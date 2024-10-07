去泰國別再只是去曼谷、清萊、華欣了！推薦你泰國近年來討論度最高的新景點「北碧府」，被譽為好山好水好秘境，擁有得天獨厚的大自然景觀，像是壯觀的瀑布、洞穴等。它距離曼谷大約3小時車程，來個兩天一夜最適合不過了。本篇文章就要和大家分享小編精心收藏的，10大北碧府美食清單！

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北碧府美食推薦一：小馬爾地夫咖啡廳 Bubble In The Forest Cafe

圖片來源：Bubble In The Forest Cafe IG

在超碧藍的水面上，立著一個個木製小涼亭，涼亭擺了幾個懶骨頭和小餐桌，讓人慵懶得彷彿在馬爾地夫度假！這家人氣咖啡廳在疫情期間開業，旅遊復甦後，遊客的湧入更是一位難求，強烈大家來之前一定要訂位，熱門程度讓這家咖啡廳一開門不久就坐滿人。這裡食物種類多元，不只有各式各樣的泰國美食，還有西式餐點，走的造型也是浮誇係，特色必點包含可以自己動手烤的鵪鶉蛋、辣海鮮沙拉、炸魚、咖哩酥炸軟殼蟹等。每一個角落都非常有渡假風，隨便你拍出大片。這裡也有室內冷氣座位，如果要坐戶外，建議可以挑比較涼爽的時段去，因為涼亭只有供應風扇，怕熱的女孩們要留意啦！

地址：170 Charoen Tha Alley, Bang Toei, Sam Phran District, Nakhon Pathom 73170

營業時間：10:00-21:00

北碧府美食推薦二：漂浮河畔餐廳 Keeree Tara

圖片來源：Keeree Tara retreat FB

來到北碧府，怎麼能不來桂河畔享受一個浪漫晚餐呢？餐廳就在著名的桂河大橋旁，若晚上前來可以享受細細涼風搭配傳統的泰式美食，餐廳四周的暖色系燈光更是讓人異常放鬆。小編推薦必點的包含大河蝦炒粉、泰式春捲、酥脆的泰式魚沙拉、雞肉沙爹，酸辣結合的口味真的非常下飯。

地址： 431 1 River Kwai Rd, Ban Tai, Mueang Kanchanaburi District, Kanchanaburi 71000

431 1 River Kwai Rd, Ban Tai, Mueang Kanchanaburi District, Kanchanaburi 71000 營業時間：10:00-21:00

北碧府美食推薦三：超高評價素食餐廳 On’s Thai Issan

圖片來源：On’s Thai Issan Facebook

看起來是家樸素的小店，卻在Google上擁有逼近1000則評論，評分高達4.8顆星，On’s Thai Issan是一家素食餐廳，尤其受到歐美人喜愛。這裡的料理採用新鮮食材，加上各種香料調配而成，可以調整辣度甜度，不少人覺得這家餐廳的口味相對清淡，招牌菜像是馬薩曼咖哩、鳳梨炒飯、素的冬陰公湯，還有甜點像是椰奶泰奶、芒果糯米飯（養生紫糯米製成），重點是價格還非常合理！而且這裡居然還可以上泰式廚藝課，想要學幾道拿手泰國菜的朋友別錯過了。

地址：77/9 Mae Nam Kwai Rd.Thamakam, Ampur Mueang Kanchanaburi District, 71000

營業時間：10:00-21:00 （星期三 09:00-21:00）

北碧府美食推薦四：大草原好採光咖啡廳 The Village Farm To Cafe

圖片來源：The Village Farm to Cafe IG

挑高空間、一整片的玻璃窗、木製建築、門前的各種多肉植物，這是一個綠植風的超漂亮咖啡廳。這裡的招牌甜點非「龜龜哈密瓜麵包」莫屬，是一隻烏龜菠蘿包爬在大草坪的造型，裡面包著的是哈密瓜爆漿醬，再搭配哈密瓜優格、切片哈密瓜組成，草坪也是蛋糕碎製成，可說是哈密瓜大全餐！當然也有一些鹹食像是冬陰公歐姆蛋蓋飯、松露濃湯、紫薯起司球等，肯定滿足各種味蕾。這裡是前往北碧府動物園的路上，所以可以要去動物園時非常適合順便來用餐。

地址：323 Sangchuto Rd, Nong Bua, Mueang Kanchanaburi District, Kanchanaburi 71190

營業時間：09:00-20:00 （星期一至五）；08:00-21:00（星期六和日）

北碧府美食推薦五：浪漫約會河邊泰式 Good Times Restaurant

圖片來源：Good times resort 官網、Good times resort FB

坐落於河邊的餐廳，可說是景色絕佳，尤其是黃昏時分，還可以看到暖橘漸層的天空和河流天水合一，相互輝映，是個CP值很高的約會聖地，是一家度假村裡的餐廳。可以點到非常正宗的泰菜，包括泰式海鮮炒飯、泰式炒河粉、椰汁雞湯，也有一些西式的選擇，像是牛排、義大利麵、鹹派類、漢堡，這裡也供應一些酒水特調，非常多元！

