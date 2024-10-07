當你厭倦了城市的繁忙節奏，渴望一場既能沉浸在自然風光，又能品味文化底蘊的旅行時，有著“北方玫瑰”之稱的清邁，正是那個能讓你放慢腳步、徹底放鬆的理想去處。這座位於泰國北部的小城，既擁有令人心醉的山脈與古老寺廟，也充滿著令人垂涎三尺的地道美食和獨特的慢生活氛圍。

騎著自行車穿梭於清邁古城的寧靜巷弄，遠處傳來寺廟鐘聲，彷彿時光在這裡被放慢。在素帖山（Doi Suthep）的觀景臺上，俯瞰清邁全景，感受山間的清新空氣。入夜後到熱鬧的夜市，品嚐一碗濃郁的泰北咖哩麵（Khao Soi），再來一份香甜的芒果糯米飯，幸福感Max~

無論是欣賞古老的歷史風光，還是參與當地手工藝體驗，清邁都有著無盡的魅力等著你去發掘。

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圖片來源：@Lemon 🍋（小紅書）

作爲清邁必到訪的地點之一，首先一定會想到的是——清邁古城（Old City）。它的四周被古老的城墻和護城河所環繞，是感受當地歷史痕跡的最佳之地，也是大家來到清邁必定會打卡拍照的地方之一~ 清邁同時也有著“千寺之城”的美譽，寺廟不僅是宗教場所，更是這座城市文化的重要部分。

圖片來源：@Lemon 🍋（小紅書）

古城附近就有不少的寺廟，如契迪龍寺（Wat Chedi Luang）、素帖寺（Wat Phra That Doi Suthep）、清曼寺（Wat Chiang Man）等，參觀時，建議尊重當地的禮儀習俗，注意著裝，保持安靜。除了參觀寺廟，許多寺廟還提供佛教冥想課程和與僧侶對話的機會。這些活動不僅能夠加深對佛教的理解，也能讓你感受內心的寧靜。

清邁深度游推薦行程二：走進清邁的綠野仙蹤

圖片來源：@奶茶冠軍（小紅書）

沒想到吧~在清邁大學（Chiang Mai University）裏竟然有著這麽漂亮的風景^^如果想要在這座绿树成荫、环境优美的校園内，散步還是跑步的話，建議大家可以選擇在清晨還是傍晚時分到來~想拍照打卡的話，可以試著學一些當地人和游客穿上校服來走走，相信拍出來的照片一定超有校園劇的feel~~

圖片來源：@奶茶冠軍（小紅書）

清邁大學位於清邁市西郊，占地三千多英畝，如果帶著老人家還是小朋友想要深入游覽校園景色的話，可以直接乘坐校園内的收費游園車，全程大約需50分鐘。如果逛累了想要坐著喝杯泰奶，也可以到校内的咖啡廳購買~

地址：239 Huay Kaew Rd, Suthep, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50200, Thailand

開放時間：8:30-16:30

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圖片來源：@aHuui（小紅書）

走進這裏真的會感覺到自己誤闖入泰版的“綠野仙蹤”秘境！在清邁有一座海拔高2565米，被稱爲“泰國的屋頂”的泰國最高峰是許多大自然愛好者的天堂。它就是茵他儂山（Doi Inthanon），山中霧霧繚繞，氣候涼爽，是怕熱星人的好去處。

圖片來源：@aHuui（小紅書）

初次嘗試徒步的游客，推薦大家先從“Ang Ka Nature Trail”短途步道走起，一路上可以看到不少壯麗的風景，當然也少不了清迈最大的瀑布之一（Wachirathan）。瀑布的水流急湍、声势浩大，是拍照打卡的热门景点。需要注意的是，每年6月-10月是清邁的雨季，溫度會偏低，建议带一件保暖外套，即使在夏天也可能需要御寒。同時也建议大家预订有经验的当地向导带领徒步哦~

