設計

而明水然·樂最招牌的就是這座日式大燈籠，無論哪一間分店都一定會有這個小造景，醒目卻不失優雅。這次黛西拜訪台中大魯閣店，來到台中大魯閣10F時，一看到這顆大燈籠就立馬認出來是明水然樂。

黛西私心很喜歡他們家的裝潢設計，淺木色的風格，明亮舒適卻又不失隱私感。





以格柵式包廂增加用餐隱私感，每個用餐區都有自己的鐵板燒師傅與服務人員，對於每一桌客人的服務都是相當在乎與用心。

明水然・樂菜單

明水然樂台中大魯閣店有兩款套餐，分別為兩千有找的「$1,600 樂饗宴套餐」與「$2,400 樂盛宴套餐」，基本款都有鮮猛活體龍蝦、北海道生食級干貝、現流魚，高級食材不手軟，C/P值超高。而且 $1,600 的主餐還可以選到日本 A5 和牛，根本就是物超所值！

明水然套餐

$1,600 樂饗宴套餐 ：新鮮活龍蝦、北海道生食級干貝、時令鮮魚片，肉品三選一：日本A5和牛、日本A4和牛、 國宴頂級桂丁雞。

：新鮮活龍蝦、北海道生食級干貝、時令鮮魚片，肉品三選一：日本A5和牛、日本A4和牛、 $2,400 樂盛宴套餐 ：新鮮活龍蝦、北海道生食級干貝、南非鹽蒸活鮑魚（升級）、日本赤海膽（升級）、整尾時令鮮魚（升級），肉品三選一：日本A5和牛菲力、頂級桂丁雞、西班牙伊比利豬。

而明水然樂的無菜單料理還有一大特色，就是他們家餐點都是歷經3個月以上測試研發創新而成。約2個月就會有新菜色或是餐點微調，讓人可以回頭訪店時，都可以有更驚喜的用餐體驗，充滿新鮮感。而跟其他分店不一樣的是，台中大魯閣店有獨家的龍蝦菠蘿堡或和牛堡菠蘿包哦！

親子友善餐廳

這天帶著1Y1M的小松露寶寶一起來吃無菜單鐵板燒，店家有幫我們準備兒童餐椅，也有兒通餐具可以使用，是親子友善鐵燒餐廳呢！！！用餐期間小松露是一路從頭吃到尾，幾乎每一道都有參與到，吃得超開心！還比我們多吃了一碗白飯，食量有夠好，看來是有當美食家的天份（笑）

兒童用餐規定

兒童100cm以下免低消，101cm~149cm兒童低消$799元，150cm以上酌收大人費用。小 朋友低消可單點食材酒水或點兒童餐$799。（如兩位小朋友也可點一套兒童餐分享）

明水然·樂無菜單鐵板燒14道菜吃什麼？

到了明水然·樂台中大魯閣新時代店，服務生帶位前往我們的座位，此時座位上的餐具已經都準備好，精緻的餐具擺設也是用餐的小細節，像是金筷搭配櫻花筷架、富士山造型衛生紙紙鎮，都是充滿著日式氛圍感。

接著上招待的飲料氣泡飲以及充滿清新香氣的白桃烏龍茶，茶品在用餐時可以享用。

接下來就看看明水然·樂無菜單鐵板料理這天上了哪一些菜色，因為沒有菜單，所以用餐起來，每一道菜都是充滿著期待的心情迎接。而每一道餐點師傅都有著詳細的介紹，讓每一到鐵板料理透過師傅的分享都更增添了美味。

是說…，先森不久前才去吃了高雄萬豪鐵板燒，他說價格高，鐵板燒師傅卻一句話也都沒有說，沒有分享食材特性及料理特色，讓他還蠻失望的。而來到明水然樂，不僅嘴中吃到了美味鐵板料理，還可以聽得見師傅口說的好食材與料理特性，讓他覺得用起餐來的體驗更棒了！