地址：2GP8+496, Ban Tai, Mueang Kanchanaburi District, Kanchanaburi 71000

營業時間：10:00-22:00

北碧府美食推薦六：義式披薩 Bell’s Pizzeria

圖片來源：Bell’s Pizzeria 官網

吃膩了泰式口味？北碧府也有很厲害的義式披薩店！餐廳外觀看起來非常local，但店內裝潢卻不失義大利風格，從義式的點心、沙拉、義大利麵、披薩都有，當然也有售賣一些泰式料理，像是冬陰公飯、咖哩飯、馬薩曼咖哩等，所以想要一次滿足西式和泰式味蕾，或是想從眾多泰式菜中，做一點口味轉換，那推薦你來這裡！廚師雖然是外國人，但會說泰語，店內也很常看到外國人造訪。

地址：24/5 River Kwai Rd, Tha Ma Kham, Mueang Kanchanaburi District, Kanchanaburi 71000

營業時間：16:00-22:00

北碧府美食推薦七：泰北菜巡禮 Kin Khao Lam

圖片來源：Kin Khao Lam FB

雖然北碧府位於泰國中部，但這裡卻有家評價4.5顆星的泰北菜！泰北菜通常沒有像一般泰式那樣酸辣重口味，而且主食也以長糯米 Khao Neow 取代泰國香米，因為靠近緬甸、中國、寮國等國家，所以文化碰撞下延伸了今日的泰北料理。其中泰北的開胃前菜，是用大盤子匯集了各種小菜，像是炸豬皮、泰北香腸、水煮蔬菜等，搭配著多種食材煮出的醬料（通常是青辣椒醬和紅辣椒醬），讓人胃口全開。而泰北咖哩麵（泰北金面，也叫Khao Soi），將雞蛋麵放入黃咖哩，上面再補上一層炸過的雞蛋麵，香氣十足，可說是賣相味道都滿分！

地址：England Rd, Pak Phraek, Mueang Kanchanaburi District, Kanchanaburi 71000

營業時間：10:00-21:00

北碧府美食推薦八：浮誇係泡腳吃飯餐廳 Tongkan Cafe

圖片來源：Tongkan Cafe Facebook

圖片來源：Tongkan Cafe IG

邊吃飯還可以邊把腳泡進去桂河裡？你沒有看錯！這家浮在桂河上的景觀餐廳，從一個小小入口進去，別有洞天，主打直接在座位區挖洞，讓你邊用腳感受冰涼河水，邊大歎美食，這個位子建議要事先私訊餐廳FB訂位唷。必點的包括炸的酥脆的金錢蝦餅、打拋豬、酸辣冬陰海鮮湯、咖哩炒軟殼蟹、烤河蝦、羅望果醬炸蝦等，也有不少飯後甜點，飲料也超多元，有咖啡因無咖啡因、有酒精無酒精，絕對滿足各種年齡層。這家餐廳每個位子區塊都很有特色，當然還有室內冷氣位子，晚餐時段還會有樂團現場演唱，搭配漂亮的燈光、河景，是個約會聖地！

地址：10 Lao Rd, Tha Ma Kham, Mueang Kanchanaburi District, Kanchanaburi 71000

營業時間：10:00-22:00

北碧府美食推薦九：秘境風泰式饗宴 Chanchala

圖片來源：Chanchala 官網

這家餐廳雖然開在市中心，但環境卻彷彿讓人置身在綠意盎然的森林中，除了綠植豐富，甚至還有小瀑布的川川流水、湖畔，真的好像一個世外桃源！雖然景色絕佳，但價位合理（大概200-400泰銖），算是CP值很高。這裡有很多外面點不太到的特色泰式料理，比如香氣、辣度都十足的椰子咖哩蒸海鮮、酥炸酸甜米線炸蝦（將米線炸得酥脆，淋上特色酸甜醬，再加上蛋酥，有點像泰北麵的口感）、滷豬腳等，每一道都足以讓人清空飯碗。

地址：205/24 เมือง Kanchanaburi 71000

營業時間：10:30-22:00

北碧府美食推薦十：無雷道地泰式 Zab Zab

有人把這家店成為泰版的居酒屋，店內放送輕鬆的音樂，供應各種主餐、小吃，吃過的人幾乎都說每道菜都很優秀！蝦仁炒飯、打拋豬、雞翅、檸檬魚、涼拌沙拉、春捲等，而且餐點大多數100-200泰銖上下，真的很平價，餐點辣度還可以根據口味調整唷。

地址：49หมู่9 ต.ปากแพรก เมือง Kanchanaburi

營業時間：11:30-22:00 （週四公休）

北碧府包車推薦

北碧府面積大概2萬平方公里，是泰國第四大城市，景點分散較遠，而且交通複雜，所以對於遊客，尤其是遊泰國新手來說，依靠公共交通的難度偏高，因此非常建議大家配合包車司機，才能體驗到最輕鬆、最方便，而且把握時間去到最多的景點。三八旅客配合的包車司機，擁有五人座、七人座、十人座可選，多人出遊攤提下來其實非常划算喔！

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