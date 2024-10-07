前言

上次在「北橫公路」前往「拉拉山國家森林遊樂區」的路上，看到了「小烏來風景特定區」路牌，就在想它到底跟「烏來」有甚麼相似處呢❓❓

為什它也跟「烏來」沾上了邊，原來「烏來」在「泰雅族語」是溫泉的意思啊 ~

但是它稱為「小烏來」的原因，並不是因為它也有溫泉，而是它也有「瀑布」😅

一、小烏來觀景臺 (寰宇平台)

(一)、大漢溪

進入「小烏來風景特定區」的範圍不久，就會碰上了「小烏來觀景臺」，建議一定要停下來看看風景 ~

「小烏來觀景臺」可以看到蜿蜒的「大漢溪」遊走在群山之間，而顏色也因為高山上翠綠植被擁有了碧綠色彩~

(二)、小烏來瀑布

「小烏來觀景臺」另一個方向，可以看到遠處的「小烏來瀑布」~

一旁還有一條「瀑布底步道」。

顧名思義就是一條可以通往「小烏來瀑布」下方的步道啦 😏

在觀景台上就可以到「瀑布底步道」的海拔的起落非常大，可能走完可以就不想逛後續的景色了，於是大漠就不挑戰啦 😅

喜歡的人爬山的人可以嘗試看看喔 😆

(三)、羅浮橋

觀景台的右側，可以看到綠葉中的一點紅「羅浮橋」😆

如果要前往「拉拉山國家森林遊樂區」的話，就必須依靠它越跨「大漢溪」，繼續銜接著「北橫公路」 ~

二、水岸綠廊步道

離開了「小烏來觀景臺」再來就抵達「小烏來停車場」正式進入觀光區域 ~

停車場附近的景色還不錯，只是入口有點難找 ~

買完票就可以進入「水岸綠廊步道」~

其實不買票也可以走「水岸綠廊步道」，只是就不能進入「天空步道」和「天空繩橋」後頭的區域 😅

步道一旁的溪流是「宇內溪」~

在夏季會開放某的時段，讓大家到「宇內溪戲水區」玩水 ~

現在大家看到的區域，因該不是戲水區， 要往「宇內溪戲水區」的話，不能往「天空步道」的方向 ~

而要往返方向去，才可以抵達真的水岸 ，不是步道 😆

繼續往「天空步道」前進 ~

三、天空步道

驗票後才能要進入「天空步道」，還有觀賞已經倒下的「風動石」~

(一)、天空步道

橋體是以吊掛的方式支撐 ，因此很多遊客同時在上面行走會有點晃動，加上底部的透明強化玻璃，讓大漠感到刺激害怕 😖

橋梁非常短，加上大家都要拍照，可能需要稍微等一下 ~

一窩蜂擠上去不太好，橋梁還是有乘種限制的 ~

(二)、風動石

等待的期間，可以先看看一旁的「風動石」~

據說他以前可是站立的呢 ~

在風吹的時候，「風動石」可是會搖晃，就像不倒翁一樣 😎

可惜在「蘇力颱風」侵臺時倒下了，大漠無緣見到它最酷的時候 😅

(三)、小烏來瀑布

走到「天空步道」盡頭，可以看到「小烏來瀑布」的起始點 ~

它的缺口超級小的，但「小烏來觀景臺」那頭卻很壯觀 😮

「平靜」與「湍急」只有一線之間 😆

這裡還可以看到瀑布最底部 ~

四、天空繩橋

離開了「天空步道」，準備往下一個景點「天空繩橋」的路上，要先跨越「宇內溪」。

在跨越「宇內溪」橋上面，橋的左側還有一個有瀑布可以欣賞 ~

而橋的右側也是可以見到「風動石」~

如果他還是站立的話，這裡似乎視野比 「天空步道」那邊更讚 😆

走「天空繩橋」的話，也是需要驗票的。

還有它是一條單行道只能走一次，所以要好好把握橋上的風景 ~

「天空繩橋」如果人很多的話，想要停下來拍照會擋到後頭的人，真是令人感到很緊張 😓

不走「天空繩橋」的話，也是有山路小徑可以到達對面，也是過橋後要回來的路 ~

所以不想走 「天空步道」和「天空繩橋」的人是可以不用買票的 😄

一條令人覺得衝衝忙忙的吊橋，路口處因該管理分批放行的 😓

有些遊客是不拍照、不看景的人會一直往前走，搞得要一直快點走，體驗很不好 😑

五、森林步道

走過「天空繩橋」後，就踏入了「森林步道」~

這是第一次看到步道上有山洞，通常不都是繞過去嗎 😆

不知道做甚麼用的小水池 ~

(一)、和平吊橋

走著走著遇上了，一座看起來歷史感滿滿的吊橋 ~

橋墩上「和平吊橋」四個大字，也是充滿著歷史感 😂

這裡就可慢慢地走，慢慢地享受森林，還有橋上的景觀 👍

山中小溪 ~

(二)、龍鳳瀑布

走著走著就來到了，小烏來第二有名的「龍鳳瀑布」~

「龍鳳瀑布」的池底到起來比「小烏來瀑布」小很多 ~

不知道是不是距離太遠，「龍鳳瀑布」看起來好小一個 😅

大漠印象中記得，有一條路是可以走到「龍鳳瀑布」附近，但是大漠沒有走，準備回家啦 😅

回到「天空繩橋」途中的山路上，看到的「和平吊橋」~

地圖

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