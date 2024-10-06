來到水里除了吃著名的董家三兄弟肉圓、二坪冰店外，這間開業了50年的正義小吃部在當地也是很熱門的餐廳，在google有800多篇評論4顆星，它們的什錦炒麵有滿滿的配料超級豐富，炒飯也是滿滿一盤很大器。
開車前往可停中正路路邊停車格或水里鄉立停三立體停車場。
▲正義小吃部門口看起來非常居家，就是台灣傳統小吃的外貌。
▲店內有醬料區、餐具可自行取用。
▲座位區為多人方桌，整體空間算寬闊乾淨，沒有傳統小吃店的油膩感。
▲正義小吃部菜單：有主食、湯、小菜、炸物和各式炒類，黑板上的是當日食材品項。
▲炒飯 80元：配料有肉片、玉米粒、紅蘿蔔絲和蔥段，蛋液炒得非常細幾乎都分散在整盤炒飯中，炒飯使用胡椒提味鹹度適中，份量頗大，但整體吃起來有點偏油。
▲蚵仔煎蛋 170元：煎蛋表層煎得焦香上色很漂亮，蚵仔大顆又飽滿，吃不出什麼腥味，這道是很常出現在海產店的料理。
▲小菜滷味我們點了滷蛋、油豆腐和海帶，油豆腐顏色深還蠻入味的。
▲炒什錦麵 120元：麵體使用黃麵，配料有滿滿的香菇、豆芽、豬肝內臟類、魷魚、蔬菜、紅蘿蔔等食材，吃起來非常豐盛，醬汁味道不錯鹹度適中。
雞蛋糕短評：水里市區的50年老店，什錦炒麵配料超多，炒飯的份量也很大香氣十足，餐點CP值高，店內很有居家的感覺。
用餐環境★★★
餐點★★★★
服務★★★★
CP值★★★★☆
【正義小吃部美食資訊】
地址：南投縣水里鄉民族路420號
電話：0492770905
官網：facebook
營業時間：11:00–14:30、17:00–19:30 (周三公休)
外送：無
線上預定：無
停車場：無
服務費：無
洗手間：有
刷卡：無
【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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