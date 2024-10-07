



喜歡吃炭火燒肉的我每次點餐時都要小心翼翼計算、不敢放開隨意點，超怕吃完荷包就大失血。朋友揪聚餐時有提到：蘆洲中原路昭和園炭火燒肉屋蘆洲店不僅能燒肉火鍋一次滿足，還能以吃到飽的價格享受單點的品質，昭和園蘆洲店有多種獨家調味可搭配燒肉，豐盛自助吧還提供冷熱飲、冰淇淋、爆米花、各式麵食甚至是生啤酒喝到飽，每位只要777元起，有4種不同價位可選能滿足不同用餐需求，壽星也有優惠，是很受歡迎的蘆洲燒肉火鍋吃到飽餐廳。蘆洲昭和園炭火燒肉屋溫暖的日式風格裝潢充滿人情味，手機點餐方便快速，想吃什麼都能任意點、只要不浪費就好。因為昭和園使用長方形下吸式炭火烤爐、還提供衣物芳香劑，烤完不會滿身滿燒肉味，這點對處女座的我很加分！得知他們1199就能日本和牛吃到飽，粉絲團還有辦按讚+分享文章生蠔吃到飽活動後，就決定和友人相約過去大快朵頤一番！(未成年請勿飲酒.酒後請勿開車)

蘆洲區中原路27號的蘆洲昭和園日式燒肉屋交通很便利，因鄰近熱鬧的長安街商圈，附近有927、928、橘10、橘13…等公車經過的「中原長安街口」站牌，及14、綠232公車到達的「忠義廟」公車站，捷運族也能從中和新蘆線蘆洲捷運站搭公車再走過來，轉角有Times 蘆洲長安街停車場、銜接64快速道路的永安大橋旁也有停車場，不論想搭車或開車來都很方便。

蘆洲昭和園日式燒肉屋的營業時間很貼心，平常週一到週五從傍晚營業到深夜，對於忙碌的上班族來說，下班後都能隨時來享受美味燒肉。而週六、週日更是從早上11點半就開門、整天無午休，假日時無論是早午餐、下午茶還是晚餐，都能找到時間來大快朵頤。

昭和園日式燒肉蘆洲店日式木門搭配櫻花樹和木椅的門面，營造出一種和諧而優雅的氛圍。櫻花樹的柔和粉色與木門的自然紋理形成鮮明對比，木椅的存在則增添了一絲溫暖與親切感，讓人有種想要坐下來小憩的衝動，讓人能感受彷彿來到一個充滿詩意的世外桃源。

昭和園日式燒肉蘆洲店有接受預約訂位，除了線上預訂系統也接受電話預約。消費需+10%服務費、同桌需點選相同方案，自帶酒精飲品會酌收200元開瓶費，支付方式接受現金和臺灣Pay。

而且不像有些吃到飽的店不收單人用餐，昭和園蘆洲店單人用餐不加價，但需提前預訂、以免現場沒有位子。(未成年請勿飲酒.酒後請勿開車)

蘆洲昭和園日式燒肉服務很貼心，在櫃台還有放置衣物芳香噴霧給人使用，讓人在經過美味的燒肉盛宴後，不必擔心身上沾染烤肉味、還能保持清新和自在、帶著滿滿的幸福感繼續後面的行程。

昭和園蘆洲店有浮世繪風格的壁畫、溫暖燈光、日式暖簾的空間充滿日式風格的美感，也讓人感受到靜謐與放鬆，室內的櫻花樹能喚起對自然的渴望與對生活美好的向往，讓人能夠瞬間放下繁忙的生活，享受片刻的寧靜與舒適。

店裡的動線規劃得不錯，無論是前往自助吧取餐、還是回到座位上，都能輕鬆自在，不會因為擁擠或混亂而感到煩躁。

昭和園蘆洲店有提供壽星優惠折扣，當日壽星用餐打8折、當月壽星打9折，但只針對點777和999價位的壽星才可享折扣喔！

昭和園蘆洲店有提供小孩餐具、兒童餐椅，也可攜帶貓狗等寵物，但需控制好、不可吼叫以免嚇到小孩。

兒童收費的部分：90公分以下清潔費100(不收服務費)、91公分到110公分兒童價250、111到140公分兒童半價、141公分以上的兒童則收成人價。

每桌桌上都有6樣辛香料、調味鹽，芥末椒鹽、古代岩鹽、新疆孜然、香辣黑胡椒、椒鹽檸檬跟八味唐辛子，再加上自助吧的店家特調醬料，吃燒肉時能享受多樣化的調味，也跟牆上「一燒十味」的訴求吻合。

