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新北市蘆洲區燒肉控必吃的燒肉吃到飽-有生啤酒無限暢飲的昭和園炭火燒肉屋蘆洲店，可享受單點品質及豐盛自助吧的超值火烤兩吃

2024-10-07 15:00:00 Emily Yang 人氣：44
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Emily Yang

發表篇數：436篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 蘆洲區

造訪商家：

昭和園日式燒肉屋蘆洲店
phone02-22851633
place新北市蘆洲區中原路27號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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 新北市蘆洲區燒肉控必吃的燒肉吃到飽-有生啤酒無限暢飲的昭和園炭火燒肉屋蘆洲店，可享受單點品質及豐盛自助吧的超值火烤兩吃

喜歡吃炭火燒肉的我每次點餐時都要小心翼翼計算不敢放開隨意點，超怕吃完荷包就大失血朋友揪聚餐時有提到：蘆洲中原路昭和園炭火燒肉屋蘆洲店不僅能燒肉火鍋一次滿足，還能以吃到飽的價格享受單點的品質，昭和園蘆洲店有多種獨家調味可搭配燒肉，豐盛自助吧還提供冷熱飲、冰淇淋、爆米花、各式麵食甚至是生啤酒喝到飽，每位只要777元起，有4種不同價位可選能滿足不同用餐需求，壽星也有優惠，是很受歡迎的蘆洲燒肉火鍋吃到飽餐廳蘆洲昭和園炭火燒肉屋溫暖的日式風格裝潢充滿人情味，手機點餐方便快速，想吃什麼都能任意點、只要不浪費就好。因為昭和園使用長方形下吸式炭火烤爐、還提供衣物芳香劑，烤完不會滿身滿燒肉味，這點對處女座的我很加分！得知他們1199就能日本和牛吃到飽，粉絲團還有辦按讚+分享文章生蠔吃到飽活動後，就決定和友人相約過去大快朵頤一番！(未成年請勿飲酒.酒後請勿開車)

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蘆洲區中原路27號的蘆洲昭和園日式燒肉屋交通很便利，因鄰近熱鬧的長安街商圈，附近有927928、橘10、橘13…等公車經過的「中原長安街口」站牌，及14、綠232公車到達的「忠義廟」公車站，捷運族也能從中和新蘆線蘆洲捷運站搭公車再走過來，轉角有Times 蘆洲長安街停車場銜接64快速道路的永安大橋旁也有停車場，不論想搭車或開車來都很方便。

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蘆洲昭和園日式燒肉屋的營業時間很貼心平常週一到週五從傍晚營業到深夜，對於忙碌的上班族來說，下班後都能隨時來享受美味燒肉。而週六、週日更是從早上11點半就開門整天無午休，假日時無論是早午餐、下午茶還是晚餐，都能找到時間來大快朵頤。

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昭和園日式燒肉蘆洲店日式木門搭配櫻花樹和木椅的門面，營造出一種和諧而優雅的氛圍。櫻花樹的柔和粉色與木門的自然紋理形成鮮明對比，木椅的存在則增添了一絲溫暖與親切感，讓人有種想要坐下來小憩的衝動讓人能感受彷彿來到一個充滿詩意的世外桃源

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昭和園日式燒肉蘆洲店有接受預約訂位除了線上預訂系統也接受電話預約消費需+10%服務費、同桌需點選相同方案自帶酒精飲品會酌收200元開瓶費支付方式接受現金和臺灣Pay

 

而且不像有些吃到飽的店不收單人用餐，昭和園蘆洲店單人用餐不加價，但需提前預訂以免現場沒有位子。(未成年請勿飲酒.酒後請勿開車)

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蘆洲昭和園日式燒肉服務很貼心，在櫃台還有放置衣物芳香噴霧給人使用，讓人在經過美味的燒肉盛宴後，不必擔心身上沾染烤肉味、還能保持清新和自在、帶著滿滿的幸福感繼續後面的行程。

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昭和園蘆洲店有浮世繪風格的壁畫溫暖燈光、日式暖簾的空間充滿日式風格的美感，也讓人感受到靜謐與放鬆，室內的櫻花樹能喚起對自然的渴望與對生活美好的向往，讓人能夠瞬間放下繁忙的生活，享受片刻的寧靜與舒適。

 

店裡的動線規劃得不錯，無論是前往自助吧取餐、還是回到座位上，都能輕鬆自在，不會因為擁擠或混亂而感到煩躁。

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昭和園蘆洲店有提供壽星優惠折扣，當日壽星用餐打8折、當月壽星打9折，但只針對點777和999價位的壽星才可享折扣喔！