看這在鐵板旁的醬汁就有這麼多，光看都是一種享受，同時也讓人充滿著對這些醬汁的好奇。

第一道：醋漬蘿蔔、蘋果洋蔥

使用日本米醋醃漬的漬物洋蔥及蘿蔔，加入紫蘇葉、柚子皮提味，並用檸檬醬油及果醋調味，吃起來清爽，可以在用餐時隨時搭配著餐點吃。

用餐時有發現在要吃完漬物時，服務生會主動來幫忙補，都不用自己提醒服務生，這點很加分！

第二道：蒜蜆湯

蒜蜆湯，溫熱的日式陶杯，一口口酌飲，可以喝到大量黃金蜆與蒜頭慢火熬煮精華鮮美，非常適合暖胃的一個開頭料理。

第三道：龍蝦膏芝心蛋捲





蛋液鋪上鐵板，可以發現有些綠綠的部分，原來那是龍蝦的蛋、蝦膏！煎香在用火炙燒過，香氣在鐵板上時就已散發出來。

雞蛋豆腐、波士頓龍蝦膏蛋捲、玉米苗、日本鮭魚卵，一一擺盤。

玉米苗是台灣少見的生菜，先吃一口玉米苗品嚐其清香，再搭配龍蝦膏蛋捲與雞蛋豆腐一起吃，內有帕瑪森起司的香氣，各種食材的搭配，蛋皮焦香，口感十分豐富。

而用龍蝦膏當作這道料理的元素之一，正式明水然·樂波士頓龍蝦料理三吃的第一個開頭！

第四道：北海道生食級干貝佐金莎醬

看著師傅將干貝放在鐵板上排排站，一面一面煎得金黃充滿香氣，接著擺盤呈現，這就是吃鐵板燒最有趣的地方，從料理的原形、過程到上桌都參與其中，讓人超享受。





北海道生食級干貝，在鐵板燒料理到5-7分熟，搭配魚子醬及手工熬製金沙醬，添加了一些清酒，讓醬汁的甜味更提鮮。干貝咬起來柔軟充滿輕甜的滋味。而最上面的綠色葉菜為高級的有機花草「小牛血葉」，是台灣少見的進口生菜，讓餐點更有高級感。

第四道 $1,600：日本帆立貝佐芥子和風醬

帆立貝紅藜麥，帆立貝很大顆，保留貝柱、貝卵與貝唇，咬起來相當有彈性。

搭配著超級食物紅藜麥，有著微酸的調味，可以用小湯匙舀來吃，我們家小松露可是超級愛這藜麥，吃了好幾口呢！

第四道：$2,400 北海道赤海膽

若是點$2,400套餐，那帆立貝這道會變成北海道赤海膽！！！北海道赤海膽、蟹黃豆腐、鮭魚卵跟米餅，米餅不僅是裝飾品，而是有鹹度的提味，融在嘴中的米香，跟主食材一起搭配著享用，海膽濃郁中有著雞蛋豆腐的Q彈跟米餅的風味，多層次且一點也不違和。

第五道：季節時蔬

台灣杏鮑菇、山藥、台灣鮮蘆筍、貝比生菜。

鮮切的山藥澱粉牽絲液體，吃起來口感很療癒，而由山藥打發加入明太子做成的明太子山藥泥，有著視覺與味覺上畫龍點睛的效果，跟貝比生菜、蘆筍、杏鮑菇搭配一起吃，有綿密、有鹹香，十分有層次。

第六道：$1,600 時令季節鮮魚

隨著季節打撈的新鮮漁獲，每次來可能都會吃到不同的魚種。黛西這天品嘗到的是青衣 ，屬於山鱸魚的一種時令鮮魚。

去刺的青衣魚，膠質豐富，外表煎到酥脆，魚肉吃起來相當有彈性也嫩，厚切的魚肉，吃起來更有口感，搭配鍋巴一起吃，是讓人蠻驚喜的創意搭配，多了一層酥脆的口感及淡淡米香。醬料是淋上特製制的紫蘇梅醬，與芝麻葉一起咬下多了清爽感，

