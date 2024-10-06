能和你一起逛夜市的，都是令你最放鬆的人

好喜歡士林串燒招牌上的這句話，很平常但很浪漫～

好久沒來到士林夜市，本來想帶著剛領到依親居留ARC的周先生來逛，

但拐進文林路巷弄內發現了這家士林串燒，氣氛超好，有種海鮮熱炒店的風格，

新住民周先生也很喜歡，所以我們決定進入享用！

氣氛很好，價格平價，是我對士林串燒的第一個印象，

串燒商品有肉有菜，客人可以自行拿取

夾取區很乾淨，讓人看了很舒服～

就是這樣直接拿起來！

本餐決定就是周先生成功成為新住民的慶功宴！

也是我們從決定結婚到現在，終於讓周先生可以在台灣定居了～～～

士林串燒提供多種支付，

另外還有多樣化的飲料和生啤等

因應在夜市地點，所以士林串燒超貼心！

竟然有提供英文菜單，讓我不需要翻譯給周先生，真的是大大滿意！！！！！

超適合推薦給來台遊玩的外國人，當天用餐的時候也有看到不少韓國人就坐下來享用唷！

除了冷藏櫃裡的串燒，

蛋塔拜託大家不要錯過士林串燒桌上擺放的這私房菜色QRCODE，

樣樣經典樣樣必須點！

好吃的話，也可以在GOOGLE評論～

士林串燒採自助式，自助區有杯子、盤子、剪刀和筷子，

但不會因為自助式的方式服務就隨便，我們都很喜歡士林串燒的態度，

有一種把客人當朋友的感覺，讓我們享用餐點的過程，很舒服也很自在，

另外也有提供冰箱裡的飲品，有酒精以及無酒精，任君挑選～

更誇張的還有，竟然還提供檸檬水或是冰麥茶無限暢飲！

還寫上了各種富含的豐富元素～

有種一秒到沖繩的感覺，感覺下一秒會出現什麼三線琴的表演呢～

不過店裡放的音樂是中文歌為主，偏復古～整個讓七年級末班的我邊唱邊吃得很開心！

桌上擺放了士林串燒的特製調味粉們，

胡椒粉看似普通但超級好吃，平常不太愛加胡椒粉的我，當天狂撒！

另外也有特製串燒粉和青花椒粉，

串燒粉帶點辣，清花椒粉則是麻麻的很舒服～

泡菜～招待

點餐後入座時，士林串燒每一桌都會有招待泡菜唷！

口感偏重，是韓式的那種，很適合到冰箱拿一瓶真露～搭配著肯定很過癮～

西班牙蛋塔提醒：未成年請勿飲酒！！

士林串燒的餐點製作過程算是半開放，

可以很清楚的看到師傅在燒烤，非常乾淨的料理空間！

師傅的手腳有夠快，每一個串燒都有加上士林串燒的秘製醬汁，讓我們好期待啊！

生啤酒

慶祝趴踢再加上氣氛有夠好，一定要用生啤酒來開場的啊！

士林串燒的出餐速度有夠快！

餐點很快就送上桌～

不只是速度快，擺盤也沒有在隨便的～

很喜歡擺在木盤上的感覺，整個霸氣感十足

很喜歡士林串燒的秘製醬汁，還沒吃下肚，鼻子就聞的好幸福～

豬五花金針菇串 $60

豬五花蔥肉串 $60

油花本身就比較多的豬五花，搭配富含水分的金針菇或是清爽的青蔥，吃起來都好舒服～

士林串燒本身的秘製醬汁就偏甜，身為南部人的我好愛！

但印度人周先生本身口味就比較重，搭配了一旁的青花椒粉，吃起來也是格外過癮！

搭配青花椒粉吃下肚，麻麻的好舒服，更刺激味蕾，讓人想吃更多啦！

烤爆漿雞腿捲 $50

烤山豬肉香腸 $50

這兩位趁熱吃都好好吃！真的是爆漿又爆汁，香氣十足，搭配著白芝麻有夠香！

烤香脆糯米椒 $35

烤Q彈雞心串 $35

招牌香烤甜不辣 $25

烤風味茄子串 $35

經典烤香菇 $35

豆皮 $25

烤香脆雞胗串 $35

點了一堆都美味，無論是雞心或是雞胗，帶點脆口的口感很舒服，

糯米椒、茄子和香菇，都保持著蔬菜的水分但又帶著醬汁以及烤過的香氣，值得點起來！

還有豆皮酥脆不油膩，甜不辣是我每次串燒必點，附著了士林串燒的秘製醬汁，我超滿意～

烤大魷魚 $180

這個讓周先生讚不絕口的魷魚，

大概有三分之二都是他吃光的～根本來不及擠檸檬！他就已經跟著魷魚去深海的大鳳梨裡了

Ｑ彈又超新鮮，重點是很鮮甜！來自以海鮮出名的印度Goa周先生，一直說沒有在台灣吃過這麼新鮮的魷魚！

拜託大家到士林串燒一定要點起來！

中秋風味烤豬排吐司 $60

滿足我每個中秋節都想念小時候在家烤肉，一定要把肉抹滿烤肉醬，然後吐司烤到酥脆，再夾入肉片

士林串燒除了肉片以外，吐司也是抹滿秘製醬汁，但是一點也不油膩，

鹹甜口味又帶著芝麻香氣，讓我好想家！

墨魚花枝燒 $250

這個拜託拜託拜託拜託拜託大家，到士林串燒一定要點起來！！！！

我們完全願意為了這個墨魚花枝燒再到士林串燒很多次，

長的黑黑的不起眼，但是裡面是滿滿的花枝塊，

上面一樣再次抹上了士林串燒的秘製醬汁，吃起來就是鮮氣十足、Ｑ彈無比、超、好、吃！

每咬下一口都覺得是不是有墨魚還是花枝在身邊游泳，拜託你，去吃！

魚下巴

魚下巴士我個人的愛，士林串燒的魚下巴是炸過但是不失水分，

單吃就是鮮！蛋塔更推薦搭配一旁的胡椒粉，增添香氣好吃程度更上一層樓～

〖店家資訊〗

店 名：士林串燒

地 址：台北市士林區文林路101巷1號

營業時間：每周一～日 17:00-00:30

營業電話：0909 555 595

官方網站：https://shop.ichefpos.com/store/r-Vyi_1G/ordering

本文為邀約體驗合作文，內容為真實感受~

你好，我是西班牙蛋塔。jeterbecky@gmail.com

看下一篇台北文章:亞瑟蘭印度餐廳｜米其林必比登推薦！超越印度的浪漫～台北芝山捷運站旁、清真認證印度餐廳，八十種以上菜色等你來嚐鮮！

FOLLOW 西班牙蛋塔IG

看影片吃美食

請我喝珍奶

文章標籤