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昭和園蘆洲店有提供小孩餐具兒童餐椅，也可攜帶貓狗等寵物，但需控制好不可吼叫以免嚇到小孩。

 

兒童收費的部分90公分以下清潔費100(不收服務費)91公分到110公分兒童價250111140公分兒童半價141公分以上的兒童則收成人價

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每桌桌上都有6樣辛香料、調味鹽，芥末椒鹽、古代岩鹽、新疆孜然、香辣黑胡椒、椒鹽檸檬跟八味唐辛子，再加上自助吧的店家特調醬料，吃燒肉時能享受多樣化的調味，也跟牆上「一燒十味」的訴求吻合。

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昭和園日式燒肉蘆洲店菜單因為考量到有些人會隻身來打牙祭背面也有單人套餐的食材選項昭和園有十幾家分店蘆洲昭和園有其他別的分店沒有的特殊菜色

 

蘆洲店有4種用餐價格，777、99911991798777的食材跟一般燒烤店相似，999開始就比較特別

 

因為老闆希望讓客人吃得開心又能控制預算，所以特別設定選999方案的朋友可免收服務費。

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999開始就是有和牛、橫膈膜還有大草蝦鳳螺，香魚、鬆阪豬、牛舌、牛排。1199的部分則有A5和牛及新增的F1和牛，1199再加599就會送鹿兒島和牛一份，還能波士頓龍蝦、極品大鮑魚、肋眼牛排吃到飽，每人還送一隻手臂蝦

在別的地方幾乎沒有提供1199和牛系列吃到飽的部分，而一般如果要吃龍蝦吃到飽可能要兩、三千以上，在昭和園蘆洲店只要1798就能龍蝦吃到飽！

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昭和園蘆洲店用餐120分鐘點餐90分鐘成人每人低消499

 

蘆洲店是用手機掃Q R CODE點餐，不用再等服務生來才能點餐，手指輕輕一滑就能馬上下單，能讓整個用餐過程更順暢，也減少了點錯餐的麻煩。

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手機點餐可以10分鐘點8樣菜，聽起來好像有限制對不對？但其實根本不會啊！每輪8樣烤個幾輪就滿滿一桌，而且因為燒肉和火鍋都是同時吃，這樣不但避免點太多吃不完浪費食材，還能讓人隨時點到最新鮮、最想吃的食材。

當然，點餐要以不浪費為主，若點太多沒烤完而浪費食材就會額外酌收費用喔！

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昭和園蘆洲店的自助吧很豐盛，主菜、飲料、配菜、甜點通通包辦，不論是全家聚餐、情侶約會，還是朋友相聚，每個人都能找到自己喜歡吃的，辦聚餐或慶祝活動來這裡就對了！(未成年請勿飲酒.酒後請勿開車)

 

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自助吧區的冰箱冰有罐裝飲料，冰箱門上清楚標示非酒精類的免費暢飲、拿酒精類飲品就要加價。

雖然罐裝可樂跟汽水的成本高，但罐裝飲料保留了最純正的味道，客人喝下去的每一口都能感受到氣泡十足的爽感，也看得出店家的用心。

(未成年請勿飲酒.酒後請勿開車)

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店裡引進的冰淇淋品牌很特別冰櫃裡放的是與日本明治冰淇淋技術合作的Sucre冰淇淋，冰淇淋的溫度控制得不錯，還蠻好挖的。

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除了有罐裝可樂、汽水，現場也有擺放咖啡機還提供無糖日式綠茶可爾必思飯店級的芭樂青檸等多種冷熱飲料喝到飽，想喝什麼都能自己弄，最厲害的就是店裡還有生啤酒無限暢飲喔！

朋友聚會、同事慶祝或下班放鬆時，有生啤酒喝到飽的就能更盡興。(未成年請勿飲酒.酒後請勿開車)

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啤酒花泡沫的細膩綿密台啤生啤酒，豐富的泡沫不僅視覺上讓人充滿期待，喝的時候也能帶來柔滑的口感。鎖住啤酒香氣的泡沫讓啤酒喝起來更加順口，每一口都充滿了啤酒花的清新與麥香的濃郁，瞬間能感受到舒爽與解渴的快感，無限暢飲的生啤酒也讓用餐氣氛更加歡樂。(未成年請勿飲酒.酒後請勿開車)

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這個冷藏櫃裡備有新鮮水果、中華豆花和中華甜愛玉，多樣化的甜點選擇讓客人餐後也有一個爽口的收尾。

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店裡還有口感香甜輕脆的爆米花，簡單卻能勾起無限的快樂，特別適合大人、小孩邊吃邊聊天。