地址：HFQP+9CQ, Ban Luang, Mae Chaem District, Chiang Mai 50160, Thailand

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清邁深度游推薦行程3：舌尖上的清邁

圖片來源：@小鱼漂流版（小紅書）

來到一個新的城市，如果你想要深入感受當地的生活氣息，那一定離不開“吃”這件事~從地道的傳統小吃再到當地熱門的泰北餐廳，在這裏幾乎很難讓肚子有一刻休息的時間。想要品嘗好吃的美食除了可以到當地的餐廳，也可以到他們的夜市去體驗，價格也很公道合適！

圖片來源：@你gong你啊（小紅書）

説到必嘗試的美食，當然少不了考山麵（Khao Soi）、泰北香腸（Sai Oua）、泰北肉碎沙拉（Laab Moo Kua）等這些擁有泰北地區風味的美食。幾乎走幾步路就會在不同的小吃攤或者是餐廳裏發現到，大家都可以隨機去試一試~

圖片來源：@猫和少女好天气

來到一個生活節奏沒那麽快的地方，一定會免不了有想要好好坐著享受一杯咖啡和一塊蛋糕的想法~在清邁，想要找到一家有特色的咖啡廳，一點都不難，它們几乎都有著自己的特色~無論是想要從裝潢、餐品、用餐位置等方面去篩選，它們基本都不會重複，可以按照自己的個人喜好去選擇打卡。

圖片來源：@猫和少女好天气

也許和曼谷相比之下，清邁顯得沒有那麽的繁華、熱鬧，但專屬於它的悠閑，卻可以在一家家當地特色的咖啡廳裏尋獲~

清邁深度游推薦行程4：把清邁裝回家

圖片來源：胖子小龙（小紅書）

清邁有不少值得一逛的市集，無論是想在白天還是晚上邊逛街邊買東西，都有不少的選擇，如JJ Market、瓦洛洛市场（Warorot Market）、寧曼路復古集市（One Nimman Vintage Market）等等。如果是手工藝品以及原創設計的愛好者，真的强烈推薦大家一一到訪這些地方，説不定可以挑選到自己心儀的物品！但是每個市集開放的時間都不太一樣，感興趣的話大家可以在去之前自行搜索，避免跑空~

清邁油紙傘可以説是清邁手工藝品的代表之一，因爲其極高的藝術欣賞價值以及精美的外表，吸引不少到訪的游客都會買上一把當作旅游途中的紀念品~如果想要深入瞭解油紙傘的製作過程，不妨到博桑傘村（Bo Sang Umbrella Village）一探究竟。

圖片來源：@Anier（小紅書）

想要親身體驗手工紡織的樂趣的話，可以到Kalm Village Chiangmai來報名參加~這裏除了每月有開設紡織工作坊，也是不少手工藝術商店、餐廳、藝術品展區的集合空間。除了很適合情侶和親子家庭到訪參觀以外，如果是想要在這裏拍一些漂亮的網紅打卡照片，也超級適合！

地址：14 Phra Pok Klao Rd Soi 4, Phra Sing, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50200, Thailand

開放時間：9:30-18:30（周三公休）

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清邁深度游推薦行程5：融入共慶清邁文化

圖片來源：@一起旅行叭（小紅書）

想知道在泰國僅次於“潑水節”的節日是什麽節日嗎？一年一度，可以同時見證“天燈”及“水燈”同時漂浮在天上與水面的節日，就是泰國著名的“天燈節”（Yi Peng）和“水燈節”（Loi Krathong）啦~雖然兩個節日都有著相異的歷史背景和慶祝方式，但在清邁當地卻經常同時舉辦，讓當地居民及游客都可以同時參與其中。一盞盞天燈飄在空中的畫面，漂亮得像是天空中永恆的流星~

: 第一次體驗清邁深度旅遊，漫遊泰北秘境，感受慢活時光與在地泰式風情

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