昭和園日式燒肉蘆洲店菜單，因為考量到有些人會隻身來打牙祭，背面也有單人套餐的食材選項。昭和園有十幾家分店，蘆洲昭和園有其他別的分店沒有的特殊菜色。

蘆洲店有4種用餐價格，777、999、1199、1798，777的食材跟一般燒烤店相似，999開始就比較特別。

因為老闆希望讓客人吃得開心又能控制預算，所以特別設定選999方案的朋友可免收服務費。

999開始就是有和牛、橫膈膜還有大草蝦鳳螺，香魚、鬆阪豬、牛舌、牛排。1199的部分則有A5和牛及新增的F1和牛，1199再加599就會送鹿兒島和牛一份，還能波士頓龍蝦、極品大鮑魚、肋眼牛排吃到飽，每人還送一隻手臂蝦。

在別的地方幾乎沒有提供1199和牛系列吃到飽的部分，而一般如果要吃龍蝦吃到飽可能要兩、三千以上，在昭和園蘆洲店只要1798就能龍蝦吃到飽！

昭和園蘆洲店用餐120分鐘、點餐90分鐘，成人每人低消499。

蘆洲店是用手機掃Q R CODE點餐，不用再等服務生來才能點餐，手指輕輕一滑就能馬上下單，能讓整個用餐過程更順暢，也減少了點錯餐的麻煩。

手機點餐可以10分鐘點8樣菜，聽起來好像有限制對不對？但其實根本不會啊！每輪8樣烤個幾輪就滿滿一桌，而且因為燒肉和火鍋都是同時吃，這樣不但避免點太多吃不完浪費食材，還能讓人隨時點到最新鮮、最想吃的食材。

當然，點餐要以不浪費為主，若點太多沒烤完而浪費食材就會額外酌收費用喔！

昭和園蘆洲店的自助吧很豐盛，主菜、飲料、配菜、甜點通通包辦，不論是全家聚餐、情侶約會，還是朋友相聚，每個人都能找到自己喜歡吃的，辦聚餐或慶祝活動來這裡就對了！(未成年請勿飲酒.酒後請勿開車)

自助吧區的冰箱冰有罐裝飲料，冰箱門上清楚標示非酒精類的免費暢飲、拿酒精類飲品就要加價。

雖然罐裝可樂跟汽水的成本高，但罐裝飲料保留了最純正的味道，客人喝下去的每一口都能感受到氣泡十足的爽感，也看得出店家的用心。

(未成年請勿飲酒.酒後請勿開車)

店裡引進的冰淇淋品牌很特別，冰櫃裡放的是與日本明治冰淇淋技術合作的Sucre冰淇淋，冰淇淋的溫度控制得不錯，還蠻好挖的。

除了有罐裝可樂、汽水，現場也有擺放咖啡機，還提供無糖日式綠茶、可爾必思、飯店級的芭樂青檸等多種冷熱飲料喝到飽，想喝什麼都能自己弄，最厲害的就是店裡還有生啤酒無限暢飲喔！

朋友聚會、同事慶祝或下班放鬆時，有生啤酒喝到飽的就能更盡興。(未成年請勿飲酒.酒後請勿開車)

啤酒花泡沫的細膩綿密台啤生啤酒，豐富的泡沫不僅視覺上讓人充滿期待，喝的時候也能帶來柔滑的口感。鎖住啤酒香氣的泡沫讓啤酒喝起來更加順口，每一口都充滿了啤酒花的清新與麥香的濃郁，瞬間能感受到舒爽與解渴的快感，無限暢飲的生啤酒也讓用餐氣氛更加歡樂。(未成年請勿飲酒.酒後請勿開車)