而且爆米花也是安撫小朋友的好幫手，讓家長們可以安心享受其他美食，一邊盡情享受燒肉的樂趣，一邊陪著小朋友開心吃。

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醬料區有蒜蓉醬味噌醬辣味醬，前面還有檸檬切片、鹽蔥醬跟日式泡菜，鹽蔥醬一般是單點店才會有，目前蘆洲吃到飽的店只有他家有。

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因為店裡有提供火烤兩吃，所以也有提供一些青菜、菇類跟火鍋料給人自取。

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旁邊有加湯的湯壺，加湯的湯底可以自取，也有意麵、王子麵、王子寬麵可以拿去煮火鍋，也能讓整餐更加滿足。

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目前店家有推出Fb搜尋「我愛吃燒烤-蘆洲昭和園日式燒肉屋」粉絲團按讚+分享第一篇文章就能享有生蠔吃到飽的活動。吃到飽的生蠔是每日限量、當日用完即止。

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隔壁桌點的成都麻辣鍋看起來特別濃郁，據說是店家自己用大紅袍炒、再加自己調的麻辣醬跟牛油料理成的。

 

一般的燒烤附的火鍋很普通、就給一個原味鍋或泡菜鍋而已，昭和園蘆洲店有供應五種湯頭選擇，原味、辣味、泡菜、牛奶、壽喜燒，每種湯頭都特別講究，連原味鍋都是用雞骨頭熬製的。還有店家自己熬的壽喜燒湯底、牛奶鍋則附有起司片！

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老闆覺得時代在進步、要與時俱進，希望讓來的客人不管是燒肉或火鍋都能吃的滿意，所以湯頭口味就是跟一般燒烤店不一樣，不是一般燒肉店那種棄之可惜的附屬火鍋而已。

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這可說是吃到飽的加分項目！燒肉吃到一半來碗好吃的火鍋料，吸滿濃郁湯底的鍋物，還能讓整個用餐更加豐富，一次體驗到味覺的雙重享受！

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跟一般燒烤吃到飽的店不同，昭和園蘆洲店不是用瓦斯烤肉、而是炭火燒烤，烤過的肉香氣跟口感都更有層次！

昭和園蘆洲店使用長方形下吸式炭火烤爐，比圓型烤爐可以放更多的食材，良好的排煙設計也讓人烤完不會整身燒肉味。

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日本A5和牛

堪稱肉界寶石的日本A5和牛，細緻均勻的油花如同大理石紋般遍布整片肉面，白中帶粉的油脂在燈光下閃閃發亮肉質極其細膩，油花與瘦肉完美融合，也讓每一口咬下去都充滿了濃郁的香氣和豐富的層次感。

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A5和牛在炭火上稍微烤一下就能吃了，柔嫩多汁且可享受到入口即化的口感，每一口都是濃郁的牛脂香，搭配炭火熏烤增添的香氣真的是口中的極致享受。

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日本F1和牛

日本F1和牛切得超大片F1和牛融合和牛及乳牛的特色，具有和牛柔嫩細緻的油花，卻不會因油脂太多而吃得膩口，肉質也較為Q彈性

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因為F1和牛肉質紮實且帶有適中的油花，烤過之後外表微焦裡面柔嫩多汁，牛肉的鮮甜與脂肪的香氣完美融合。每一口都能感受鮮腴味美的口感

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用炭火燒烤可以將食材的精華完美鎖住，炭火的高溫能迅速封住肉汁，讓每一口都多汁鮮美還帶著迷人的碳烤香氣。而湯底講究的火鍋更是另一番享受，鍋物的口感豐富層會人吃得心滿意足。

一次能獲得燒肉與火鍋雙重享受，味蕾的滿足感簡直無與倫比！

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美國穀飼Prime牛排

美國穀飼牛得油花豐富，Prime是最高等級的牛肉，切得超厚的Prime牛排油花分布細緻均勻，燒烤後能吃到鮮嫩多汁，只需簡單灑上一點海鹽就能品嘗到美好的頂級牛排。

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雖然因為食材很新鮮、烤過後直接吃就很好吃，但喜歡吃重口味的醬醬人超推薦搭配店家特調的醬料一起吃。

 

有濃郁蒜香及細緻鹹香的蒜蓉醬味能幫燒肉創造溫潤的刺激感，而帶有醇厚豆香的味噌醬則有鹹甜交織的風味，辣味醬微辣的刺激感恰到好處有不會壓過肉的原味，反而讓燒肉的油脂香氣更加鮮明，都搭配燒肉一起享用會讓人忍不住一口接一口吃不停。

