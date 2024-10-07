好久好久沒有吃中西式早餐店

啊，應該正確地說，是很久沒有在早餐店吃捲餅以外的食物了(大笑)

嘉義源起的早餐連鎖品牌「早安山丘」，亮眼藍綠色招牌很容易讓人一眼就認得

在嘉義的門市也真的是不比弘爺、麥味登少見呢

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餐廳名稱：Morning Hill早安山丘-嘉義公明店(嘉義市東區公明路276號)

餐廳連結：官網

(嘉義公明店)FB粉絲專頁 (嘉義公明店)Instagram

營業資訊：05-2251656 6:00-13:00

分店資訊：參考官網門市資訊

餐點介紹：套餐/蛋餅/堡類/吐司/鬆餅/麵食/點心/飲品 ※參考官網菜單

用餐日期：2024.08



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目前早安山丘在嘉義以南的南台灣就已經多達50家以上分店

雲林以北的中北部和東部也有70家以上門市；甚至外島的金門也有一家!

▲早安山丘-嘉義公明店 店面

位於嘉義東市場範圍內的公明路上，附近有城隍廟、南門圓環、市政府

(客串演出: J哥、Na哥)

▲早安山丘-嘉義公明店 內用環境

之前的內用座位都是半開放的，沒有冷氣

後來有加了塑膠拉簾將座位分為室內冷氣區和戶外座位區(有天花板遮陰和矮柵欄隔離馬路)

(客串演出: J哥、Na哥)

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香濃芋泥蛋餅 NT 35

蛋餅皮偏厚，口感軟Q帶勁，有點油量(以蛋餅來說是平均質)

芋頭泥和蛋都鋪得均勻，邊邊兩塊蛋餅也都吃得到芋泥和蛋，芋泥有不少約1×1cm的方形片狀小塊芋頭塊

▲芋泥質地濕潤軟濡且偏甜，芋頭味道有卻感覺不夠純與濃郁，感覺是有加麵粉或豆泥充量並使之更濕潤易塗抹

整體吃，蛋餅皮：蛋：芋頭味道比約4：4：2





鱈魚星星 NT 49/ 4塊

魚塊外皮酥脆內部十分濕潤柔軟，看得到魚肉的紋理

但魚肉味淡因為外層麵衣的胡椒鹽等調味的太重，吃完這少少的四顆後就讓人開始口渴了

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