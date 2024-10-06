能和你一起逛夜市的，都是令你最放鬆的人
好喜歡士林串燒招牌上的這句話，很平常但很浪漫～
好久沒來到士林夜市，本來想帶著剛領到依親居留ARC的周先生來逛，
但拐進文林路巷弄內發現了這家士林串燒，氣氛超好，有種海鮮熱炒店的風格，
新住民周先生也很喜歡，所以我們決定進入享用！
氣氛很好，價格平價，是我對士林串燒的第一個印象，
串燒商品有肉有菜，客人可以自行拿取
夾取區很乾淨，讓人看了很舒服～
就是這樣直接拿起來！
本餐決定就是周先生成功成為新住民的慶功宴！
也是我們從決定結婚到現在，終於讓周先生可以在台灣定居了～～～
士林串燒提供多種支付，
另外還有多樣化的飲料和生啤等
因應在夜市地點，所以士林串燒超貼心！
竟然有提供英文菜單，讓我不需要翻譯給周先生，真的是大大滿意！！！！！
超適合推薦給來台遊玩的外國人，當天用餐的時候也有看到不少韓國人就坐下來享用唷！
除了冷藏櫃裡的串燒，
蛋塔拜託大家不要錯過士林串燒桌上擺放的這私房菜色QRCODE，
樣樣經典樣樣必須點！
好吃的話，也可以在GOOGLE評論～
士林串燒採自助式，自助區有杯子、盤子、剪刀和筷子，
但不會因為自助式的方式服務就隨便，我們都很喜歡士林串燒的態度，
有一種把客人當朋友的感覺，讓我們享用餐點的過程，很舒服也很自在，
另外也有提供冰箱裡的飲品，有酒精以及無酒精，任君挑選～
更誇張的還有，竟然還提供檸檬水或是冰麥茶無限暢飲！
還寫上了各種富含的豐富元素～
有種一秒到沖繩的感覺，感覺下一秒會出現什麼三線琴的表演呢～
不過店裡放的音樂是中文歌為主，偏復古～整個讓七年級末班的我邊唱邊吃得很開心！
桌上擺放了士林串燒的特製調味粉們，
胡椒粉看似普通但超級好吃，平常不太愛加胡椒粉的我，當天狂撒！
另外也有特製串燒粉和青花椒粉，
串燒粉帶點辣，清花椒粉則是麻麻的很舒服～
泡菜～招待
點餐後入座時，士林串燒每一桌都會有招待泡菜唷！
口感偏重，是韓式的那種，很適合到冰箱拿一瓶真露～搭配著肯定很過癮～
西班牙蛋塔提醒：未成年請勿飲酒！！
士林串燒的餐點製作過程算是半開放，
可以很清楚的看到師傅在燒烤，非常乾淨的料理空間！
師傅的手腳有夠快，每一個串燒都有加上士林串燒的秘製醬汁，讓我們好期待啊！
生啤酒
慶祝趴踢再加上氣氛有夠好，一定要用生啤酒來開場的啊！
士林串燒的出餐速度有夠快！
餐點很快就送上桌～
不只是速度快，擺盤也沒有在隨便的～
很喜歡擺在木盤上的感覺，整個霸氣感十足
很喜歡士林串燒的秘製醬汁，還沒吃下肚，鼻子就聞的好幸福～
豬五花金針菇串 $60
豬五花蔥肉串 $60
油花本身就比較多的豬五花，搭配富含水分的金針菇或是清爽的青蔥，吃起來都好舒服～
士林串燒本身的秘製醬汁就偏甜，身為南部人的我好愛！
但印度人周先生本身口味就比較重，搭配了一旁的青花椒粉，吃起來也是格外過癮！
搭配青花椒粉吃下肚，麻麻的好舒服，更刺激味蕾，讓人想吃更多啦！
烤爆漿雞腿捲 $50
烤山豬肉香腸 $50
這兩位趁熱吃都好好吃！真的是爆漿又爆汁，香氣十足，搭配著白芝麻有夠香！
烤香脆糯米椒 $35
烤Q彈雞心串 $35
招牌香烤甜不辣 $25
烤風味茄子串 $35
經典烤香菇 $35
豆皮 $25
烤香脆雞胗串 $35
點了一堆都美味，無論是雞心或是雞胗，帶點脆口的口感很舒服，
糯米椒、茄子和香菇，都保持著蔬菜的水分但又帶著醬汁以及烤過的香氣，值得點起來！
還有豆皮酥脆不油膩，甜不辣是我每次串燒必點，附著了士林串燒的秘製醬汁，我超滿意～
烤大魷魚 $180
這個讓周先生讚不絕口的魷魚，
大概有三分之二都是他吃光的～根本來不及擠檸檬！他就已經跟著魷魚去深海的大鳳梨裡了
Ｑ彈又超新鮮，重點是很鮮甜！來自以海鮮出名的印度Goa周先生，一直說沒有在台灣吃過這麼新鮮的魷魚！
拜託大家到士林串燒一定要點起來！
中秋風味烤豬排吐司 $60
滿足我每個中秋節都想念小時候在家烤肉，一定要把肉抹滿烤肉醬，然後吐司烤到酥脆，再夾入肉片
士林串燒除了肉片以外，吐司也是抹滿秘製醬汁，但是一點也不油膩，
鹹甜口味又帶著芝麻香氣，讓我好想家！
墨魚花枝燒 $250
這個拜託拜託拜託拜託拜託大家，到士林串燒一定要點起來！！！！
我們完全願意為了這個墨魚花枝燒再到士林串燒很多次，
長的黑黑的不起眼，但是裡面是滿滿的花枝塊，
上面一樣再次抹上了士林串燒的秘製醬汁，吃起來就是鮮氣十足、Ｑ彈無比、超、好、吃！
每咬下一口都覺得是不是有墨魚還是花枝在身邊游泳，拜託你，去吃！
魚下巴
魚下巴士我個人的愛，士林串燒的魚下巴是炸過但是不失水分，
單吃就是鮮！蛋塔更推薦搭配一旁的胡椒粉，增添香氣好吃程度更上一層樓～
〖店家資訊〗
店 名：士林串燒
地 址：台北市士林區文林路101巷1號
營業時間：每周一～日 17:00-00:30
營業電話：0909 555 595
官方網站：https://shop.ichefpos.com/store/r-Vyi_1G/ordering
本文為邀約體驗合作文，內容為真實感受~
你好，我是西班牙蛋塔。jeterbecky@gmail.com
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