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除了鹹香的鹽蔥醬搭配燒肉能帶來清爽又提味的口感，店家特調的日式泡菜也帶著豆瓣的香氣，酸甜中夾雜著微辣搭配燒肉不僅解膩還激發出燒肉的多重風味，讓人口口都能吃到驚喜。

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紐西蘭頂級牛舌

來自紐西蘭肉質純淨的牛舌口感清脆Q在炭火上烤得外焦內嫩，口感Q彈帶有濃厚的肉香，咀嚼間能感受到牛舌的獨特韌性和豐富的味道。

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伊比利豬

伊比利豬肉質嫩滑，炭火烤過後油脂被充分釋放，外層微微焦脆內裡豐滿多汁，吃起來帶有堅果的香氣，細緻滑順的口感非常迷人。

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這盤是松阪豬跟牛橫膈膜

每頭豬只有兩片松阪豬是豬肉中的珍寶，而位於胸腔和腹腔中間的橫膈膜也因相當稀少、很受所有老饕們的喜愛，這兩種肉質都有一種獨特的嚼勁

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肉香濃郁的松阪豬鮮而不腥經過炭火烤後Q彈的肉質依搭配豐富的油脂香氣口感極佳！而牛橫膈膜經炭火烤後特肉質Q彈牙，濃郁的肉香在口中迴盪還會越嚼越香。

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這盤是藍鑽蝦天使紅鑽蝦

養殖在高鹽度且無汙染海域的藍鑽蝦肉質緊實鮮甜，帶有海水的清新氣息，每一口都像是在品味大海的精華。而擁有世界8大蝦美名的天使紅鑽蝦肉質豐厚，肉質Q彈且帶著甜美細膩的鮮味，所以受到許多美食愛好者的青睞！

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這盤有金剛大草蝦泰國蝦及生食級干貝

天然海水養殖的金剛大草蝦因外殼的黑金色澤而得名，體型大且有著大頭的泰肉質肥厚結實。

金剛大草蝦肉質紮實、鮮甜多汁，每一口都充滿海洋的滋味。而泰國蝦有清爽的海洋鮮味極Q彈的蝦肉。這兩種蝦不管是燒烤或是涮火鍋，都能讓蝦迷們吃得心滿意足，感受蝦肉豐富的層次和滋味。

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愛吃海產跟蝦的友人特別點了四種蝦子來大快朵頤，紅鑽蝦、藍鑽蝦、金剛大草蝦、泰國蝦齊聚一桌，簡直就是海鮮饗宴！每一口都帶來不同的鮮美體驗，從紅鑽蝦的細緻彈嫩，到藍鑽蝦的濃郁甜味，再到金剛大草蝦的飽滿肉質和泰國蝦的清新口感，每咬下一口都像是海洋鮮味在舌尖跳舞，瞬間滿足感飽滿，幸福感爆棚，讓人欲罷不能！

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生食級干貝

生食級干貝有極佳鮮度及甜度干貝經過碳烤後還是有將干貝的原味完美保留，礤面微微焦香裡面依舊鮮嫩多汁，每一口都能吃到爆發性的鮮味。

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鮭魚骨

鮭魚骨在炭火下烤得焦香酥脆，裡面的魚油被鎖住，外層香脆內層嫩滑，淡淡的炭火香與鮭魚的油脂香交織，特別誘人

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半殼扇貝

扇貝的鮮甜在碳烤後愈加鮮明，肉質滑嫩彈性十足，微微的炭香與海味交融，咬下去的瞬間彷彿能感受到味蕾被海味襲擊。

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蜜汁豬排

甜美濃郁的蜜汁豬排，外層帶有蜜汁的香甜，內裡豬肉鮮嫩多汁，厚度很夠的豬排很能滿足吃肉的快感

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蜜汁豬排醃的很入味在炭火的加熱下甜蜜的蜜汁與焦香的豬肉融合在一起，外層焦脆內層多汁，每一口都能感受蜜汁的甜蜜及肉汁的完美交融。

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裡面的服務相當好服務人員都會勤快的補充自助吧食材還會巡邏各桌看看是否要換烤網也會以不過於打擾的方式幫忙清理桌面的空餐盤

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大腸

大腸在炭火上烤得外脆內軟，咬下去時口感豐富而充滿油香，每一口都能感受到那厚實的質地與豐盈的味道。

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昭和園有各種肉品選擇，而且不像一般的燒肉店只會直接給食材，在這裡的風味料理肉品可是經過精心調味，到味的調味讓食材的本味更加突出。