這個冷藏櫃裡備有新鮮水果、中華豆花和中華甜愛玉，多樣化的甜點選擇讓客人餐後也有一個爽口的收尾。

店裡還有口感香甜輕脆的爆米花，簡單卻能勾起無限的快樂，特別適合大人、小孩邊吃邊聊天。

而且爆米花也是安撫小朋友的好幫手，讓家長們可以安心享受其他美食，一邊盡情享受燒肉的樂趣，一邊陪著小朋友開心吃。

醬料區有蒜蓉醬、味噌醬、辣味醬，前面還有檸檬切片、鹽蔥醬跟日式泡菜，鹽蔥醬一般是單點店才會有，目前蘆洲吃到飽的店只有他家有。

因為店裡有提供火烤兩吃，所以也有提供一些青菜、菇類跟火鍋料給人自取。

旁邊有加湯的湯壺，加湯的湯底可以自取，也有意麵、王子麵、王子寬麵可以拿去煮火鍋，也能讓整餐更加滿足。

目前店家有推出Fb搜尋「我愛吃燒烤-蘆洲昭和園日式燒肉屋」粉絲團按讚+分享第一篇文章就能享有生蠔吃到飽的活動。吃到飽的生蠔是每日限量、當日用完即止。

隔壁桌點的成都麻辣鍋看起來特別濃郁，據說是店家自己用大紅袍炒、再加自己調的麻辣醬跟牛油料理成的。

一般的燒烤附的火鍋很普通、就給一個原味鍋或泡菜鍋而已，昭和園蘆洲店有供應五種湯頭選擇，原味、辣味、泡菜、牛奶、壽喜燒，每種湯頭都特別講究，連原味鍋都是用雞骨頭熬製的。還有店家自己熬的壽喜燒湯底、牛奶鍋則附有起司片！

老闆覺得時代在進步、要與時俱進，希望讓來的客人不管是燒肉或火鍋都能吃的滿意，所以湯頭口味就是跟一般燒烤店不一樣，不是一般燒肉店那種棄之可惜的附屬火鍋而已。

這可說是吃到飽的加分項目！燒肉吃到一半來碗好吃的火鍋料，吸滿濃郁湯底的鍋物，還能讓整個用餐更加豐富，一次體驗到味覺的雙重享受！

跟一般燒烤吃到飽的店不同，昭和園蘆洲店不是用瓦斯烤肉、而是炭火燒烤，烤過的肉香氣跟口感都更有層次！

昭和園蘆洲店使用長方形下吸式炭火烤爐，比圓型烤爐可以放更多的食材，良好的排煙設計也讓人烤完不會整身燒肉味。

日本A5和牛。

堪稱肉界寶石的日本A5和牛，細緻均勻的油花如同大理石紋般遍布整片肉面，白中帶粉的油脂在燈光下閃閃發亮、肉質極其細膩，油花與瘦肉完美融合，也讓每一口咬下去都充滿了濃郁的香氣和豐富的層次感。

A5和牛在炭火上稍微烤一下就能吃了，柔嫩多汁且可享受到入口即化的口感，每一口都是濃郁的牛脂香，搭配炭火熏烤增添的香氣，真的是口中的極致享受。

日本F1和牛。

日本F1和牛切得超大片！F1和牛融合和牛及乳牛的特色，具有和牛柔嫩細緻的油花，卻不會因油脂太多而吃得膩口，肉質也較為Q彈性。

因為F1和牛肉質紮實且帶有適中的油花，烤過之後外表微焦、裡面柔嫩多汁，牛肉的鮮甜與脂肪的香氣完美融合。每一口都能感受鮮腴味美的口感。

用炭火燒烤可以將食材的精華完美鎖住，炭火的高溫能迅速封住肉汁，讓每一口都多汁鮮美還帶著迷人的碳烤香氣。而湯底講究的火鍋更是另一番享受，鍋物的口感豐富層會人吃得心滿意足。

一次能獲得燒肉與火鍋雙重享受，味蕾的滿足感簡直無與倫比！

美國穀飼Prime牛排。

美國穀飼牛得油花豐富，Prime是最高等級的牛肉，切得超厚的Prime牛排油花分布細緻均勻，燒烤後能吃到鮮嫩多汁，只需簡單灑上一點海鹽就能品嘗到美好的頂級牛排。

雖然因為食材很新鮮、烤過後直接吃就很好吃，但喜歡吃重口味的醬醬人超推薦搭配店家特調的醬料一起吃。

有濃郁蒜香及細緻鹹香的蒜蓉醬味能幫燒肉創造溫潤的刺激感，而帶有醇厚豆香的味噌醬則有鹹甜交織的風味，辣味醬微辣的刺激感恰到好處有不會壓過肉的原味，反而讓燒肉的油脂香氣更加鮮明，都搭配燒肉一起享用會讓人忍不住一口接一口吃不停。