第六道：$2,400 整尾現流魚品





$2,400 的套餐直接升級為整尾的現流魚品，這天明水然·樂為我們上桌的是「紅目鰱」。

有著大眼睛的紅目鰱，聽師傅解釋道，紅目鰱的魚鱗與魚皮貼合，所以會喜歡將魚的皮面煎到酥酥脆脆口感再上桌。

底下墊著一片搭配魚骨高湯熬煮而成的柚香大根，旁邊有著金桔、胡椒粗粒及鹽之花。喜歡酸可以擠上金桔增添酸香風味，想要鹹一點的，輕沾鹽之花就十分提味。

因為魚皮與魚鱗貼合的特色，輕輕一撥就可以將魚皮輕易掀開，紅目鰱細嫩的肉質由慢火鐵板煎，豐富的膠質咬起來嫩且鮮美。

而時令現流魚可是明水然樂的主要特色之一，透過每日產地直送的新鮮魚貨，每日不同的魚種都考驗著鐵板師傅的功力。

打卡烏魚子

這個是打卡會送的烏魚子，搭配蘋果及白蘿蔔切片，一口咬下，吃起來濃郁但清爽。

第七道：$1,600 乾煎文甲佐柚子胡椒

乾煎文甲佐柚子胡椒採用日本料理店專用生食級的「文甲花枝」，文甲花枝的特色為急速冷凍下保留的花枝鮮甜美味，把腥味降到最低的零，保有爽脆的口感。明水然樂師傅透過日式刀工，將花枝雕為龜殼紋，佐上柚子胡椒味增醬，讓花枝的嫩中多了些口感。

第七道：$2,400 鹽蒸鮑魚

喜歡高級食材的，拜託一定要點 $2,400套餐，除了前面有提到的海膽，整尾現流，海鮮還吃得到整顆的南非活鮑魚。

明水然·樂的鮑魚料理，採用低溫熟成的「鹽蒸」方式料理，以酸豆、萊姆增加風味，再加上日本昆布，用粗鹽讓昆布脫水，以不加任何一滴水的方式，單純萃取昆布水分熟成鮑魚，料理過程極為講究，聽著師傅講解，也才了解到想要鮑魚有著美味的關鍵多麽費工，真是有趣。





在上桌前，師傅會詢問客人鮑魚內臟有沒有要吃，因為是可以吃的，只是有些人會不吃內臟，所以都會先問一下，上桌前也會再次確認鮑魚的口器是否有清乾淨，避免客人會吃到。

南非活鮑魚，搭配娃娃菜、鴻禧菇，佐上松露奶油。

臟器圍繞外圈，可以跟鮑魚一起吃，豐富油脂跟海鮮味。

很特別地是透過這樣鹽蒸完的報於，吃起來真的非常Q彈不會硬，口感很好，鮮味也非常高！

第八道：炙燒龍蝦頭味噌湯

還記得前面有說到龍蝦三吃嗎？第二吃來了！那就是用龍蝦頭熬煮的味噌湯～以柴魚高湯為基底，搭配三種味噌：赤味噌、白味噌、加賀味噌及龍蝦頭一起熬煮。

味噌湯喝起來不會太鹹，有著龍蝦的香氣，西嗆十足，而且還可以吃得到龍蝦肉！

第九道：和牛堡菠蘿包

之前黛西到明水然高雄店吃的時候，這道的麵包是用布里歐堡，但台中店跟其他店差異化的是他們家用的是和牛堡菠蘿包。

這個和牛堡菠蘿包採用A4、A5和牛加上豬絞肉一起打成的漢堡肉，將漢堡排煎到冒油泡，讓漢堡排乾一點，讓和牛富含油脂的肉質吃起來不會這麼油膩。

搭配番茄莎莎醬，有著一點點辣椒的微微辣度增加層次。而和牛漢堡排在香煎的過程中會產生牛油，這時候師傅也沒有浪費這些牛油，而是會用來再煎菠蘿包內側，讓香氣更滿溢。和牛肉、夾上菠蘿包，甜甜的菠蘿以及中間莎莎醬與綠卷生菜添加層次感，一口一口咬著覺得好幸福啊～。

第十道：時令活龍蝦佐南瓜醬

這不是來了嗎～龍蝦三吃的第三吃！「乾煎龍蝦」！！

來自加拿大的波士頓龍蝦，肉質吃起來會比美國的更紮實、更鮮甜。

連龍蝦螯都幫忙細心去殼，讓人在用餐時完全不避自己動手狼狽去殼就可以大啖龍蝦的美味。

龍蝦在料理過程中以乾煎＋清蒸方式料理，在料理過程中可以看見師傅會壓一下龍蝦，原因是為了讓龍蝦的神經更貼近鐵板引出肉質的鮮美，真的是邊吃邊長料理知識的概念。

旁邊搭配櫛瓜、南瓜醬，上頭刨上烤過的夏威夷果仁，增添堅果的香氣。

師傅建議由龍蝦尾開始吃，而看這龍蝦肉是有先幫忙挑出來的，讓人用叉子就可以直接插起來，很方便客人享用。而完整的1/2隻龍蝦，以$1,600+10%這個價位就能吃到，真的是C/P值超級高！活體龍蝦料理就是美味！！