像我們當天選的孜然調味的昭和嚴選羊排味增雞肉每一口都能感受到美味的層次感喔！

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味增雞肉

雞肉經過味增醃製香氣四溢肉質也更鮮嫩。烤過後味增的醇厚與炭火的香氣交融，讓每一口都是完美的滋味享受。

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昭和嚴選羊排

這款羊排加了風味獨特的孜然香氣，肉嫩且多汁。經過碳烤後外層形成一層焦香的烤痕，咬下去的瞬間肉香與孜然香交錯，瞬間喚醒味蕾。

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我們是平日傍晚剛開門就去所以有拍到店裡面較沒有人樣子但開始吃之後就能感覺人漸漸變多後來甚至還客滿了，生意相當好耶！所以建議去之前可以先預約訂位喔！

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昭和園的甜點也是不容錯過的美味

冰櫃裡的吐司皮冰淇淋，可以選擇直接享用那冰涼滑順的口感，或是拿去烤一烤，烤過後吐司皮變得外酥內軟，搭配冰淇淋的冷熱交織，讓人超級滿足。

 新北市蘆洲區燒肉控必吃的燒肉吃到飽-有生啤酒無限暢飲的昭和園炭火燒肉屋蘆洲店，可享受單點品質及豐盛自助吧的超值火烤兩吃

可用手機點的奶皇包我個人也很喜歡剛蒸好時服務人員還會特地端出來問大家要不要來一顆，剛出爐的奶皇包熱氣撲面，吃起來奶皇香濃滑潤，熱騰騰的感覺好像在享受點心小儀式。

 

 新北市蘆洲區燒肉控必吃的燒肉吃到飽-有生啤酒無限暢飲的昭和園炭火燒肉屋蘆洲店，可享受單點品質及豐盛自助吧的超值火烤兩吃

手機上還可以點很多可以烤的甜點，當天雖然已經吃很飽了但還是忍不住點了好幾樣來滿足我們的甜點胃

烤過後的巧克力布朗尼濃郁得像在嘴裡融化，起酥皮則是軟中帶點酥脆的層次感，小鬆餅則是香甜鬆軟外皮還可以烤得更酥脆，薄薄的起司皮烤過後微微軟化，入口即化且每一口都帶著濃郁的奶香，口感輕盈卻滿足每一口都是滿滿的甜蜜享受！

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還有我們平時去居酒屋愛點的碳烤日式麻吉

日式麻吉烤到外皮微微酥脆，咬一口裡面軟糯香甜，再沾上香甜的花生粉和煉乳，真的會幸福感爆棚！

 新北市蘆洲區燒肉控必吃的燒肉吃到飽-有生啤酒無限暢飲的昭和園炭火燒肉屋蘆洲店，可享受單點品質及豐盛自助吧的超值火烤兩吃

昭和園最棒的地方就是，能讓人用吃到飽的價格享受單點的高品質燒肉和火鍋！自助吧裡的冰淇淋、甜點飲料甚至是生啤酒都應有盡有，完全滿足對美食的所有期待。火烤兩吃的設計也讓燒肉控和火鍋迷都能一次吃過癮，無論是與朋友聚會還是家庭聚餐，每個人都能吃得盡興。

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昭和園日式燒肉蘆洲店不僅能火烤兩吃，火鍋的部分也不馬虎每種湯底都是精心製作風味獨特讓人一次滿足想吃燒肉及火鍋的願望每位只要777元起，甚至還有外面罕見的1199元的和牛吃到飽方案，當月或當日壽星來用餐也都有優惠真的很超值！食材選擇多之外還有豐盛自助吧生啤酒喝到飽，特別適合聚餐，溫馨的日式裝潢也讓人能吃得開心、喝得盡興舒適的動線和優質服務更讓用餐的體驗無可挑剔。想要辦聚會或打牙祭的朋友很推薦到昭和園用餐喔！

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昭和園炭火燒肉屋蘆洲店

地址新北市蘆洲區中原路27

電話: 02-2285-1633

營業時間: (~)17:30~24:00()11:30~01:00()11:30~24:00

線上預約訂位

 https://inline.app/booking/-M8Qun7U95OJBjxrD_Gr:inline-live-1/-MvqPJKgzt176hExW2xO

 

粉專：我愛吃燒烤-蘆洲昭和園日式燒肉屋

 

文章轉自 蘆洲燒肉火鍋吃到飽推薦-昭和園炭火燒肉屋蘆洲店，有生啤酒無限暢飲的蘆洲炭火燒肉吃到飽，超值蘆洲火烤兩吃(昭和園菜單、生日優惠) - emily愛玩美部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑

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台北市中正區吃得好、吃得飽有古早味紅茶喝到飽
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