除了鹹香的鹽蔥醬搭配燒肉能帶來清爽又提味的口感，店家特調的日式泡菜也帶著豆瓣的香氣，酸甜中夾雜著微辣搭配燒肉不僅解膩還激發出燒肉的多重風味，讓人口口都能吃到驚喜。

紐西蘭頂級牛舌。

來自紐西蘭、肉質純淨的牛舌口感清脆Q彈，在炭火上烤得外焦內嫩，口感Q彈帶有濃厚的肉香，咀嚼間能感受到牛舌的獨特韌性和豐富的味道。

伊比利豬。

伊比利豬肉質嫩滑，炭火烤過後油脂被充分釋放，外層微微焦脆、內裡豐滿多汁，吃起來帶有堅果的香氣，細緻滑順的口感非常迷人。

這盤是松阪豬跟牛橫膈膜。

每頭豬只有兩片松阪豬是豬肉中的珍寶，而位於胸腔和腹腔中間的橫膈膜也因相當稀少、很受所有老饕們的喜愛，這兩種肉質都有一種獨特的嚼勁。

肉香濃郁的松阪豬鮮而不腥，經過炭火烤後Q彈的肉質依搭配豐富的油脂香氣，口感極佳！而牛橫膈膜經炭火烤後特肉質Q彈牙，濃郁的肉香在口中迴盪還會越嚼越香。

這盤是藍鑽蝦、天使紅鑽蝦。

養殖在高鹽度且無汙染海域的藍鑽蝦肉質緊實鮮甜，帶有海水的清新氣息，每一口都像是在品味大海的精華。而擁有世界8大蝦美名的天使紅鑽蝦肉質豐厚，肉質Q彈且帶著甜美細膩的鮮味，所以受到許多美食愛好者的青睞！

這盤有金剛大草蝦、泰國蝦及生食級干貝。

天然海水養殖的金剛大草蝦因外殼的黑金色澤而得名，體型大且有著大頭的泰肉質肥厚結實。

金剛大草蝦肉質紮實、鮮甜多汁，每一口都充滿海洋的滋味。而泰國蝦有清爽的海洋鮮味極Q彈的蝦肉。這兩種蝦不管是燒烤或是涮火鍋，都能讓蝦迷們吃得心滿意足，感受蝦肉豐富的層次和滋味。

愛吃海產跟蝦的友人特別點了四種蝦子來大快朵頤，紅鑽蝦、藍鑽蝦、金剛大草蝦、泰國蝦齊聚一桌，簡直就是海鮮饗宴！每一口都帶來不同的鮮美體驗，從紅鑽蝦的細緻彈嫩，到藍鑽蝦的濃郁甜味，再到金剛大草蝦的飽滿肉質和泰國蝦的清新口感，每咬下一口都像是海洋鮮味在舌尖跳舞，瞬間滿足感飽滿，幸福感爆棚，讓人欲罷不能！