第十一道：芒果冰沙

在前面吃了一輪海鮮後，準備要來到鮮肉料理，這邊會先上上新鮮芒果冰沙，主要作用是清新味蕾，這樣接下來吃主餐時，嘴裡可以先去除海鮮味道，用最乾淨的舌頭來品嚐肉品的美味。

第十二道：$1,600 台灣桂丁雞

$1,600的套餐可以選A4和牛、A5和牛，也可以選台灣桂丁雞，我們這次吃到的是桂丁雞。

桂丁雞標榜沒有打抗生素，採自然野放、有機飼料養成的雞種，在2016年被選為國宴食材之一，因此被稱為「國宴雞」，有些高級火鍋店的菜單中也會出現桂丁雞的選擇。





以乾煎的方式，透過高溫鐵板鎖住雞肉的鮮甜肉汁，外表的金黃酥脆香氣十足，肉質則是咬起來是Q彈鮮美的！

旁邊有鹽隻花跟粗胡椒鹽顆粒可以搭配著吃。

當然還有透過鐵板煎炒的鬆軟蒜頭，搭配著吃多了蒜香更美味，想要吃多一點蒜頭的也可以跟師傅提出。

第十二道：$2,400 A5和牛菲力

來喔！客官們請看看～這個和牛肥瘦交織，白色脂肪的油花分布像是雪花狀一樣細緻，這即是和牛肉質軟嫩、口感多汁細膩的原因。

不過比較起日本A5和牛、日本A4和牛油脂豐富過頭的口感，我自己會喜歡和牛菲力瘦肉部分，油脂才不會過於油膩。





一開始可以先吃原肉，街著搭配蒜頭或沾點鹽之花提味都可以感受到和牛的美味。

A4熊本和牛菲力，堅持耗時多序的油封料理方式，將和牛乾煎過，有著外酥內軟的特色，充滿香氣，和牛原肉的脂肪，咬起來軟嫩具香氣，不僅有油花多之感，也有著瘦肉溫和的口感。

如果不吃牛的人，也可以選擇西班牙伊比利豬。

第十三道：櫻花蝦炒飯

鐵板燒經典的炒飯，在上桌前，師傅會詢問一般份量是碗的6分滿，是不是要多一點或是少一點，但老實說，吃到這邊真的是超飽了～根本沒辦法再多吃，真的只能少吃了。

明水然樂炒飯的特點是會有兩種蛋料理一起做成炒蛋，先炒蛋酥，再將蛋跟飯拌在一起炒，讓每顆飯粒能粒粒分明又都能沾得到蛋液，讓但香味有更豐富的層次。

果真每一口吃起來都是滿滿的香氣，還有櫻花蝦的口感（（超超超超飽足））

第十四道：甜點 蘋果鳳梨餡酥皮

終於來到了最後一道的甜點料理「蘋果煎餅」。

將蘋果外皮的酥皮煎到外表香酥，淋上手工熬煮蘋果醬，比起油炸蘋果派來說，用鐵板煎的相對清爽多了！

酸V帶有蘋果香甜的口感與果香，吃起來十分清爽。

招待甜點：核桃布朗尼





最後還有甜點布朗尼，鐵板煎過會是有溫度的布朗尼。

軟嫩具有巧克力香，吃起來有濕潤感，是最後一道的濃郁結尾！

旅行狂愛吃筆記

明水然·樂的新鮮食材，用合理的套餐價格，14到豐富的菜色推出在客人面前，最吸引人的真的就是它的高C/P值！而且無菜單料理的新奇搭配創意的料理，是一間讓人會想回訪的高級鐵板燒料理店！記得想吃的話務必定位，假日可都是高朋滿座的喔！

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店家/景點資訊

店家名稱：明水然·樂 台中大魯閣店

所在地址：401臺灣台中市東區復興路四段186號10樓

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:15-22:00

店家電話：04-2227-8030

評價：★★★★★

備註資訊：

休息時間：下午15:30-17:15

線上訂位：https://reurl.cc/myMpAY（開放30日內）

會員優惠：加入樂多多APP會員，可獲得主廚私房小菜入會禮乙份。及樂多多旗下全品牌積分都可通用，兌換好禮；點數60天內，到集團任一餐廳再次用餐，點數就會再次展延60天效期，超棒的體貼會員回饋機制！ Google即時導航