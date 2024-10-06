有著住在各縣市的朋友真的很幸福，總是會在第一時間幫胖達介紹很棒的小吃或餐廳～！

上個月在桃園車站附近的檸檬草碰面用餐閒聊之後，

順勢推薦了一家非常養生餐廳給我，

真的是平常看我這樣吃，怕對身體負擔太大，應該要吃一點對身體有補益的啦！

於是～～～胖達今天就來啦！一探朋友推薦的「彩湯食」！

彩湯食

在來之前胖達有稍微做了一下功課，發現彩湯食的老闆娘本也是一位中醫師，

有著自己的中藥行，難怪朋友直誇在中藥與食材搭配上皆用料實在～！

彩湯食位於桃園火車站大同路上，從火車站走出來約莫5分鐘就會抵達，

非常的近。如果是走進騎樓也不用擔心錯過，在門外也有一個小小的圓招招呼客人。

門口也有菜單提供給客人參考。

推門進入之後，舒適的燈光與佈局讓環境舒適，輕工業風的軌道燈，

搭配垂墜著的吊燈打出溫暖的黃光，讓人覺得氛圍很好，久坐著也很舒服。

*整體空間大該可以入座20位左右的人數喔！

櫃檯後面放著滿滿的中藥材~。

*主廚推薦養生飲品

*除了主廚推薦的養生飲品還有其他非常受歡迎的養生飲品都在這邊可以購買喔！

*餐具除了隨餐會提供，這邊也有其他的醬料與餐具可以自取使用喔！

在名片上也印有可以接單客製化藥膳湯品，

以提供不同情況的需求來食用，另有中藥行的名片可以索取喔！

彩湯食 菜單

菜單上主打「養生湯品」！

而除了養生湯品還有另外一樣在網路上被大推的就是「豪華大板燒」，

以及養生飲品。養身湯品共有六種風味可以挑選～

胖達最後選了「益氣肉骨茶瘦肉湯」以及豪華大阪燒～！

*目前還有新推出的炸冰淇淋感覺也超讚，

可惜當天胖達後來吃飽了無緣再吃。

彩湯食 益氣肉骨茶瘦肉湯

益氣肉骨茶瘦肉湯在配餐上有兩種可以挑選，

胖達選擇了平常比較不常吃的「重慶粉條」。

率先送上來真的就是一股燉煮的中藥香滿滿直撲而來。

一眼看下去就覺得用料超多、超讚！

湯品入口甘甜溫順好喝，

不用擔心中藥的風味過於強烈好像在喝藥一樣，回甘順口。

上面除了有紫高麗菜、小豆苗，下方更加入了高麗菜、

金針菇、秀珍菇、娃娃菜、青江菜，

一起燉煮後那蔬菜的甘甜更融入了肉骨茶之中，讓湯品更有清甜感。

重慶粉條非常Q彈，

豬肉的瘦肉片似乎有著被中藥與胡椒醃製過的滋味，入口風味由生且有咬勁；

另外還有吃起來脆口甘甜，卻是胖達第一次吃到蔬菜，

一問之下才曉得是「豆薯」~嘗鮮感吃起來也很棒~!

湯品喝到最後會有一點胡椒帶來的辛口，讓人覺得有暖暖身子的溫心。

彩湯食 豪華大阪燒

通常大阪燒是上面滿滿的美乃滋、海苔粉、柴魚片之類的，

第一次看到是用各種海鮮鋪好鋪滿，在視覺上真的很壯觀！！！

上麵有著鮮蝦、小卷、花枝中間有著鮭魚卵點綴著，看起來真的很讚！

下滿滿海鮮料的下方則有著增添香氣的芝麻、肉鬆、

海苔與覆蓋其下方的美乃滋，裡面包著超級豐富的蔬菜。

上下層的麵糊煎的超酥脆，搭上蜂蜜芥末醬更增添了濃厚風味，吃起來更加順滑；

花枝因為有雕花，咬下去的口感更是不錯，

蝦子已經有被切開，再去殼上食用起來也很方便，小卷也鮮甜好吃～。

彩湯食 桃膠ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ飲

最後當然要帶上一瓶養生飲啦~!據老闆娘說這款更是超人氣!

取自桃樹的桃膠擁有著平民燕窩的美稱，吃起來口感類似天然燕窩~

且擁有豐富的多醣體，對身體有不錯的助益~當然帶上一瓶補補身囉!

彩湯食 結語

吃一頓下來胖達整個超級滿足，單看價格可能會覺得偏高，

實際上吃下來會覺得ＣＰ值直接拉滿！

超級推薦想要食補的朋友們來吃上幾頓～～～！！

當天胖達去的時候有好多大姊們也在這邊用餐，真的是知道在哪邊吃好餐點～！

這邊胖達也分享資訊給各位朋友啦～

店名：彩湯食

地址：桃園市桃園區大同路60號

電話： 03 336 8111

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