生食級干貝。

生食級干貝有極佳鮮度及甜度，干貝經過碳烤後還是有將干貝的原味完美保留，礤面微微焦香、裡面依舊鮮嫩多汁，每一口都能吃到爆發性的鮮味。

鮭魚骨。

鮭魚骨在炭火下烤得焦香酥脆，裡面的魚油被鎖住，外層香脆、內層嫩滑，淡淡的炭火香與鮭魚的油脂香交織，特別誘人！

半殼扇貝。

扇貝的鮮甜在碳烤後愈加鮮明，肉質滑嫩、彈性十足，微微的炭香與海味交融，咬下去的瞬間彷彿能感受到味蕾被海味襲擊。

蜜汁豬排。

甜美濃郁的蜜汁豬排，外層帶有蜜汁的香甜，內裡豬肉鮮嫩多汁，厚度很夠的豬排很能滿足吃肉的快感。

蜜汁豬排醃的很入味，在炭火的加熱下甜蜜的蜜汁與焦香的豬肉融合在一起，外層焦脆、內層多汁，每一口都能感受蜜汁的甜蜜及肉汁的完美交融。

裡面的服務相當好，服務人員都會勤快的補充自助吧食材，還會巡邏各桌看看是否要換烤網，也會以不過於打擾的方式幫忙清理桌面的空餐盤。

大腸。

大腸在炭火上烤得外脆內軟，咬下去時口感豐富而充滿油香，每一口都能感受到那厚實的質地與豐盈的味道。

昭和園有各種肉品選擇，而且不像一般的燒肉店只會直接給食材，在這裡的風味料理肉品可是經過精心調味，到味的調味讓食材的本味更加突出。

像我們當天選的孜然調味的昭和嚴選羊排、味增雞肉每一口都能感受到美味的層次感喔！

味增雞肉。

雞肉經過味增醃製香氣四溢、肉質也更鮮嫩。烤過後味增的醇厚與炭火的香氣交融，讓每一口都是完美的滋味享受。

昭和嚴選羊排。

這款羊排加了風味獨特的孜然香氣，肉嫩且多汁。經過碳烤後外層形成一層焦香的烤痕，咬下去的瞬間肉香與孜然香交錯，瞬間喚醒味蕾。

我們是平日傍晚剛開門就去，所以有拍到店裡面較沒有人樣子，但開始吃之後就能感覺人漸漸變多，後來甚至還客滿了，生意相當好耶！所以建議去之前可以先預約訂位喔！

昭和園的甜點也是不容錯過的美味！

冰櫃裡的吐司皮冰淇淋，可以選擇直接享用那冰涼滑順的口感，或是拿去烤一烤，烤過後吐司皮變得外酥內軟，搭配冰淇淋的冷熱交織，讓人超級滿足。

可用手機點的奶皇包我個人也很喜歡，剛蒸好時服務人員還會特地端出來問大家要不要來一顆，剛出爐的奶皇包熱氣撲面，吃起來奶皇香濃滑潤，熱騰騰的感覺好像在享受點心小儀式。

手機上還可以點很多可以烤的甜點，當天雖然已經吃很飽了，但還是忍不住點了好幾樣來滿足我們的甜點胃！

烤過後的巧克力布朗尼濃郁得像在嘴裡融化，起酥皮則是軟中帶點酥脆的層次感，小鬆餅則是香甜鬆軟、外皮還可以烤得更酥脆，薄薄的起司皮烤過後微微軟化，入口即化且每一口都帶著濃郁的奶香，口感輕盈卻滿足每一口都是滿滿的甜蜜享受！

還有我們平時去居酒屋愛點的碳烤日式麻吉。

日式麻吉烤到外皮微微酥脆，咬一口裡面軟糯香甜，再沾上香甜的花生粉和煉乳，真的會幸福感爆棚！

昭和園最棒的地方就是，能讓人用吃到飽的價格享受單點的高品質燒肉和火鍋！自助吧裡的冰淇淋、甜點、飲料甚至是生啤酒都應有盡有，完全滿足對美食的所有期待。火烤兩吃的設計也讓燒肉控和火鍋迷都能一次吃過癮，無論是與朋友聚會還是家庭聚餐，每個人都能吃得盡興。

昭和園日式燒肉蘆洲店不僅能火烤兩吃，火鍋的部分也不馬虎，每種湯底都是精心製作、風味獨特，讓人一次滿足想吃燒肉及火鍋的願望。每位只要777元起，甚至還有外面罕見的1199元的和牛吃到飽方案，當月或當日壽星來用餐也都有優惠，真的很超值！食材選擇多之外還有豐盛自助吧、生啤酒喝到飽，特別適合聚餐，溫馨的日式裝潢也讓人能吃得開心、喝得盡興，舒適的動線和優質服務更讓用餐的體驗無可挑剔。想要辦聚會或打牙祭的朋友，很推薦到昭和園用餐喔！

昭和園炭火燒肉屋蘆洲店

地址: 新北市蘆洲區中原路27號

電話: 02-2285-1633

營業時間: (一~五)17:30~24:00、(六)11:30~01:00(日)11:30~24:00

線上預約訂位：

https:// inline.app/booking/-M8Qun7U95OJBjxrD_Gr:inline-live-1/-MvqPJKgzt176hExW2xO

粉專：我愛吃燒烤-蘆洲昭和園日式燒肉屋

文章轉自 蘆洲燒肉火鍋吃到飽推薦-昭和園炭火燒肉屋蘆洲店，有生啤酒無限暢飲的蘆洲炭火燒肉吃到飽，超值蘆洲火烤兩吃(昭和園菜單、生日優惠) - emily愛玩美部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