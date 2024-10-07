馬來西亞包車旅遊 / 吉隆坡包車旅遊 / 檳城包車旅遊、沙巴包車旅遊，不管你想機場接送、在市區晃晃，或者是城市吃經典的馬來西亞美食、或者是到處在馬來西亞旅遊、上山下海司機都能把你安全送到目的地。這裡都有專業的包車團隊為你客製化行程，全程都會依你的興趣、需求帶你在馬來西亞各個城市四處走跳，玩不夠還能繼續往其他城市玩到底，還能給你深度的旅遊建議，讓你不虛此行！

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馬來西亞包車旅遊特色

所有馬來西亞旅程都客製化，沿途提供全馬來西亞旅遊攻略，完全可依你喜歡的地點來規劃旅程

司機服務熱忱，司機貼心且有耐心，沿途都會解說旅遊攻略、注意事項，秉持安全駕駛準時接送原則

車子座位寬敞舒適，司機都會定期清潔，且完全無菸味，寬敞舒適的座位，就算長途旅遊也不會感到疲倦

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馬來西亞包車旅遊景點推薦

馬來西亞旅遊城市推薦一：吉隆坡包車

吉隆坡是馬來西亞的首都，最兼具殖民色彩與現代的時尚首都，是個熱門的轉機城市，不管從台灣、香港、大陸要飛往澳洲、中東國家的話，都會經過這個地方，這裡有許多玩不完的熱門景點，像是 KLCC、黑風洞、國家清真寺、雲頂高原、印度市集等，都非常好玩！適合安排個四天三夜，就可以玩遍吉隆坡的各大小旅遊景點～

馬來西亞旅遊城市推薦二：檳城包車

檳城一直以來都是馬來西亞的美食天堂，這裡聚集的華裔比較多，所以來到這裡彷彿來到另一個華人的城市，隨處找都能看到許多在地美食，如：炒粿條、Cendol、椰漿飯等，豐富多樣的美食絕對讓你吃不完！其中必須要強調的是檳城的「喬治市」被列為世界文化遺產，擁有許多街頭藝術和壁畫，隨手一拍都是明信片的風景，有機會一定要來朝聖一下！

馬來西亞旅遊城市推薦三：柔佛包車

坦白說，其實我也是四年前第一次前往柔佛旅遊，前往馬來西亞的最南端，這裡鄰近新加坡，如果你前往新山的話，基本上對岸就可以看到新加坡了！其中這裡是一處非常適合家庭旅行的地方，不僅有許多歷史古蹟景點，如：柔佛大皇宮、阿布峇卡清真寺、樂高樂園、hello kitty主題樂園，還有許多超好玩的景點都在這，可不要錯過！

馬來西亞旅遊城市推薦四：馬六甲包車

下次來馬六甲不要再說這裡只有雞粒飯、雞場街了，這裡可是一座充滿歷史的古城，擁有許多世界遺產及經典的娘惹美食，來到這裡可都不要錯過！其中最有名的景點就是荷蘭紅屋、海上清真寺、馬六甲河，全都都非常有特色，近幾年來也成為新一代網紅的打卡景點之一，千萬不要錯過唷～

馬來西亞旅遊城市推薦五：沙巴包車

沙巴是近年許多台灣、西馬旅客非常喜歡的旅遊城市之一，別說這裡只有神山，其實也是東南亞十分熱門的海島旅遊勝地，聲量一點都不輸給泰國的普吉島、蘇梅島，為馬來西亞十分高人氣的旅遊勝地之一。這裡保留了許多自然生態，像是罕見的長鼻猴、大王花、螢火蟲等，都可以在這裡碰見，幸運的話都能近距離觀察他們的成長樣貌！

馬來西亞包車旅遊服務

三八旅客提供優質的馬來西亞包車服務，包車價格也是市場最划算的～如需《吉隆坡、檳城、沙巴包車》服務也有提供唷，輕鬆搭乘，就可以在馬來西亞市區、近郊趴趴走，你就不需為了出遊而舟車勞頓～如果你不想出門旅遊還要轉車看班次的，建議你可以加 LINE 洽詢，將會有專業的旅遊規劃師為你服務～～

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